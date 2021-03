Már a kiberbiztonsági szakemberek is tudnak arról az androidos kártevőről, amely egy fontos rendszerfrissítésnek álcázza magát, hogy megfertőzze az eszközöket. A vírust a System Update nevű alkalmazás tartalmazza, amely azt hirdeti magáról, hogy a telepítésével rendszerszintű gondokat lehet megelőzni.

Ez azonban nem igaz: aki telepíti a szoftvert, azzal utat nyit egy veszélyes kémprogramnak.

Az előzetes információk alapján az újfajta androidos vírus képes hozzáférést biztosítani a hackereknek a készüléken lévő adatokhoz, az üzeneteket és képeket is beleértve. A kártevő emellett lekérdezheti a felhasználó hívásnaplóját, kapcsolati listáját és a böngészési előzményeket is, melyeket csomagba rakva ki is csempész a fertőzött eszközről. A kémprogram veszélyességét jól mutatja, hogy még a mobil vágólapjára másolt információkat (például jelszavakat) is látja.

Az újfajta malware nem a Play áruházon át terjed, kizárólag külső (ellenőrizetlen) forrásból telepített alkalmazásokkal kerülhet az eszközökre. Ez azonban önmagában is elég rizikós, így nemhogy most, máskor sem érdemes próbálkozni ilyesmivel.

