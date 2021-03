Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53879dd8-5612-4701-855b-08a4700d9b10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kazahsztánból két magyar műhold is útnak indult hétfő reggel, köztük az első magyar asztrofizikai műhold.","shortLead":"Kazahsztánból két magyar műhold is útnak indult hétfő reggel, köztük az első magyar asztrofizikai műhold.","id":"20210322_asztrofizika_magyar_muhold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53879dd8-5612-4701-855b-08a4700d9b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc6df69-170b-4ecd-ae79-83a1d6a8bfa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_asztrofizika_magyar_muhold","timestamp":"2021. március. 22. 10:03","title":"Elindult az űrbe az első magyar asztrofizikai kisműhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napi 250, vagy még annál is több elhunyttal számolnak egy belső minisztériumi levélben, mely az RTL Klub birtokába került. Az nem derült ki, hogy ez mikor következhet be. ","shortLead":"Napi 250, vagy még annál is több elhunyttal számolnak egy belső minisztériumi levélben, mely az RTL Klub birtokába...","id":"20210321_covid_rtl_belso_level_elhunyt_korhaz_apolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1b25a6-c4ee-474c-b964-3562819006e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_covid_rtl_belso_level_elhunyt_korhaz_apolt","timestamp":"2021. március. 21. 08:23","title":"RTL: Egy belső minisztériumi anyag a jelenleginél jóval több napi elhunyttal számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8193bf21-935c-4f35-91c8-455dd34cc48b","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Mike Winkelmann, művésznevén Beeple digitális kollázsa új fejezetet nyitott a kortárs képzőművészetben és a műkereskedelemben. A Christie'snél most először kriptovalutában is lehetett fizetni. \r

","shortLead":"Mike Winkelmann, művésznevén Beeple digitális kollázsa új fejezetet nyitott a kortárs képzőművészetben és...","id":"202111__beeple__digitalis_bennszulottek__nem_helyettesitheto_token__merfoldko_pixelekbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8193bf21-935c-4f35-91c8-455dd34cc48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c411d61-c482-48e0-b76a-288aff36478b","keywords":null,"link":"/360/202111__beeple__digitalis_bennszulottek__nem_helyettesitheto_token__merfoldko_pixelekbol","timestamp":"2021. március. 21. 13:30","title":"Az induló ár hétszázezerszereséért ütötték le a digitális művészet csúcsalkotását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea37a01-6dbb-48ec-b1c6-47655b7b16d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gundel Takács Gábor a melegeket támogató kampányra utalva állt ki a kormányközeli tévétől kirúgott egykori focista mellett, a kormánysajtó előszedte, milyen sok pénzt kapott 19 éve.","shortLead":"Gundel Takács Gábor a melegeket támogató kampányra utalva állt ki a kormányközeli tévétől kirúgott egykori focista...","id":"20210321_Gundel_Takacs_kiallt_Hrutka_Janos_mellett_a_kormanymedia_tamadni_kezdte_miutan_kirugtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dea37a01-6dbb-48ec-b1c6-47655b7b16d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe24769-cc29-4e59-a0e2-5c5ad7eadd75","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Gundel_Takacs_kiallt_Hrutka_Janos_mellett_a_kormanymedia_tamadni_kezdte_miutan_kirugtak","timestamp":"2021. március. 21. 09:15","title":"A TV2-es Gundel Takács kiállt mellette, a kormánymédia támadni kezdte Hrutka Jánost, miután kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9405c4-e559-463a-b638-c0126b0b13b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül másodjára is morajló hangokat hallottak az Egyesült Államok nyugati partvidékén, de hogy mi váltotta ki őket, azt továbbra sem tudni. Hasonló jelenséget korábban Európában is észleltek.","shortLead":"Néhány héten belül másodjára is morajló hangokat hallottak az Egyesült Államok nyugati partvidékén, de hogy mi váltotta...","id":"20210322_morajlas_san_diego_hang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd9405c4-e559-463a-b638-c0126b0b13b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ab71a8-0505-45aa-999a-457bb557b057","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_morajlas_san_diego_hang","timestamp":"2021. március. 22. 12:03","title":"Megint hallották a furcsa morajló hangokat, amik miatt a tudósok is csak találgatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04b1e3c-814d-4c2b-854d-c1f5c0d61377","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen elektromos 911-esre sokat kell még várni, de a részben villanymotoros változatra kevesebbet.","shortLead":"A teljesen elektromos 911-esre sokat kell még várni, de a részben villanymotoros változatra kevesebbet.","id":"20210322_2030ig_nem_lesz_villanyauto_a_porsche_911bol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d04b1e3c-814d-4c2b-854d-c1f5c0d61377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028eaf26-a826-4ba6-8972-a34107dcaeb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_2030ig_nem_lesz_villanyauto_a_porsche_911bol","timestamp":"2021. március. 22. 11:38","title":"2030-ig nem lesz villanyautó a Porsche 911-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d94124-544e-4142-82c7-8434e1bad3d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meredeken csökkent 2020-ban a londoniak születéskor várható átlagos élettartama a koronavírus-járvány következtében, a férfiak esetében 2,5 évvel, a nőknél 1,6 évvel, ami a legnagyobb visszaesés a második világháború óta. A szakemberek szerint megdöbbentő az adat. ","shortLead":"Meredeken csökkent 2020-ban a londoniak születéskor várható átlagos élettartama a koronavírus-járvány következtében...","id":"20210321_Meredeken_csokkent_a_londoniak_varhato_elettartama_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3d94124-544e-4142-82c7-8434e1bad3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d94d05-b759-412d-a833-e6d0297a16b6","keywords":null,"link":"/vilag/20210321_Meredeken_csokkent_a_londoniak_varhato_elettartama_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2021. március. 21. 17:55","title":"Meredeken csökkent a londoniak várható élettartama a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afdf54d-5c91-4459-9cf7-23a2b03d7047","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sok országban a nyár végéig tarthat a járványügyi korlátozások időszaka az új típusú koronavírus elleni védekezésben, de legalább egy évig tart még, mire világszerte sikerül megszerezni az ellenőrzést a kórokozó terjedése felett - mondták a vakcinagyártó BioNTech német biotechnológiai vállalkozás alapítói egy vasárnapi lapinterjúban.","shortLead":"Sok országban a nyár végéig tarthat a járványügyi korlátozások időszaka az új típusú koronavírus elleni védekezésben...","id":"20210321_BioNTechalapitok_Nyar_vegeig_tarthatnak_a_korlatozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0afdf54d-5c91-4459-9cf7-23a2b03d7047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6258f546-3484-4486-9071-f5141f7b53ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_BioNTechalapitok_Nyar_vegeig_tarthatnak_a_korlatozasok","timestamp":"2021. március. 21. 12:27","title":"BioNTech-alapítók: Nyár végéig tarthatnak a korlátozások Amerikában és sok európai országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]