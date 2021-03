Komoly erőket mozgósítana meg a Biden-adminisztráció, hogy az Egyesült Államok felpörgesse a zöldenergia előállítását és felhasználását. Az amerikai kormány hétfőn tette közzé azt a tervezetet, amelyben a New York Bright-ot, vagyis a New Yorkhoz tartozó Long Island és New Jersey között elterülő, sekély vizű területet jelölte ki a tengeri szélenergia előállításának stratégiai fontosságú helyszínének.

© Google

A The New York Times beszámolója szerint a kormányzat azt tervezi, hogy 2030-ig összesen mintegy 30 gigawatt teljesítményű tengeri szélerőműveket építsen. Hogy ezt a célt sikerüljön elérni, a Biden-adminisztráció 230 millió dollárt, vagyis nagyjából 72 milliárd forintot fektetne be azokba a kikötőkbe és városokba, ahol ilyen erőművek épülnének. Emellett egy 3 milliárd dolláros alapot is létrehoznak a projekthez.

A Fehér Ház számításai szerint a 30 GW elegendő lenne 10 millió háztartás ellátásához, amivel 78 millió tonnával kevesebb szén-dioxid kerülne a levegőbe. Nem mellesleg: ezzel 44 ezer új munkahely jönne létre a szélerőművek működtetésére, és további 33 ezer az azokhoz kapcsolódó egységeknél.

Húszezer munkahelyet teremtett Skócia a zöldenergia felhasználásával A megújuló energiával foglalkozó skót testület szerint nemcsak a szén-dioxid kibocsátás csökkent az országban, de majdnem 20 ezer munkahelyet is teremtettek a zöldenergia hasznosításával.

A Biden-adminisztráció összességében azt tervezi, hogy 2035-re karbonsemlegessé teszi a villamosenergia-hálózatot. Ez igen ambiciózus cél, a Berkley Egyetem kutatóinak számításai szerint ugyanis évente mintegy 70 GW-nyi új nap- és szélerőművet kellene létrehozni, hogy 90 százalékban karbonsemleges legyen a hálózat.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.