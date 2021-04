Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon először megpróbálta letagadni, most viszont elismerte, hogy a futáraiknak sokszor tényleg nincs lehetőségük mosdóba menni.","shortLead":"Az Amazon először megpróbálta letagadni, most viszont elismerte, hogy a futáraiknak sokszor tényleg nincs lehetőségük...","id":"20210404_Annyira_leterheltek_hogy_uvegbe_vizelnek_az_Amazon_futarai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da5196c-2ee8-4ffa-afec-473e14d271e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210404_Annyira_leterheltek_hogy_uvegbe_vizelnek_az_Amazon_futarai","timestamp":"2021. április. 04. 10:20","title":"Annyira leterheltek, hogy palackba vizelnek az Amazon futárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd61cdb7-268f-476b-9c79-3389ee78c883","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Más malőr történt, rossz napra rendelték be az oltandókat.","shortLead":"Más malőr történt, rossz napra rendelték be az oltandókat.","id":"20210405_A_Koronavirus_Sajtokozpont_cafolja_hogy_korabban_zart_volna_be_a_terezvarosi_rendelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd61cdb7-268f-476b-9c79-3389ee78c883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d50302-dd6a-4b4a-9132-f251d5651415","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_A_Koronavirus_Sajtokozpont_cafolja_hogy_korabban_zart_volna_be_a_terezvarosi_rendelo","timestamp":"2021. április. 05. 11:36","title":"A Koronavírus Sajtóközpont cáfolja, hogy korábban zárt volna be a terézvárosi rendelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16fc1097-c7f2-4320-a1da-22ee0541b36c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A háziorvosoknak szeretnének segíteni, hogy mire figyeljenek oda. ","shortLead":"A háziorvosoknak szeretnének segíteni, hogy mire figyeljenek oda. ","id":"20210405_Koronaviruson_atesettek_utogondozasahoz_adott_ki_ajanlast_a_Koranyi_Intezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16fc1097-c7f2-4320-a1da-22ee0541b36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9d04e2-9a18-4391-b931-ce277520b211","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Koronaviruson_atesettek_utogondozasahoz_adott_ki_ajanlast_a_Koranyi_Intezet","timestamp":"2021. április. 05. 14:30","title":"Koronavíruson átesettek utógondozásához adott ki ajánlást a Korányi Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe69557-87e8-4e5d-8bbc-35567c53bc9c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kisebb motor, alacsonyabb tömeg, szerényebb fogyasztás. Ezzel kecsegtet a legújabb Bentley, ami még ilyen formában is földöntúli luxusban és nyugalomban repíti gazdáját bőven 300 km/h fölé.","shortLead":"Kisebb motor, alacsonyabb tömeg, szerényebb fogyasztás. Ezzel kecsegtet a legújabb Bentley, ami még ilyen formában is...","id":"20210404_bentley_flying_spur_v8_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffe69557-87e8-4e5d-8bbc-35567c53bc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccda19a-be81-41c5-8c5e-5fd5fbcd1586","keywords":null,"link":"/cegauto/20210404_bentley_flying_spur_v8_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. április. 04. 14:00","title":"Amikor a 112 millió forintos a spórolós verzió: Bentley Flying Spur V8 teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79232dea-d9e7-40eb-9233-fd65c2c8bef7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fantáziát láthat (nem is alaptalanul) a Motorola a digitális tollal kiegészített telefonokban. Az eddigi Moto G Stylusok után egy újabb hasonló készülékkel rukkolhat ki.","shortLead":"Fantáziát láthat (nem is alaptalanul) a Motorola a digitális tollal kiegészített telefonokban. Az eddigi Moto G...","id":"20210404_motorola_denver_digitalis_tollal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79232dea-d9e7-40eb-9233-fd65c2c8bef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54335f79-2b83-4274-a07b-b9c799efec98","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_motorola_denver_digitalis_tollal","timestamp":"2021. április. 04. 16:03","title":"Tollas telefonnal készül a Motorola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van ország, amelyik nyit, van, amelyik szigorít a korlátozásokon. Jöhet a negyedik hullám? Putyin örök. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Van ország, amelyik nyit, van, amelyik szigorít a korlátozásokon. Jöhet a negyedik hullám? Putyin örök. Ez a hvg360...","id":"20210406_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11df1e0-f1bf-4567-9fc7-8c99af15c71e","keywords":null,"link":"/360/20210406_Radar360","timestamp":"2021. április. 06. 08:00","title":"Radar360: Csiki-csuki Európában a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rettegnek a szakszervezettől, és érdekes módon feltűnt egy csomó Twitter-felhasználó, aki meg sajnálja rájuk a pénzt.","shortLead":"Rettegnek a szakszervezettől, és érdekes módon feltűnt egy csomó Twitter-felhasználó, aki meg sajnálja rájuk a pénzt.","id":"20210405_Boldog_dolgozokat_hamisit_maganak_az_Amazon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed17951-5aeb-4090-a49a-f97d2c07e6a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210405_Boldog_dolgozokat_hamisit_maganak_az_Amazon","timestamp":"2021. április. 05. 15:47","title":"Boldog dolgozókat hamisít magának az Amazon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f75262-0cff-469c-be21-dde7a6aa0ec2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség eljárást indított az állítások miatt.","shortLead":"Az ügyészség eljárást indított az állítások miatt.","id":"20210405_Viccnek_szanta_a_forras_azt_a_vadat_hogy_miniszterek_vesznek_reszt_titkos_luxusvacsorakon_Parizsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16f75262-0cff-469c-be21-dde7a6aa0ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c18748c-ea45-49d6-aeb4-8fd265d2bcfd","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Viccnek_szanta_a_forras_azt_a_vadat_hogy_miniszterek_vesznek_reszt_titkos_luxusvacsorakon_Parizsban","timestamp":"2021. április. 05. 13:28","title":"Viccnek szánta a forrás azt, hogy miniszterek vesznek részt titkos luxusvacsorákon Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]