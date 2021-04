Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A vírus tönkreteszi a munkahelyeket, a gazdaságot is megtámadja - hangoztatta a miniszterelnök, aki szerint nem lehet egyik percről a másikra újraindítani szállodákat, éttermeket. Elmondta, hogy miért nincs nagyobb szigor, és beszélt arról is, 2-3 nehéz hetünk lesz még. A közmédiás interjúknál szokatlan módon Orbán valódi kérdéseket is kapott. Orbán: Május végéig 7 millió első oltásig el lehet jutni","timestamp":"2021. március. 31. 20:36 csoportutolsóként zárta a tornát. Gera Zoltán együttese pont nélkül, csoportutolsóként zárta a tornát. Ötgólos vereséggel zárta az U21-es válogatott az Eb-t","timestamp":"2021. március. 30. 21:03 így a visszaérkezőktől negatív tesztet követelnek meg. Nem tudják megtiltani, hogy tízezrével utazzanak külföldre húsvétkor a német turisták, így a visszaérkezőktől negatív tesztet követelnek meg. Németország szigorít a beutazási szabályokon","timestamp":"2021. március. 30. 12:53 Az újépítési nyaralók mellett az alacsonyabb árú ingatlanok iránt is nőtt a kereslet a magyar tenger környékén. A járvány miatt egyre többen költöznek a Balaton mellé","timestamp":"2021. április. 01. 08:02 Salvinivel és a lengyel miniszterelnökkel tárgyal Orbán Viktor a Fidesz Néppárt utáni életéről","timestamp":"2021. március. 30. 10:01 Budapesten fogadja Orbán Viktor Matteo Salvinit és Mateusz Morawieckit, a téma hármuk pártjainak európai együttműködése lesz. Újdonság a Facebookon: mostantól az is szabályozható, ki szólhat hozzá egy bejegyzésünkhöz","timestamp":"2021. április. 01. 08:33 Nem kell eltűrni minden kommentet a legnagyobb közösségi oldalon: saját profilunk alatt mostantól könnyedén beállíthatjuk, ki az, akinek a véleményére egyáltalán nem vagyunk kíváncsiak. bejegyzésünkhöz Marabu Féknyúz: Orbán és Kína","timestamp":"2021. március. 31. 05:05 Már nem elérhető az igazolásminta, amelyet a szoptatós nőknek kellene bemutatniuk az oltásért","timestamp":"2021. március. 30. 10:47 Néhány órán át volt csak letölthető az Országos Kórházi Főigazgatóság honlapjáról a szoptatást igazoló dokumentum mintája.