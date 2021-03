Az iPhone X megjelenésével egyidőben, 2017 szeptemberében vezette be az Apple azt a bizonyos szenzorszigetet (notchot), ami meglehetősen vegyes fogadtatásra lelt, viszont számos gyártó le is másolta azután. Azonban az idő múlásával kezdett túlhaladottá válni, így egyre többen próbálták, ha nem is eltüntetni, de legalább lekicsinyíteni a bevágást. Az Apple viszont éveken keresztül tartotta magát az eredeti szenzorsziget-elrendezéshez.

Ez az év azonban változást hozhat, legalábbis a MacRumors értesülése szerint. Végre kisebb lehet a szenzorsziget, méghozzá egy elég logikus változást követően, ami semmiben sem befolyásolná a funkcionalitást.

A görög iRepair juttatott el egy fotót a MacRumorsnak, a kép az iPhone 13-ak frontoldali üvegpaneljeiről készült. Kiderül, hogy a gyártó a fülhallgató hangszóróját a felső keretbe helyezte, és így tudta elérni, hogy kisebb legyen a bevágás.

© MacRumors

Egyébként ugyanaz a három méret jelenik meg (5,4”-es, 6,1”-es és 6,7”-es), mint az iPhone 12 családnál, úgyhogy elképzelhető, hogy az iPhone 12 mini kedvezőtlen fogadtatása ellenére az Apple idén is megpróbálkozik egy kisebb méretű modellel. Bár gyakorlatilag azonos kialakításúak lesznek az idei eszközök, mint a tavalyiak, a Pro modellnél 120 Hz-es lehet a kijelző, nagyobb akkumulátor, gyorsabb A15-ös chip és kamerafejlesztések is várhatók. Arról is hallani, hogy az Apple szeptemberben fogja bemutatni az új iPhone-okat, és ezzel visszatér a hagyományos ütemezéséhez.

Könnyen lehet egyébként, hogy az idei iPhone-ok lesznek egyébként az utolsó olyan telefonok, amelyeknek ilyen notchuk van. Ming-Chi Kuo Apple-szakértő szerint az Apple jövőre áttér a lyukasztásos kialakítású kamera-elrejtésre (hasonlóan a Galaxy S21-hez), 2023-ban pedig már teljes képernyős, rovátkák és lyukak nélküli iPhone-ok jelenhetnek meg.

