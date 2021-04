Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc5e0aef-b0aa-49ce-a2d6-ef950acaa1bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Magyarországon az energetikai felújítások többsége nem tervezett, és alapvetően esztétikai megújítást jelent.","shortLead":"Magyarországon az energetikai felújítások többsége nem tervezett, és alapvetően esztétikai megújítást jelent.","id":"20210404_Energetikai_felujitas_szakerto_segitseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc5e0aef-b0aa-49ce-a2d6-ef950acaa1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acfea74-7c12-4a38-af71-a383a7954a91","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210404_Energetikai_felujitas_szakerto_segitseg","timestamp":"2021. április. 04. 20:39","title":"Többen kezdenének az ingatlanok energetikai felújításába, ha megfelelő szakértői segítséget kapnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dfb3ad-86d7-4082-95c9-263193c9fe06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A National Geographic Európa a magasból című sorozatában ezúttal Magyarországot fogja bemutatni. Mutatunk fotókat belőle.","shortLead":"A National Geographic Európa a magasból című sorozatában ezúttal Magyarországot fogja bemutatni. Mutatunk fotókat...","id":"20210406_Lelegzetelallito_felvetelek_keszultek_Magyarorszagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67dfb3ad-86d7-4082-95c9-263193c9fe06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b480f806-9811-4f93-9814-a551c5505d88","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Lelegzetelallito_felvetelek_keszultek_Magyarorszagrol","timestamp":"2021. április. 06. 09:58","title":"Lélegzetelállító felvételek készültek Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f1282-df5e-434a-9ce2-775913baf57b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi szabadalma az akkumulátor-biztonságot helyezi előtérbe, segít elkerülni az olyan problémákat, mint a kidudorodás vagy az akku-robbanás. Kár, hogy a kínai szabadalmi hivatal malmai oly lassan őrölnek.","shortLead":"A Xiaomi szabadalma az akkumulátor-biztonságot helyezi előtérbe, segít elkerülni az olyan problémákat, mint...","id":"20210406_xiaomi_szabadalom_valos_ideju_akkumulator_figyeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e69f1282-df5e-434a-9ce2-775913baf57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65032ecb-32bb-4a07-8579-096dee078dc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_xiaomi_szabadalom_valos_ideju_akkumulator_figyeles","timestamp":"2021. április. 06. 11:03","title":"A Xiaominak van egy ötlete arra, hogy biztosan ne robbanjon a telefon akkuja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9330aae-74fd-4788-af6c-d5eed07c149c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A pápa szerint \"vakcina-internacionáléra\" van szükség.","shortLead":"A pápa szerint \"vakcina-internacionáléra\" van szükség.","id":"20210404_Ferenc_papa_meltanyos_vakcinaelosztast_kert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9330aae-74fd-4788-af6c-d5eed07c149c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a647c73a-8d23-45cf-ba4b-572c3d3c4f94","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Ferenc_papa_meltanyos_vakcinaelosztast_kert","timestamp":"2021. április. 04. 13:28","title":"Ferenc pápa méltányos vakcinaelosztást kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal alapítója egy az 533 millió érintett közül.","shortLead":"A közösségi oldal alapítója egy az 533 millió érintett közül.","id":"20210404_Mark_Zuckerberg_facebookos_adatait_is_kiszivarogtattak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c12f4f9-e88e-4744-9a24-9769051fc16a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_Mark_Zuckerberg_facebookos_adatait_is_kiszivarogtattak","timestamp":"2021. április. 04. 19:56","title":"Mark Zuckerberg facebookos adatait is kiszivárogtatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A gyanú szerint egy 36 éves férfi és három fia lehettek az elkövetők. ","shortLead":"A gyanú szerint egy 36 éves férfi és három fia lehettek az elkövetők. ","id":"20210404_Bantalmazas_Sarkeresztur","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc9b00d-0adf-4eac-9db4-3482dd519ec0","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Bantalmazas_Sarkeresztur","timestamp":"2021. április. 04. 17:37","title":"Életveszélyesen megvertek egy 16 éves fiút Sárkeresztúron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bdc45-5245-4a7f-a918-0d8e23e8e5b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"167 koronavírusos gyereket kezelnek kórházban.","shortLead":"167 koronavírusos gyereket kezelnek kórházban.","id":"20210404_Romaniaban_ket_gyerek_van_lelegeztetogepen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=544bdc45-5245-4a7f-a918-0d8e23e8e5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd02b056-c95b-49fd-913c-39277b7d0631","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Romaniaban_ket_gyerek_van_lelegeztetogepen","timestamp":"2021. április. 04. 19:39","title":"Romániában két koronavírusos gyerek van lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapest-Belgrád vasúthoz hasonló üzletre készül Kína és Magyarország az egyetemépítés kapcsán is - állítja a Direkt36.","shortLead":"A Budapest-Belgrád vasúthoz hasonló üzletre készül Kína és Magyarország az egyetemépítés kapcsán is - állítja...","id":"20210406_Direkt36_kina_fudan_egyetem_hitel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618f7146-d58d-4e10-b1c8-76e0dc48758f","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_Direkt36_kina_fudan_egyetem_hitel","timestamp":"2021. április. 06. 11:04","title":"Direkt36: Kínai óriáshitelt venne fel a kormány, hogy kínaiakat bízzon meg a budapesti egyetemépítéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]