[{"available":true,"c_guid":"7c79f1b1-a4b0-4d75-97d1-8ff47a186e87","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bojko Boriszov pártjának nincs meg az abszolút többsége.","shortLead":"Bojko Boriszov pártjának nincs meg az abszolút többsége.","id":"20210405_A_jelenlegi_miniszterelnok_nyerte_a_bolgar_parlamenti_valasztasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c79f1b1-a4b0-4d75-97d1-8ff47a186e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50b70aa-f33a-4c3b-850d-8391e7af9943","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_A_jelenlegi_miniszterelnok_nyerte_a_bolgar_parlamenti_valasztasokat","timestamp":"2021. április. 05. 16:08","title":"A jelenlegi miniszterelnök nyerte a bolgár parlamenti választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint kétszáz érintett valamelyik minisztériumot adta meg munkahelyeként. ","shortLead":"Több mint kétszáz érintett valamelyik minisztériumot adta meg munkahelyeként. ","id":"20210404_Magyar_Facebook_adatszivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777660af-f861-4906-a80a-ef61d011ff06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_Magyar_Facebook_adatszivargas","timestamp":"2021. április. 04. 19:18","title":"Több mint 377 ezer magyar érintett a facebookos adatszivárgásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f67099c-71e1-473e-b718-b85e5e12ae13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyájimmunitáshoz ez azonban még kevés lesz.","shortLead":"A nyájimmunitáshoz ez azonban még kevés lesz.","id":"20210405_Akar_aprilis_vegere_megkaphatja_minden_regisztralt_az_elso_oltast_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f67099c-71e1-473e-b718-b85e5e12ae13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c4393b-cde8-48bd-8537-2832cc3b5982","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Akar_aprilis_vegere_megkaphatja_minden_regisztralt_az_elso_oltast_Magyarorszagon","timestamp":"2021. április. 05. 19:07","title":"Akár április végére megkaphatja minden regisztrált az első oltást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április 12-től nyitnak, ehhez szükséges a tömeges és folyamatos tesztelés.","shortLead":"Április 12-től nyitnak, ehhez szükséges a tömeges és folyamatos tesztelés.","id":"20210405_Mindenkinek_heti_ket_Covidteszt_jar_Angliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a5e717-c9d4-4d0a-b18c-9e642962ec89","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Mindenkinek_heti_ket_Covidteszt_jar_Angliaban","timestamp":"2021. április. 05. 08:36","title":"Mindenkinek heti két Covid-teszt jár Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 18 éves nő azzal dicsekedett, az Iszlám Állam videófelvételeit nézi, utána kapták el a családot. ","shortLead":"Egy 18 éves nő azzal dicsekedett, az Iszlám Állam videófelvételeit nézi, utána kapták el a családot. ","id":"20210404_Franciaorszagban_negy_not_es_egy_lanyt_vettek_orizetbe_terrorizmus_gyanujaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6cf5c9-2797-41f3-b898-a8beff48b8bf","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Franciaorszagban_negy_not_es_egy_lanyt_vettek_orizetbe_terrorizmus_gyanujaval","timestamp":"2021. április. 04. 19:53","title":"Franciaországban négy nőt és egy lányt vettek őrizetbe terrorizmus gyanújával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1229f9f-eda0-4b98-b594-aa32ba81f731","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jáksó László televíziós és rádiós műsorvezető fia is bekerült a sajtbizniszbe.","shortLead":"Jáksó László televíziós és rádiós műsorvezető fia is bekerült a sajtbizniszbe.","id":"202113_zsendice_gasztro_az_ifjabb_jakso_uzlete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1229f9f-eda0-4b98-b594-aa32ba81f731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40de3b26-0118-447a-8654-ac3bd82a9b98","keywords":null,"link":"/360/202113_zsendice_gasztro_az_ifjabb_jakso_uzlete","timestamp":"2021. április. 05. 13:45","title":"Ha most kérne védjegyoltalmat a zsendice szóra, valószínűleg elkésett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16fc1097-c7f2-4320-a1da-22ee0541b36c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A háziorvosoknak szeretnének segíteni, hogy mire figyeljenek oda. ","shortLead":"A háziorvosoknak szeretnének segíteni, hogy mire figyeljenek oda. ","id":"20210405_Koronaviruson_atesettek_utogondozasahoz_adott_ki_ajanlast_a_Koranyi_Intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16fc1097-c7f2-4320-a1da-22ee0541b36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9d04e2-9a18-4391-b931-ce277520b211","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Koronaviruson_atesettek_utogondozasahoz_adott_ki_ajanlast_a_Koranyi_Intezet","timestamp":"2021. április. 05. 14:30","title":"Koronavíruson átesettek utógondozásához adott ki ajánlást a Korányi Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Florin Citu miniszterelnök szerint Románia június elsején lazít a járványügyi korlátozásokon, és megteszi az első lépést a normalitás felé.","shortLead":"Florin Citu miniszterelnök szerint Románia június elsején lazít a járványügyi korlátozásokon, és megteszi az első...","id":"20210405_Juniusi_nyitasra_keszul_Romania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc023b59-a63f-4d78-848d-6f80d03f2f32","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Juniusi_nyitasra_keszul_Romania","timestamp":"2021. április. 05. 17:03","title":"Júniusi nyitásra készül Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]