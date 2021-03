Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcc6f575-f168-467a-ad80-653dba56a2b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön a kancellár még azt nyilatkozta, a sürgősségi ellátás biztosított. ","shortLead":"Csütörtökön a kancellár még azt nyilatkozta, a sürgősségi ellátás biztosított. ","id":"20210321_szeged_daganatos_beteg_surgos_ellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcc6f575-f168-467a-ad80-653dba56a2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbd8d50-5894-4f9e-9c6b-036575f7886a","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_szeged_daganatos_beteg_surgos_ellatas","timestamp":"2021. március. 21. 20:44","title":"Szegeden a daganatos és sürgős ellátást igénylő betegek között is szelektálni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435a9321-5512-4d9b-8c1a-71ea7a3a93a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Jövő héten is rengeteg esőre számíthat Dél-Wales környéke, úgyhogy a helyzet tovább romolhat.","shortLead":"Jövő héten is rengeteg esőre számíthat Dél-Wales környéke, úgyhogy a helyzet tovább romolhat.","id":"20210321_ausztralia_aradasok_evakualas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=435a9321-5512-4d9b-8c1a-71ea7a3a93a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61afa220-3a22-4959-ad28-f02b740f5eac","keywords":null,"link":"/zhvg/20210321_ausztralia_aradasok_evakualas","timestamp":"2021. március. 21. 18:23","title":"Már ezreket evakuáltak az ausztrál áradások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10380c58-8be4-4345-afda-847078019c27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai kezdeményezéshez csatlakozott Budapest.","shortLead":"Európai kezdeményezéshez csatlakozott Budapest.","id":"20210321_Karacsony_Egy_perc_csenddel_emlekezunk_a_jarvany_aldozataira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10380c58-8be4-4345-afda-847078019c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69b1710-dcd1-4970-9605-85592f739571","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Karacsony_Egy_perc_csenddel_emlekezunk_a_jarvany_aldozataira","timestamp":"2021. március. 21. 10:29","title":"Karácsony: \"Egy perc csenddel emlékezünk a járvány áldozataira\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8066373-d609-41fc-871c-2cb2ff61d16f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Abban már biztosak lehettünk, hogy a Xiaominak is lesz összehajtható telefonja. A kérdés csak az volt, hogy milyen lesz ez az eszköz. Most már fotók is kiszivárogtak róla.","shortLead":"Abban már biztosak lehettünk, hogy a Xiaominak is lesz összehajtható telefonja. A kérdés csak az volt, hogy milyen lesz...","id":"20210321_xiaomi_elso_osszehajthato_telefonja_fotok_weibo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8066373-d609-41fc-871c-2cb2ff61d16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0ed177-14c4-4d6c-8baf-4cf1bd7ef261","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_xiaomi_elso_osszehajthato_telefonja_fotok_weibo","timestamp":"2021. március. 21. 08:03","title":"Képek szivárogtak ki: ilyen lehet a Xiaomi első összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab4a8e5-8995-4d45-96a5-aa40851b9268","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tényleg mindenre fel kell készülni a forgalomban? ","shortLead":"Tényleg mindenre fel kell készülni a forgalomban? ","id":"20210322_Az_M1M7es_varosi_szakaszan_rohangalt_egy_autos_a_rakomanyaert__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ab4a8e5-8995-4d45-96a5-aa40851b9268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b35980d-98b9-4061-b35a-162712d732db","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_Az_M1M7es_varosi_szakaszan_rohangalt_egy_autos_a_rakomanyaert__video","timestamp":"2021. március. 22. 07:36","title":"Az M1-M7-es bevezető szakaszán rohangált egy autós a rakományáért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétette tavalyi eredményét a péti Nitrogénművek. ","shortLead":"Közzétette tavalyi eredményét a péti Nitrogénművek. ","id":"20210320_Bige_Laszlo_egyik_szeme_sir_de_a_masik_nevet_elkepeszto_novekedest_produkalt_a_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e0add-59b6-4343-a1d2-f0569868c1ef","keywords":null,"link":"/kkv/20210320_Bige_Laszlo_egyik_szeme_sir_de_a_masik_nevet_elkepeszto_novekedest_produkalt_a_cege","timestamp":"2021. március. 20. 18:01","title":"Bige László egyik szeme sír, de a másik nevet: elképesztő növekedést produkált a cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfeab27-4fe3-4667-acef-1891697d3e34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kanadai magyar úgy rendelkezett, hogy halála után 300 ezer dollár kerüljön a szolnoki Hetényi Géza Kórházért Alapítványához.","shortLead":"Egy kanadai magyar úgy rendelkezett, hogy halála után 300 ezer dollár kerüljön a szolnoki Hetényi Géza Kórházért...","id":"20210322_szolnok_hetenyi_geza_korhaz_alapitvany_vegrendelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bfeab27-4fe3-4667-acef-1891697d3e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d948b2e-3b82-4ffa-86aa-e3eaaf075830","keywords":null,"link":"/elet/20210322_szolnok_hetenyi_geza_korhaz_alapitvany_vegrendelet","timestamp":"2021. március. 22. 10:17","title":"70 millió forintnyi dollárt hagyott a szolnoki Hetényi kórházra egy kanadai magyar férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641","c_author":"Bihari Péter","category":"360","description":"A nemrég bejelentett 1900 milliárdos Biden-terv esetében nyilvánvaló a rászorulók megsegítésének szándéka, a magyar kormány mást csinál, viszont már közgazdasági kiindulópontja is hibás – mondja Bihari Péter közgazdász, egyetemi oktató, korábban a Monetáris Tanács tagja.","shortLead":"A nemrég bejelentett 1900 milliárdos Biden-terv esetében nyilvánvaló a rászorulók megsegítésének szándéka, a magyar...","id":"20210320_Bihari_Peter_A_Bidenterv_magyar_szemmel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33442fc9-b395-4365-9e23-f8317337f53c","keywords":null,"link":"/360/20210320_Bihari_Peter_A_Bidenterv_magyar_szemmel","timestamp":"2021. március. 20. 16:00","title":"Bihari Péter: A magyar válságkezelés szociálisan még Trumpéhoz képest is érzéketlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]