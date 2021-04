Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b72886e3-3841-42a2-801b-85d5e55733ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A félelem az úr, csak az meri felvállalni az arcát és a pénzét, aki ellen már nyílt háborút indított a NER.","shortLead":"A félelem az úr, csak az meri felvállalni az arcát és a pénzét, aki ellen már nyílt háborút indított a NER.","id":"20210331_kampanytamogatas_adomany_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b72886e3-3841-42a2-801b-85d5e55733ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8294f014-edc1-4bec-bd14-9c46c6f3b11c","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_kampanytamogatas_adomany_ellenzek","timestamp":"2021. március. 31. 16:36","title":"Kevesen merik nyíltan pénzzel támogatni az ellenzéki pártokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9cb7767-86d4-461e-a9e7-215c3c95baa6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az opcionálisan lágyhibridként is elérhető 1,5 literes turbós benzines egység az eddigi 1,4 literes változat helyét veszi át a kínálatban. ","shortLead":"Az opcionálisan lágyhibridként is elérhető 1,5 literes turbós benzines egység az eddigi 1,4 literes változat helyét...","id":"20210401_magyarorszagon_az_uj_160_loeros_motort_kapott_kia_ceed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9cb7767-86d4-461e-a9e7-215c3c95baa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef31de6-c973-48db-97eb-c4b2d4d4f7a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_magyarorszagon_az_uj_160_loeros_motort_kapott_kia_ceed","timestamp":"2021. április. 01. 09:21","title":"Magyarországon a 160 lóerős új motort kapott Kia Ceed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0cc169-d44d-46ce-aeb0-3de92615cd11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kardos József azt írta, egy dolgot szeretne megélni: „ennek a bűnös, embertelen, hazug rendszernek a végleges bukását”.","shortLead":"Kardos József azt írta, egy dolgot szeretne megélni: „ennek a bűnös, embertelen, hazug rendszernek a végleges bukását”.","id":"20210330_fidesz_orban_viktor_kardos_jozsef_level_ader_janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de0cc169-d44d-46ce-aeb0-3de92615cd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e80e608-c859-4cf2-9322-3ba7e04bb6f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_fidesz_orban_viktor_kardos_jozsef_level_ader_janos","timestamp":"2021. március. 30. 11:44","title":"Ön- és közveszélyes elmének nevezte Orbánt a Fidesz-alapítók egyike Ádernek címzett levelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol első osztály harmadik helyezettje figyeli a magyar válogatott védőt.","shortLead":"Az angol első osztály harmadik helyezettje figyeli a magyar válogatott védőt.","id":"20210331_leicester_city_szalai_attila_fenerbahce_atigazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c987142-222d-4c34-ae69-15968fed88d0","keywords":null,"link":"/sport/20210331_leicester_city_szalai_attila_fenerbahce_atigazolas","timestamp":"2021. március. 31. 16:31","title":"25 millió euróért viheti a Leicester City Szalai Attilát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862c7e2f-d59c-4b72-bf03-a59012575dd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2030-ig mintegy 30 GW teljesítményű szélerőművet hozna létre az Egyesült Államok, amit az amerikai partok mentén telepítenének.","shortLead":"A tervek szerint 2030-ig mintegy 30 GW teljesítményű szélerőművet hozna létre az Egyesült Államok, amit az amerikai...","id":"20210330_egyesult_allamok_zoldenergia_szelenergia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=862c7e2f-d59c-4b72-bf03-a59012575dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b98357a-387f-4796-a089-a4b3bc424863","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_egyesult_allamok_zoldenergia_szelenergia","timestamp":"2021. március. 30. 15:03","title":"Ráhajt a zöldenergiára a Biden-kormány, rengeteg szélerőművet építenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A terhes modell szerint nem eldöntendő kérdés, hogy be kell-e oltania magát koronavírus ellen, és bízik az orvostudományban.","shortLead":"A terhes modell szerint nem eldöntendő kérdés, hogy be kell-e oltania magát koronavírus ellen, és bízik...","id":"20210401_Mihalik_Eniko_Beoltatom_magam_mert_feltem_a_babamat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cedf67-7f89-4b20-99fd-d2cb508367fb","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Mihalik_Eniko_Beoltatom_magam_mert_feltem_a_babamat","timestamp":"2021. április. 01. 10:13","title":"Mihalik Enikő: Beoltatom magam, mert féltem a babámat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PayPal nagyon szeretné, ha a sokak számára idegennek tűnő virtuális valutákat úgy kezelnék az emberek, mint a rendes pénzt. Ezért pedig komoly változtatásra is hajlandók, de egyelőre csak az Egyesült Államokban.","shortLead":"A PayPal nagyon szeretné, ha a sokak számára idegennek tűnő virtuális valutákat úgy kezelnék az emberek, mint a rendes...","id":"20210331_paypal_bitcoin_kriptopenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6525934-86ed-4ab8-a8c3-126dcd25c6ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_paypal_bitcoin_kriptopenz","timestamp":"2021. március. 31. 09:03","title":"Új korszak a PayPal-felhasználóknak: már kriptopénzekkel is lehet fizetni a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e91e2-1ec8-48f5-8dd8-725d027504c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatan estek neki, de csak egy biztonsági őr ellen emeltek vádat. Az ügyészség szerint azt hitték a férfiról, hogy kábítószert tett egy nő italába.","shortLead":"Hatan estek neki, de csak egy biztonsági őr ellen emeltek vádat. Az ügyészség szerint azt hitték a férfiról...","id":"20210331_siofok_biztonsagi_or_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c3e91e2-1ec8-48f5-8dd8-725d027504c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80785093-9f16-4b85-bcd0-8bcf7dc17d52","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_siofok_biztonsagi_or_vademeles","timestamp":"2021. március. 31. 14:55","title":"Ájultra vertek nyáron egy férfit egy siófoki szórakozóhely önbíráskodó biztonsági őrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]