[{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország középső részén várható csapadék elsősorban.","shortLead":"Az ország középső részén várható csapadék elsősorban.","id":"20210324_Havas_eso_hozapor_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbca9ea6-5356-4604-89b6-d5496c923105","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Havas_eso_hozapor_idojaras","timestamp":"2021. március. 24. 06:18","title":"Havas eső és hózápor is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04b1e3c-814d-4c2b-854d-c1f5c0d61377","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen elektromos 911-esre sokat kell még várni, de a részben villanymotoros változatra kevesebbet.","shortLead":"A teljesen elektromos 911-esre sokat kell még várni, de a részben villanymotoros változatra kevesebbet.","id":"20210322_2030ig_nem_lesz_villanyauto_a_porsche_911bol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d04b1e3c-814d-4c2b-854d-c1f5c0d61377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028eaf26-a826-4ba6-8972-a34107dcaeb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_2030ig_nem_lesz_villanyauto_a_porsche_911bol","timestamp":"2021. március. 22. 11:38","title":"2030-ig nem lesz villanyautó a Porsche 911-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosnak az elvonások miatt nincs pénze a bérfejlesztésre, a munkavállalók viszont 6 százalékos emelésért küzdenek.","shortLead":"A fővárosnak az elvonások miatt nincs pénze a bérfejlesztésre, a munkavállalók viszont 6 százalékos emelésért küzdenek.","id":"20210324_bkv_beremeles_targyalas_szakszervezet_sztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124b19ea-1263-48e1-bd1a-1c6b23b66c5b","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_bkv_beremeles_targyalas_szakszervezet_sztrajk","timestamp":"2021. március. 24. 07:51","title":"Továbbra is 0 százalékos béremelést kínál a főváros a BKV dolgozóknak, sztrájk jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d65880-623e-48bc-be0f-e8802087a920","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fogorvosokat, gyógyszerészhallgatókat vagy az egészségügyi OKJ-s képzések hallgatóit is várják.","shortLead":"Fogorvosokat, gyógyszerészhallgatókat vagy az egészségügyi OKJ-s képzések hallgatóit is várják.","id":"20210322_Onkentes_Orszagos_Korhazi_Foigazgatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1d65880-623e-48bc-be0f-e8802087a920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c4e95c-ae01-4682-81e7-3158b0968592","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Onkentes_Orszagos_Korhazi_Foigazgatosag","timestamp":"2021. március. 22. 12:20","title":"Továbbra is önkénteseket keres az Országos Kórházi Főigazgatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b04cd8-ded2-4b68-a490-d8ccec23e067","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy klasszikus befurakodásból lett mindenkit megbotránkoztató dulakodás a József Attila utcában másfél éve. A taxisról kiderült, hogy többszörös visszaeső, ő akár letöltendő büntetést is kaphat.","shortLead":"Egy klasszikus befurakodásból lett mindenkit megbotránkoztató dulakodás a József Attila utcában másfél éve. A taxisról...","id":"20210323_taxis_buszsofor_balhe_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67b04cd8-ded2-4b68-a490-d8ccec23e067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25697f3b-15de-4810-bbb6-5141760b3daa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_taxis_buszsofor_balhe_video","timestamp":"2021. március. 23. 10:01","title":"Videó, ahogyan a pesti belváros közepén egymásnak esik a buszsofőr és a taxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a070fab-38bf-4b5e-97f3-561a2c5db9cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre nagyobb a botrány az ausztrál parlament körül.","shortLead":"Egyre nagyobb a botrány az ausztrál parlament körül.","id":"20210323_ausztralia_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a070fab-38bf-4b5e-97f3-561a2c5db9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b738540d-9689-458d-911f-bb414ac40ffb","keywords":null,"link":"/elet/20210323_ausztralia_parlament","timestamp":"2021. március. 23. 08:14","title":"A miniszterelnök asztalán szexelő parlamenti dolgozókról került ki videó Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A építőiparban a legelterjedtebb a feketefoglalkoztatás, de az éttermi dolgozók ötödét sem jelentették be.","shortLead":"A építőiparban a legelterjedtebb a feketefoglalkoztatás, de az éttermi dolgozók ötödét sem jelentették be.","id":"20210323_feketen_foglalkoztatottak_epitoipar_etterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d3e70d-ae1c-423a-a184-56be41930fcc","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_feketen_foglalkoztatottak_epitoipar_etterem","timestamp":"2021. március. 23. 08:32","title":"A feketén foglalkoztatottak majdnem fele építőipari dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b523b5-d894-48e4-8167-45e2110878c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Monroe városában helyeztek üzembe egy robotot, amely a vásárlókhoz viszi a csokikat és cukorkákat.","shortLead":"Az amerikai Monroe városában helyeztek üzembe egy robotot, amely a vásárlókhoz viszi a csokikat és cukorkákat.","id":"20210322_mars_wrigley_shoprite_robot_csokolade_smiley","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61b523b5-d894-48e4-8167-45e2110878c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759d1311-ca2a-4624-b72e-887c2de1af1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_mars_wrigley_shoprite_robot_csokolade_smiley","timestamp":"2021. március. 22. 19:03","title":"Videó: Guruló csokispolccal ejti csapdába a vásárlókat egy amerikai bolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]