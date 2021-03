Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1bdee8e-cd3d-4eea-90d2-083a6b1049f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lejárt a bérleti szerződésük, amelyben feltételként szerepelt a földi sugárzási jog.","shortLead":"Lejárt a bérleti szerződésük, amelyben feltételként szerepelt a földi sugárzási jog.","id":"20210327_Uj_helyre_koltozik_a_Klubradio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1bdee8e-cd3d-4eea-90d2-083a6b1049f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaeffbb9-b944-4ad6-b663-11ad23d56eea","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_Uj_helyre_koltozik_a_Klubradio","timestamp":"2021. március. 27. 09:59","title":"Új helyre költözik a Klubrádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" A koronavírus-járvány legsúlyosabb napjai tartanak, minden eddiginél több a fertőzött, nagyon sokan vannak kórházban - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.","shortLead":" A koronavírus-járvány legsúlyosabb napjai tartanak, minden eddiginél több a fertőzött, nagyon sokan vannak kórházban...","id":"20210327_Legkorabban_aprilis_kozepen_kezdhet_lassulni_a_virus_terjedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bffc0d-d0f8-43b8-b650-b1c183fc992c","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Legkorabban_aprilis_kozepen_kezdhet_lassulni_a_virus_terjedese","timestamp":"2021. március. 27. 14:33","title":"Szlávik: Legkorábban április közepén kezdhet lassulni a vírus terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f466691a-7f9e-4025-9a61-458c2f987a2a","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Olyan fáradságos dolog törölni múltunk nyomait az internetről, hogy hacsak nem zűrös földüzletet kötünk a propagandaminiszter friss feleségeként, jó eséllyel nem éri meg a ráfordított energia. Ráadásul az sem biztos, hogy egy elszabadult kollégiumi buli képei bárkit is zavarnának.","shortLead":"Olyan fáradságos dolog törölni múltunk nyomait az internetről, hogy hacsak nem zűrös földüzletet kötünk...","id":"202112__internetesmulteltavolitas__b_terv__elfeledteteshez_valo_jog__vegkepp_letorolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f466691a-7f9e-4025-9a61-458c2f987a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c6595a-e213-4395-85f8-7ec11d05e37b","keywords":null,"link":"/360/202112__internetesmulteltavolitas__b_terv__elfeledteteshez_valo_jog__vegkepp_letorolni","timestamp":"2021. március. 28. 08:15","title":"Hogyan törölhetjük le magunkat a netről? Egyáltalán van-e értelme belevágni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4d4703-a974-4e53-a360-0e69edfaa6b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyulay Zsolt bízik abban, hogy a vakcinákkal együtt a szurkolók is visszatérhetnek a lelátókra.","shortLead":"Gyulay Zsolt bízik abban, hogy a vakcinákkal együtt a szurkolók is visszatérhetnek a lelátókra.","id":"20210327_Mar_nezok_is_lehetnek_az_augusztusi_Magyar_Nagydijon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e4d4703-a974-4e53-a360-0e69edfaa6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a98ea25-579c-4738-a0b3-69d335c3ce46","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Mar_nezok_is_lehetnek_az_augusztusi_Magyar_Nagydijon","timestamp":"2021. március. 27. 13:40","title":"Már nézők is lehetnek az augusztusi Magyar Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A résztvevők a belépés előtt teszteltették magukat, az eseményen pedig maszkot kellett viselniük. ","shortLead":"A résztvevők a belépés előtt teszteltették magukat, az eseményen pedig maszkot kellett viselniük. ","id":"20210328_5000_fos_koncertet_tartottak_Barcelonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8160e5f6-c4b0-4490-9100-604526dcde95","keywords":null,"link":"/elet/20210328_5000_fos_koncertet_tartottak_Barcelonaban","timestamp":"2021. március. 28. 15:28","title":"5000 fős koncertet tartottak Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d3d19e7-d530-49d1-a660-99f4d0c178a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1-be két év kihagyás után visszatérő pilóta nem érzi öregnek magát.","shortLead":"A Forma–1-be két év kihagyás után visszatérő pilóta nem érzi öregnek magát.","id":"20210327_Fernando_Alonso_nem_erti_miert_jon_mindenki_az_eletkoraval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d3d19e7-d530-49d1-a660-99f4d0c178a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdc4ef5-5ce7-4bab-ad21-a7ed8b858cf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Fernando_Alonso_nem_erti_miert_jon_mindenki_az_eletkoraval","timestamp":"2021. március. 27. 11:05","title":"Fernando Alonso nem érti, miért jön mindenki az életkorával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96da6e17-a851-4087-b44b-b8dc6d051140","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern új spanyol márkájának első önálló modellje kétféle plugin hibrid változatban érhető el.","shortLead":"A VW konszern új spanyol márkájának első önálló modellje kétféle plugin hibrid változatban érhető el.","id":"202103229_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_cupra_formentor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96da6e17-a851-4087-b44b-b8dc6d051140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386b2dad-6d5e-44e9-b1ca-f124715ab68c","keywords":null,"link":"/cegauto/202103229_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_cupra_formentor","timestamp":"2021. március. 29. 06:41","title":"Magyarországon a zöld rendszámos Cupra Formentor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína szombaton szankciókat jelentett be amerikai és kanadai magánszemélyekkel, továbbá a két ország egyes szervezeteivel szemben, válaszul arra, hogy korábban Washington és Ottawa más országokkal közösen kínai állampolgárokra szabott ki büntetést az északnyugat-kínai Hszincsianggal összefüggésben.","shortLead":"Kína szombaton szankciókat jelentett be amerikai és kanadai magánszemélyekkel, továbbá a két ország egyes...","id":"20210327_Folytatodik_a_diplomaciai_csorte_Kina_es_az_USA_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534662e1-d6ec-4106-af52-37ca65570856","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Folytatodik_a_diplomaciai_csorte_Kina_es_az_USA_kozott","timestamp":"2021. március. 27. 19:03","title":"Folytatódik a diplomáciai csörte Kína és az USA között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]