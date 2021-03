Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56c2261d-e871-4aa9-90a1-2f4114deb4a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orvosszakmai szervezet a döntéshozók és a lakosság számára is megfogalmazott néhány fontos ajánlást.\r

","shortLead":"Az orvosszakmai szervezet a döntéshozók és a lakosság számára is megfogalmazott néhány fontos ajánlást.\r

","id":"20210322_magyar_orvosi_kamara_bevasarlas_plaza_koronavirus_jarvany_javaslatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56c2261d-e871-4aa9-90a1-2f4114deb4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3511a1-84c6-43fa-95ca-35285c8981ba","keywords":null,"link":"/kkv/20210322_magyar_orvosi_kamara_bevasarlas_plaza_koronavirus_jarvany_javaslatok","timestamp":"2021. március. 22. 18:32","title":"Ne plázázzunk a barkácsáruházban, és locsolkodni se menjünk – kéri az orvosi kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12502735-760d-4168-841d-0d5580cf5c41","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Az új egyetemetek érintő törvényről Stumpf István egyetemi modellváltások koordinálásával megbízott kormánybiztos beszélt egy szakmai fórumon kedden. Megosztott pár részletet is a törvényről, sőt az új egyetemi alapítványok kuratóriumának összetételéről is. Az is kiderült, hogy a nemzetközi egyetemi rangsorok nem mindenhatóak, és a modellváltás sem csodaszer.","shortLead":"Az új egyetemetek érintő törvényről Stumpf István egyetemi modellváltások koordinálásával megbízott kormánybiztos...","id":"20210323_egyetemi_modellvaltas_rangsorok_rankings_stumpf_istvan_felsooktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12502735-760d-4168-841d-0d5580cf5c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03167b5f-cf4f-466a-8724-44fdcf99539d","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_egyetemi_modellvaltas_rangsorok_rankings_stumpf_istvan_felsooktatas","timestamp":"2021. március. 23. 18:15","title":"Egy hét múlva benyújták a törvényt az újabb modellváltó egyetemekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c860a1d-6b71-452a-904a-48add2093c74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az UNICEF jelentése szerint a koronavírus-járvány alatt mintegy 3 milliárd ember nem tud szappannal és tiszta vízzel mosakodni.","shortLead":"Az UNICEF jelentése szerint a koronavírus-járvány alatt mintegy 3 milliárd ember nem tud szappannal és tiszta vízzel...","id":"20210322_UNICEF_gyerek_szennyezett_viz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c860a1d-6b71-452a-904a-48add2093c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a640bf18-d99d-4a0d-9043-85e09a448dc1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210322_UNICEF_gyerek_szennyezett_viz","timestamp":"2021. március. 22. 13:15","title":"Naponta 700 gyerek hal meg a szennyezett víz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csak figyelemelterelés a magyar külügyminiszter szerint, hogy az emberi jogok brutális megsértése miatt az EU szankciókat vezet be kínai személyekkel szemben.","shortLead":"Csak figyelemelterelés a magyar külügyminiszter szerint, hogy az emberi jogok brutális megsértése miatt az EU...","id":"20210322_Szijjarto_szankcio_kna_emberijogok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e64b9df-f46e-412b-b683-59f8a0b2b1e8","keywords":null,"link":"/eurologus/20210322_Szijjarto_szankcio_kna_emberijogok","timestamp":"2021. március. 22. 12:52","title":"Szijjártó szerint semmi értelme nincs, ha az EU szankciókat vezet be az emberi jogok brutális megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 3–4 órás tréninggel készítenék fel az önkénteseket.

","shortLead":"Egy 3–4 órás tréninggel készítenék fel az önkénteseket.

","id":"20210322_Civiliket_toboroznak_a_Covidosztalyokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfc4cc0-4377-4e25-b8b2-b986c1249fda","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Civiliket_toboroznak_a_Covidosztalyokra","timestamp":"2021. március. 22. 08:29","title":"Már civiliket toboroznak a Covid-osztályokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4af13d-401c-41b7-b866-1dbededdffd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi fényezésű újdonságot szuper könnyű felnikkel szerelik.","shortLead":"Az egyedi fényezésű újdonságot szuper könnyű felnikkel szerelik.","id":"20210322_inkognitoban_479_loeros_szivo_v8as_uj_lexus_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e4af13d-401c-41b7-b866-1dbededdffd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7615958-5116-4a53-85be-780b8b55f88a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_inkognitoban_479_loeros_szivo_v8as_uj_lexus_erkezett","timestamp":"2021. március. 22. 07:59","title":"Inkognitóban: 479 lóerős szívó V8-as új Lexus érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88508e4-6e52-4a28-b1aa-e7b2e0a5fe7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKV-nál több mint 400-an nem tudnak dolgozni, de érintett a Volán és a BKK is. Maradtak már ki járatok is.","shortLead":"A BKV-nál több mint 400-an nem tudnak dolgozni, de érintett a Volán és a BKK is. Maradtak már ki járatok is.","id":"20210322_koronavirus_bkk_bkv_volan_fertozottek_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88508e4-6e52-4a28-b1aa-e7b2e0a5fe7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80825b5-e4a0-4364-b8f9-aa537b0dab88","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_koronavirus_bkk_bkv_volan_fertozottek_karanten","timestamp":"2021. március. 22. 21:46","title":"Bajban vannak a közlekedési cégek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f222f-d726-4e6e-9db5-5f29217d4c6c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár a hatalmas sivatagi naperőművek létesítése segíthet a fosszilis energiahordozók használatának visszaszorításában, a kutatók egy globális éghajlatmodellel figyelmeztetnek az óceánok és a szárazföldek reakcióira. ","shortLead":"Bár a hatalmas sivatagi naperőművek létesítése segíthet a fosszilis energiahordozók használatának visszaszorításában...","id":"202111_vitatott_sivatagi_naperomuvek_a_masik_kezevel_elvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f222f-d726-4e6e-9db5-5f29217d4c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d400f37-ea47-428a-90d8-6ee3c262db33","keywords":null,"link":"/360/202111_vitatott_sivatagi_naperomuvek_a_masik_kezevel_elvesz","timestamp":"2021. március. 23. 14:00","title":"Mi is megérezhetjük, ha napelemeket telepítenek a sivatagba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]