Már novemberben hallani lehetett arról, hogy hamarosan érkezik a OnePlus Watch, a kínai gyártó okosórája. A hír nem volt meglepő, ugyanis egyre többen készítenek okosórát azok közül, akik okostelefonokkal is kirukkolnak. Azonban most úgy tűnik, hogy erre az okosórára még egy kicsit várni kell, és a vállalat előbb inkább egy olcsóbb fitneszkarkötőt ad ki, ami meglehetősen érdekes döntés a piac zsúfoltságát tekintve.

A OnePlus mindig is óvatosan próbálkozott a piacon, nem voltak kockázatos termékei, androidos tévéjét is csak kis számban forgalmazta Indiában. A OnePlus Band, azaz a fitneszkarkötő lehetővé teszi a OnePlus számára, hogy nem nagy kockázatot vállalva tesztelje a piaci fogadtatást. Ez azt jelenti, hogy ne számítsunk valami különlegesen innovatív megoldásra – ha igaz az új iparági pletyka.

© Android Central

A jelenlegi értesülések szerint a OnePlus Bandnek AMOLED kijelzője lesz, és várhatóan vízálló minősítést is kap. Az akkumulátora napokra biztosítani fogja a töltöttséget. A OnePlus TV-hez hasonlóan ezt a fitneszkarkötőt is Indiában kezdi el forgalmazni a cég, később viszont más piacokon is megjelenhet. Az ára állítólag 40 dollár (körülbelül 12 ezer forintnak megfelelő összeg) lesz. Már ebből is következik, hogy a Xiaomi Mi Band 5-tel szeretne versenyezni.

Az Android Central úgy tudja, hogy néhány héttel a OnePlus 9 sorozat bevezetése előtt debütálhat, azaz január végén vagy február elején számíthatunk a bemutatkozására.

