Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e35dbb96-8a2c-4f62-b0b9-e8751f1191cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tortúrateszt után a YouTube-videós Zack Nelson szétszedte az Asus új, játékosoknak szánt csúcsmobilját, hogy megnézze, mitől adta meg magát ilyen könnyen a konstrukció.","shortLead":"A tortúrateszt után a YouTube-videós Zack Nelson szétszedte az Asus új, játékosoknak szánt csúcsmobilját...","id":"20210322_asus_rog_phone_5_torturateszt_gamer_telefon_jerry_rig_everything","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e35dbb96-8a2c-4f62-b0b9-e8751f1191cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378807c5-3f15-45b8-84a5-05d03b1057db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_asus_rog_phone_5_torturateszt_gamer_telefon_jerry_rig_everything","timestamp":"2021. március. 22. 15:03","title":"Kiderült: ezért törött olyan könnyen ketté az Asus ROG Phone 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9abf7cf-9bbc-4503-bde4-7ae724f125d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az agrárminiszter már azt is tudná, hogy mire lehetne költeni a kiskereskedelmi láncok nyereségét.","shortLead":"Az agrárminiszter már azt is tudná, hogy mire lehetne költeni a kiskereskedelmi láncok nyereségét.","id":"20210322_Nagy_Istvan_nyereseg_kiskereskedelem_kulfold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9abf7cf-9bbc-4503-bde4-7ae724f125d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f171cb-08a6-4cfa-a1a6-43d86675d078","keywords":null,"link":"/kkv/20210322_Nagy_Istvan_nyereseg_kiskereskedelem_kulfold","timestamp":"2021. március. 22. 16:57","title":"Nagy István: Akkora nyereséget visznek ki az országból a külföldi boltláncok, amit nem lehet annyiban hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sebészek és az érsebészek már a szívcentrumba járnak át műteni.","shortLead":"A sebészek és az érsebészek már a szívcentrumba járnak át műteni.","id":"20210323_pecs_koronavirus_muto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965ae306-ed82-4f59-9f4b-10bc98fc9e00","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_pecs_koronavirus_muto","timestamp":"2021. március. 23. 07:28","title":"Pécsen már műtőket alakítanak át intenzív osztállyá, annyi a beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vicc, egy rossz vicc, írja a Süddeutsche Zeitung azokról a szigorításokról, amelyeket a német kancellár a tartományi kormányfőkkel hozott tető alá a járvány megfékezésére. ","shortLead":"Vicc, egy rossz vicc, írja a Süddeutsche Zeitung azokról a szigorításokról, amelyeket a német kancellár a tartományi...","id":"20210324_Vezeto_nemet_lap_A_virus_uzeni_a_kancellarnak_koszoni_szepen_jol_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6315dd8b-eed9-410a-a950-aa1b6b0ee838","keywords":null,"link":"/360/20210324_Vezeto_nemet_lap_A_virus_uzeni_a_kancellarnak_koszoni_szepen_jol_van","timestamp":"2021. március. 24. 07:08","title":"Vezető német lap: A vírus üzeni a kancellárnak: köszöni szépen, jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb95a5d-6ca0-46fe-b423-37937e7333f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Növényi alapú, szezonális alapanyagokból dolgozó éttermek, minimálisra csökkentett hulladék: a koronavírus-járvány és a rendkívül nehéz helyzet sem fékezett meg néhány hazai vendéglátóhelyet abban, hogy fenntartható(bb)an működjön. ","shortLead":"Növényi alapú, szezonális alapanyagokból dolgozó éttermek, minimálisra csökkentett hulladék: a koronavírus-járvány és...","id":"20210322_Megvan_melyek_a_legfelelosebb_hazai_vendeglatohelyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cb95a5d-6ca0-46fe-b423-37937e7333f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72bca41-fa1b-432b-9142-a1322a263929","keywords":null,"link":"/zhvg/20210322_Megvan_melyek_a_legfelelosebb_hazai_vendeglatohelyek","timestamp":"2021. március. 22. 13:30","title":"Díjazták azokat az éttermeket, melyek a vírus alatt is igyekeztek környezettudatosan működni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f75882c-2080-4a8b-8cef-62b5a859707e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kibírják-e röhögés nélkül a műsorvezetők? Spoiler: nem.","shortLead":"Kibírják-e röhögés nélkül a műsorvezetők? Spoiler: nem.","id":"20210323_Ilyen_amikor_a_Hircsarda_szerkeszti_a_hiradot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f75882c-2080-4a8b-8cef-62b5a859707e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8220a470-26de-4823-8f3c-946c53be4af4","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Ilyen_amikor_a_Hircsarda_szerkeszti_a_hiradot","timestamp":"2021. március. 23. 17:12","title":"Ilyen, amikor a Hírcsárda szerkeszti a híradót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többek között arra keresik a választ, hogy milyen krónikus betegségeket vált ki a vírus, vagy hogy milyen szervkárosodásokat okozhat.","shortLead":"Többek között arra keresik a választ, hogy milyen krónikus betegségeket vált ki a vírus, vagy hogy milyen...","id":"20210322_Komplex_strategia_koronavirus_Emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1f856f-18d7-446b-b1ab-c64611d4242c","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Komplex_strategia_koronavirus_Emmi","timestamp":"2021. március. 22. 11:35","title":"Komplex stratégiát készít a koronavírus kutatására az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53879dd8-5612-4701-855b-08a4700d9b10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kazahsztánból két magyar műhold is útnak indult hétfő reggel, köztük az első magyar asztrofizikai műhold.","shortLead":"Kazahsztánból két magyar műhold is útnak indult hétfő reggel, köztük az első magyar asztrofizikai műhold.","id":"20210322_asztrofizika_magyar_muhold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53879dd8-5612-4701-855b-08a4700d9b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc6df69-170b-4ecd-ae79-83a1d6a8bfa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_asztrofizika_magyar_muhold","timestamp":"2021. március. 22. 10:03","title":"Elindult az űrbe az első magyar asztrofizikai kisműhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]