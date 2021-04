Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Háromnegyed órával is megnőhet a menetidő.","shortLead":"Háromnegyed órával is megnőhet a menetidő.","id":"20210401_Baleset_torlodas_M1es_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9811eb37-ccd5-4689-ad9e-c4d69540af8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_Baleset_torlodas_M1es_autopalya","timestamp":"2021. április. 01. 08:47","title":"Hatalmas a dugó az M1-es autópályán baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fb291b-8d15-4cb9-88a1-970904ba2ff1","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Evéssel támogatják a chicagói rendőrséget a város polgárai, és nem is először. Ezúttal védőmellények árát reggelizték össze.\r

\r

","shortLead":"Evéssel támogatják a chicagói rendőrséget a város polgárai, és nem is először. Ezúttal védőmellények árát reggelizték...","id":"20210401_Az_amerikai_palacsinta_es_a_golyoallo_melleny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13fb291b-8d15-4cb9-88a1-970904ba2ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb42219-2c2a-4d80-8459-221d997103b9","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Az_amerikai_palacsinta_es_a_golyoallo_melleny","timestamp":"2021. április. 01. 09:01","title":"Az amerikai palacsinta és a golyóálló mellény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lázár János szerint a nyugati vakcinák hiánya miatt halnak meg sokan. Kemény bírálat érkezett az Európa Tanácstól. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lázár János szerint a nyugati vakcinák hiánya miatt halnak meg sokan. Kemény bírálat érkezett az Európa Tanácstól...","id":"20210331_Radar360_Zolditene_Amerikat_Biden_jo_hir_erkezett_az_mRNS_vakcinakrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f5a576-28d5-46fa-acf9-a2d36556e051","keywords":null,"link":"/360/20210331_Radar360_Zolditene_Amerikat_Biden_jo_hir_erkezett_az_mRNS_vakcinakrol","timestamp":"2021. március. 31. 07:59","title":"Radar360: Zöldítené Amerikát Biden, jó hír érkezett az mRNS vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489ade0e-8d40-4c34-9870-971a724fb775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberek több mint ötöde már megkapta legalább az első adagot a koronavírus elleni oltásból.","shortLead":"Az emberek több mint ötöde már megkapta legalább az első adagot a koronavírus elleni oltásból.","id":"20210331_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=489ade0e-8d40-4c34-9870-971a724fb775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31612feb-cf88-458a-91be-a91ae865bbf7","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 31. 13:02","title":"Müller Cecília: 96 százalékkal kevesebb a fertőzött az otthonokban, április második felében jön a Janssen vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook első körben az androidos eszközökre elérhető alkalmazásba teszi bele a hírfolyamot megújító újdonságát, de hamarosan az iPhone-okra is megérkezik majd.","shortLead":"A Facebook első körben az androidos eszközökre elérhető alkalmazásba teszi bele a hírfolyamot megújító újdonságát, de...","id":"20210331_facebook_hirfolyam_algoritmus_beallitasok_szemelyre_szabott_tartalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ff9448-d5ee-4252-a778-7811937d3078","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_facebook_hirfolyam_algoritmus_beallitasok_szemelyre_szabott_tartalom","timestamp":"2021. március. 31. 19:03","title":"Új funkciót kap a mobilos Facebook, személyesebb lesz tőle a hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google korábban úgy tervezte, hogy 2021. március 31. után már csak korlátozottan használhatnák a felhasználók a Google Meet ingyenes változatát, de az utolsó pillanatban meggondolta magát a cég.","shortLead":"A Google korábban úgy tervezte, hogy 2021. március 31. után már csak korlátozottan használhatnák a felhasználók...","id":"20210331_google_meet_videohivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e68e23-1a2e-4560-92df-1f3dac810f9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_google_meet_videohivas","timestamp":"2021. március. 31. 14:03","title":"Jó hírt közölt a Google, egyelőre nem korlátozza a Google Meet használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös nyilatkozatban kéri a kormánytól a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítását minden pedagógus és oktatásban dolgozó számára öt pedagógus-szakszervezet. A tanárok többsége tart attól, hogy túl korán térjenek vissza az iskolákba.","shortLead":"Közös nyilatkozatban kéri a kormánytól a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítását minden pedagógus és...","id":"20210330_koronavirus_oktatas_tanarok_pedagogusszakszervezetek_kormany_jelenleti_tanitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0602ed88-8680-4d64-a7f6-5a984da88763","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_koronavirus_oktatas_tanarok_pedagogusszakszervezetek_kormany_jelenleti_tanitas","timestamp":"2021. március. 30. 20:15","title":"Pedagógus-szakszervezetek: Csak a védettség kialakulása után engedjék vissza a tanárokat a termekbe!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862c7e2f-d59c-4b72-bf03-a59012575dd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2030-ig mintegy 30 GW teljesítményű szélerőművet hozna létre az Egyesült Államok, amit az amerikai partok mentén telepítenének.","shortLead":"A tervek szerint 2030-ig mintegy 30 GW teljesítményű szélerőművet hozna létre az Egyesült Államok, amit az amerikai...","id":"20210330_egyesult_allamok_zoldenergia_szelenergia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=862c7e2f-d59c-4b72-bf03-a59012575dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b98357a-387f-4796-a089-a4b3bc424863","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_egyesult_allamok_zoldenergia_szelenergia","timestamp":"2021. március. 30. 15:03","title":"Ráhajt a zöldenergiára a Biden-kormány, rengeteg szélerőművet építenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]