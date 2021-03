Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Több hónap csúszással tették közzé a határozatot.

Egyetlen nap volt csak eddig, amikor egyetlen nap alatt több elhunytat jelentettek, mint most. Meredeken nő a kórházban ápoltak és a géppel lélegeztetettek száma is, az egyetlen jó hír az, hogy már negyedik napja kevesebb új fertőzöttet jelentenek, mint az előző hét azonos napján.

738 közgazdász szerint, ha nem tesz lépéseket a világ, akkor az éghajlatváltozás okozta problémák az évtized közepére évi 1700 milliárd dollár pluszkiadást jelentenek majd.

Azt tanácsolták az önkormányzatoknak, hogy vegyenek fel hitelt, vagy adjanak el valami vagyontárgyat.

Míg tavaly úgy zárt 5548 milliárdos államháztartási hiánnyal a kormány, hogy a költségvetési törvény csak 367 milliárdot engedélyezett volna, idén már a törvény is lépést tarthat a dagadó hiánnyal. A törvénymódosításra a tavaszi parlamenti ülésszakban kerülhet sor.

Az emberek több mint ötöde már megkapta legalább az első adagot a koronavírus elleni oltásból.

Évek óta egyre korábban nyílnak a cseresznyefák virágai Japánban, ám ezúttal a szokásosnál is hamarabb kezdődött a jelenség. Az elmúlt 1200 évben nem láttak ilyet.

Guy Ritchie már negyedszer dolgozik együtt Jason Stathammel. Az új közös akciófilmjüknek most jelent meg az előzetese. Meredeken nő a kórházban ápoltak és a géppel lélegeztetettek száma is, az egyetlen jó hír az, hogy már negyedik napja kevesebb új fertőzöttet jelentenek, mint az előző hét azonos napján.","shortLead":"Egyetlen nap volt csak eddig, amikor egyetlen nap alatt több elhunytat jelentettek, mint most. Meredeken nő a kórházban...","id":"20210330_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408a1dfa-5ac4-4563-859b-fd268d15aa53","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2021. március. 30. 12:13","title":"274 újabb áldozata van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"738 közgazdász szerint, ha nem tesz lépéseket a világ, akkor az éghajlatváltozás okozta problémák az évtized közepére évi 1700 milliárd dollár pluszkiadást jelentenek majd.","shortLead":"738 közgazdász szerint, ha nem tesz lépéseket a világ, akkor az éghajlatváltozás okozta problémák az évtized közepére...","id":"20210330_klimavaltozas_kozgazdaszok_klimavedelem_eghajlatvaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10564aa4-e656-46f0-8544-3cb22bc84edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_klimavaltozas_kozgazdaszok_klimavedelem_eghajlatvaltozas","timestamp":"2021. március. 30. 11:26","title":"Klímaközgazdászok szerint azonnali és drasztikus lépések kellenek az éghajlatváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4ceecd-61fe-41a5-9112-5e5d9f776345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt tanácsolták az önkormányzatoknak, hogy vegyenek fel hitelt, vagy adjanak el valami vagyontárgyat.","shortLead":"Azt tanácsolták az önkormányzatoknak, hogy vegyenek fel hitelt, vagy adjanak el valami vagyontárgyat.","id":"20210330_kompenzacio_iparuzesi_ado_balla_gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f4ceecd-61fe-41a5-9112-5e5d9f776345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36410b67-6b3b-42da-9c87-cb69b42733e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_kompenzacio_iparuzesi_ado_balla_gyorgy","timestamp":"2021. március. 30. 19:25","title":"Miniszteri biztos az önkormányzatokról: Nincs mit kompenzálni az iparűzési adó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692e76e3-c47b-47a5-b54e-38335a0636bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg tavaly úgy zárt 5548 milliárdos államháztartási hiánnyal a kormány, hogy a költségvetési törvény csak 367 milliárdot engedélyezett volna, idén már a törvény is lépést tarthat a dagadó hiánnyal. A törvénymódosításra a tavaszi parlamenti ülésszakban kerülhet sor.","shortLead":"Míg tavaly úgy zárt 5548 milliárdos államháztartási hiánnyal a kormány, hogy a költségvetési törvény csak 367...","id":"20210330_koltsegvetesi_hiany_parlament_penzugyminiszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=692e76e3-c47b-47a5-b54e-38335a0636bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a90736c-91fb-4eb6-97b7-a4fe976b160a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_koltsegvetesi_hiany_parlament_penzugyminiszterium","timestamp":"2021. március. 30. 08:42","title":"Borul a költségvetés, a hiány miatt törvényt módosítana a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489ade0e-8d40-4c34-9870-971a724fb775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberek több mint ötöde már megkapta legalább az első adagot a koronavírus elleni oltásból.","shortLead":"Az emberek több mint ötöde már megkapta legalább az első adagot a koronavírus elleni oltásból.","id":"20210331_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=489ade0e-8d40-4c34-9870-971a724fb775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31612feb-cf88-458a-91be-a91ae865bbf7","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 31. 13:02","title":"Müller Cecília: 96 százalékkal kevesebb a fertőzött az otthonokban, április második felében jön a Janssen vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6a986d-1b2c-46f5-a007-45f8200649a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta egyre korábban nyílnak a cseresznyefák virágai Japánban, ám ezúttal a szokásosnál is hamarabb kezdődött a jelenség. Az elmúlt 1200 évben nem láttak ilyet.","shortLead":"Évek óta egyre korábban nyílnak a cseresznyefák virágai Japánban, ám ezúttal a szokásosnál is hamarabb kezdődött...","id":"20210330_japan_cseresznyefa_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a6a986d-1b2c-46f5-a007-45f8200649a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d05b142-f926-4a49-9d63-321a3efcf4c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_japan_cseresznyefa_klimavaltozas","timestamp":"2021. március. 30. 08:33","title":"Nagyon rég nem virágoztak ilyen korán a cseresznyefák Japánban, a kutatók szerint ez rossz jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a92328-3927-4f0a-b9a7-49ac27b9e597","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Guy Ritchie már negyedszer dolgozik együtt Jason Stathammel. Az új közös akciófilmjüknek most jelent meg az előzetese.","shortLead":"Guy Ritchie már negyedszer dolgozik együtt Jason Stathammel. Az új közös akciófilmjüknek most jelent meg az előzetese.","id":"20210330_Nem_sokan_maradnak_eletben_a_Bloff_rendezojenek_uj_filmjeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a92328-3927-4f0a-b9a7-49ac27b9e597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a8ebcd-2bf4-4e13-b7ee-c273a3b95138","keywords":null,"link":"/elet/20210330_Nem_sokan_maradnak_eletben_a_Bloff_rendezojenek_uj_filmjeben","timestamp":"2021. március. 31. 09:05","title":"Nem sokan maradnak életben a Blöff rendezőjének új filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]