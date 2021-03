A Fuchsia nevű felületről úgy tartják, idővel az Androidot is leválthatja.

Egy időben sokat lehetett hallani a “Fuchsia” kifejezést, ami a Google egyik titokzatos fejlesztése. Nem okoseszközről és nem is egy alkalmazásról van szó: a még mindig készülő termék egy vadonatúj operációs rendszer, amelynek létezése több okból is hangsúlyos. Ennél is fontosabbnak tűnik azonban, hogy a Google hamarosan elindíthatja a projekt széles körű tesztelését – írta a 9to5Google.

A Fuchsiából egyelőre csupán a belső kör által használható kiadások léteznek, amit a keresőcég mérnökei láthatnak. Bár a szoftverhez tartozó forráskód a hivatalos oldalról most is letölthető, ez nyilván nem azonos azzal a verzióval (vagy verziókkal), amivel a Google programozói dolgoznak. A felülettel kapcsolatos dokumentációk ugyanakkor arról árulkodnak, hogy

a cég rövidesen másokat is bevonhat a szoftver tesztelésébe.

A folyamat azért is hangsúlyos, mert a Fuchsia létezését csak nemrég ismerte el a Google, azt megelőzően pedig minden fórumon tagadta, hogy valamilyen új szoftveren ügyködnének. Erre a szóbeszédek szerint két okból volt szükség: az újdonság nem megerősített hírek alapján egy alternatív Android lesz, mások viszont egyenesen úgy vélik, hogy a keresőcég a robotos felület búcsúztatóját készíti elő. Ezt azzal magyarázzák a jól értesültek, hogy míg az Android erősen töredezett, hiszen sok mobilon az eggyel vagy kettővel korábbi kiadások futnak, a Fuchsia esetében az egységesítésen van a hangsúly.

Arról egyelőre nincsenek információk, hogy a rendszer pontosan mikor érkezik, milyen funkciói lesznek, és milyen eszközökre lehet majd letölteni.

