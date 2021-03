Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"168d9254-339b-4bae-8e15-282a220ae95c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután az Ever Given nevű óriás konténerszállító hajó hét elejei balesete miatt átmenetileg hajózhatatlanná vált a Szuezi-csatorna, egyre több globális ellátási lánc szakad meg. Többek között az IKEA svéd lakberendezési cég is figyelmeztetett, a baleset hatással lehet az áruellátásra. De több helyen fogytán van a WC-papír is. ","shortLead":"Miután az Ever Given nevű óriás konténerszállító hajó hét elejei balesete miatt átmenetileg hajózhatatlanná vált...","id":"20210327_Az_IKEA_is_megszenvedi_a_Szuezicsatorna_bedugulasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=168d9254-339b-4bae-8e15-282a220ae95c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382d9613-c6e0-420e-8559-bc1d15336552","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_Az_IKEA_is_megszenvedi_a_Szuezicsatorna_bedugulasat","timestamp":"2021. március. 27. 16:46","title":"Az IKEA is megszenvedi a Szuezi-csatorna bedugulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bdee8e-cd3d-4eea-90d2-083a6b1049f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lejárt a bérleti szerződésük, amelyben feltételként szerepelt a földi sugárzási jog.","shortLead":"Lejárt a bérleti szerződésük, amelyben feltételként szerepelt a földi sugárzási jog.","id":"20210327_Uj_helyre_koltozik_a_Klubradio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1bdee8e-cd3d-4eea-90d2-083a6b1049f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaeffbb9-b944-4ad6-b663-11ad23d56eea","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_Uj_helyre_koltozik_a_Klubradio","timestamp":"2021. március. 27. 09:59","title":"Új helyre költözik a Klubrádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7302417c-5210-4066-974a-0d830e466bb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szinte bárkinek beadják az oltást, ezért már külföldiek is megrohamozták a szerbiai oltópontokat. Több határszakaszon is nagy a torlódás. ","shortLead":"Szinte bárkinek beadják az oltást, ezért már külföldiek is megrohamozták a szerbiai oltópontokat. Több határszakaszon...","id":"20210328_Barki_kaphat_oltast_Szerbiaban__kigyozo_sorok_a_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7302417c-5210-4066-974a-0d830e466bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362e0393-5ffe-444b-b96b-91581762c62d","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Barki_kaphat_oltast_Szerbiaban__kigyozo_sorok_a_hataron","timestamp":"2021. március. 28. 09:23","title":"Bárki kaphat oltást Szerbiában - kígyózó sorok a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rekordmértékben nőtt tavaly az éves átlaghőmérséklet Oroszországban: 3,22 Celsius-fokkal volt magasabb, mint az 1961–1990 közötti időszak átlaghőmérséklete és 1 Celsius-fokkal magasabb, mint a korábbi, 2007-ben mért rekord – közölte az orosz hidrometeorológiai és környezetfigyelő szolgálat, a Roszgidromet.","shortLead":"Rekordmértékben nőtt tavaly az éves átlaghőmérséklet Oroszországban: 3,22 Celsius-fokkal volt magasabb, mint...","id":"20210327_eves_atlaghomerseklet_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9803cba5-f636-4d24-9dca-fc502afd1270","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_eves_atlaghomerseklet_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 27. 14:03","title":"Rekordmértékben megugrott az átlaghőmérséklet Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hagyják Budakeszin az autót és jöjjenek be a városba busszal – javasolta a főváros környékén élőknek Pokorni Zoltán hegyvidéki polgármester, míg Fürjes Balázs Budapest-államtitkár arról beszélt, tervezik a buszsávok bővítését. A két politikus online fogadóórájáról az ATV számolt be.","shortLead":"Hagyják Budakeszin az autót és jöjjenek be a városba busszal – javasolta a főváros környékén élőknek Pokorni Zoltán...","id":"20210327_Igy_kezelnek_az_agglomeraciobol_Budara_beozonlo_jarmuveket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db188db-e5ac-4453-81ec-5533ad346f39","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Igy_kezelnek_az_agglomeraciobol_Budara_beozonlo_jarmuveket","timestamp":"2021. március. 27. 18:56","title":"Így kezelnék az agglomerációból Budára beözönlő járműveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001b99a4-b006-4ac7-9351-d15c66e768da","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az élről Max Verstappen rajtol majd. ","shortLead":"Az élről Max Verstappen rajtol majd. ","id":"20210328_Forma1_Vettel_rajtbuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=001b99a4-b006-4ac7-9351-d15c66e768da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1848dc4-c3cd-4583-89f0-8057f8779744","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Forma1_Vettel_rajtbuntetes","timestamp":"2021. március. 28. 15:45","title":"Forma-1: Rajtbüntetést kapott Vettel, a mezőny végéről indulhat a futamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Melegszik az idő a következő napokban: többfelé 20 Celsius-fok feletti értékek is lehetnek, a hétvégére viszont hűl a levegő. Emellett sok lesz a napsütés, de többször esőre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.","shortLead":"Melegszik az idő a következő napokban: többfelé 20 Celsius-fok feletti értékek is lehetnek, a hétvégére viszont hűl...","id":"20210328_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92711fb-342d-4792-9ccf-b94e399b96df","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","timestamp":"2021. március. 28. 15:59","title":"Sok napsütés és eső várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094c13d6-bea5-4414-be28-6a06850ff6c0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nemzetközi szabályrendszert kell kidolgozni az országok információs térben való magatartására vonatkozóan – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz nemzetbiztonsági tanács ülésén pénteken.","shortLead":"Nemzetközi szabályrendszert kell kidolgozni az országok információs térben való magatartására vonatkozóan – jelentette...","id":"20210329_putyin_szabalyozas_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094c13d6-bea5-4414-be28-6a06850ff6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c87d1b-6753-4fce-bf88-d8652108bc45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_putyin_szabalyozas_internet","timestamp":"2021. március. 29. 07:33","title":"Megszólalt Putyin: regulázni kellene, mit csinálhatnak az interneten az országok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]