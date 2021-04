Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5ba73da-8a89-49a4-8600-4148e406987b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nekem nem tragédia, hogy ott lakom, ahol születtem – mondja Bukta Imre otthonáról, Mezőszemeréről. Falusi fiatalok pedig arról mesélnek, mit tudnak és mit gondolnak a művészetről. Másik Magyarország harmadik, befejező rész. ","shortLead":"Nekem nem tragédia, hogy ott lakom, ahol születtem – mondja Bukta Imre otthonáról, Mezőszemeréről. Falusi fiatalok...","id":"20210330_Doku360_Masik_Magyarorszag_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5ba73da-8a89-49a4-8600-4148e406987b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7af436b-31d6-4811-9c8b-4a0453b75283","keywords":null,"link":"/360/20210330_Doku360_Masik_Magyarorszag_harmadik_resz","timestamp":"2021. március. 30. 19:00","title":"Doku360: Ez az én hazám itt. Hova menjek? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693cbbd2-9813-4171-b0fa-94db1a6e6a07","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Jessikka Aro finn újságíró könyvet írt az orosz trollfarmok működéséről, és arról, hogy ezek hogyan tudják pár kommenttel befolyásolni a nemzetközi közvélemény alakulását. Közben a saját történetén keresztül mutatja be, hogy ha a Kreml úgy akarja, akkor az újságírók magánéletét is tönkre tudja tenni. Az újságíró Helsinkiből adott interjút a hvg.hu-nak.","shortLead":"Jessikka Aro finn újságíró könyvet írt az orosz trollfarmok működéséről, és arról, hogy ezek hogyan tudják pár...","id":"20210331_Jessikka_aro_putyin_trolljai_oroszorszag_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=693cbbd2-9813-4171-b0fa-94db1a6e6a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c4a463-a118-4708-b001-6443bb190028","keywords":null,"link":"/elet/20210331_Jessikka_aro_putyin_trolljai_oroszorszag_interju","timestamp":"2021. március. 31. 17:00","title":"Sokan nem hülyék, hanem agymosottak – véli az orosz trollokat leleplező finn újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a27c1a-b92d-493d-8eb0-d80f82470e25","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az egyedi megjelenésű 20 colos felnit a Mercedes legújabb villanyautóján fotóztuk körbe.","shortLead":"Az egyedi megjelenésű 20 colos felnit a Mercedes legújabb villanyautóján fotóztuk körbe.","id":"20210331_lencsevegre_kaptuk_2021_legszebb_felnijet_hogy_tetszik_mercedesamg_eqa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9a27c1a-b92d-493d-8eb0-d80f82470e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e71c59a-8f55-4ae4-984a-2a85c596f299","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_lencsevegre_kaptuk_2021_legszebb_felnijet_hogy_tetszik_mercedesamg_eqa","timestamp":"2021. március. 31. 11:21","title":"Lencsevégre kaptuk 2021 legszebb felnijét, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58d9f67-fb6a-437b-8484-e4ab825832e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az agrárszakember 2010 és 2014 között volt országgyűlési képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság tagja.","shortLead":"Az agrárszakember 2010 és 2014 között volt országgyűlési képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság tagja.","id":"20210330_meghalt_varga_geza_jobbik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d58d9f67-fb6a-437b-8484-e4ab825832e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5cefde-a569-487d-bf4d-028c4dd2da30","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_meghalt_varga_geza_jobbik","timestamp":"2021. március. 30. 11:31","title":"Elhunyt Varga Géza, a Jobbik volt képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A fideszes képviselők pedig elveszítették az összes bizottsági tagságukat – derül ki az Európai Parlament jegyzőkönyvéből.","shortLead":"A fideszes képviselők pedig elveszítették az összes bizottsági tagságukat – derül ki az Európai Parlament...","id":"20210330_Bizottsagi_tagsag_nelkul_maradtak_a_fideszes_EPkepviselok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8fa814-2763-4d0a-ae59-e8e8c445784e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210330_Bizottsagi_tagsag_nelkul_maradtak_a_fideszes_EPkepviselok","timestamp":"2021. március. 30. 11:18","title":"Járóka Líviának gyorshajtás miatt felfüggesztették a mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig több mint feleannyian akarnak a kaposvári egyetemen színésznek tanulni, mint az előző években.","shortLead":"Alig több mint feleannyian akarnak a kaposvári egyetemen színésznek tanulni, mint az előző években.","id":"20210330_A_Vidnyanszkyfele_kaposvari_szineszkepzesre_is_sokkal_kevesebben_jelentkeztek_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8df1593-7f8f-44c9-a208-5b5acab7bc32","keywords":null,"link":"/elet/20210330_A_Vidnyanszkyfele_kaposvari_szineszkepzesre_is_sokkal_kevesebben_jelentkeztek_iden","timestamp":"2021. március. 30. 10:48","title":"A Vidnyánszky-féle, kaposvári színészképzésre is sokkal kevesebben jelentkeztek idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól megy, idén ősszel mutatja be új telefonjait az Apple. Az új iPhone-okról kiderült már, hogy valószínűleg kisebb lesz a képernyőjük tetején meghúzódó szenzorsziget, de néhány újabb pletyka is előkerült.","shortLead":"Ha minden jól megy, idén ősszel mutatja be új telefonjait az Apple. Az új iPhone-okról kiderült már, hogy valószínűleg...","id":"20210330_uj_iphone_13_pletykak_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef7837a-f0e6-4c50-8196-227c4ad4699f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_uj_iphone_13_pletykak_kamera","timestamp":"2021. március. 30. 12:03","title":"Hogy milyen lesz az iPhone 13? Egy sor újdonság szivárgott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8c2cb8-a024-4ebf-91fa-bc6c165e95cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a szabadidő-autóban minden korábbinál kényelmesebben utazhatunk, akár igen hosszú távokat is.","shortLead":"Ebben a szabadidő-autóban minden korábbinál kényelmesebben utazhatunk, akár igen hosszú távokat is.","id":"20210401_luxus_kimaxolva_minden_foldi_joval_telepakolt_range_rover_erkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa8c2cb8-a024-4ebf-91fa-bc6c165e95cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e96fba-b9e5-4b5d-b799-570425250193","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_luxus_kimaxolva_minden_foldi_joval_telepakolt_range_rover_erkezett","timestamp":"2021. április. 01. 07:59","title":"Luxus kimaxolva: minden földi jóval telepakolt Range Rover érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]