Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34474bf2-19f2-4141-b939-a12ccbd21180","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, igencsak ellenállóvá tett androidos telefonnak van egy különlegessége: infravörös éjszakai látást építettek bele.","shortLead":"Az alábbi, igencsak ellenállóvá tett androidos telefonnak van egy különlegessége: infravörös éjszakai látást építettek...","id":"20210406_doogee_s96_pro_infravoros_ejjellato_kamera_telefonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34474bf2-19f2-4141-b939-a12ccbd21180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32003d23-57dc-4cb9-b515-8d2c6d0c119a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_doogee_s96_pro_infravoros_ejjellato_kamera_telefonban","timestamp":"2021. április. 06. 12:03","title":"Ilyen éjjellátó telefon után csak vágyakozhatnak az iPhone-osok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A takarítási pluszpénzt más kari költségekből fedezheti az egyetem.","shortLead":"A takarítási pluszpénzt más kari költségekből fedezheti az egyetem.","id":"20210407_szte_takaritas_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e68a2c4-5e99-4240-bead-848969958120","keywords":null,"link":"/kkv/20210407_szte_takaritas_kozbeszerzes","timestamp":"2021. április. 07. 13:22","title":"Fidesz-közeli vállalkozóval, a korábbi összeg háromszorosáért takaríttat a Szegedi Tudományegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b612177-79e2-44f2-9673-d5361adfa3de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miss Pápua Új-Guinea súlyos igazságtalanság áldozata lett.","shortLead":"Miss Pápua Új-Guinea súlyos igazságtalanság áldozata lett.","id":"20210407_Egy_twerking_video_a_TikTokon_es_maris_bucsut_lehet_inteni_a_szepsegkiralynoi_koronananak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b612177-79e2-44f2-9673-d5361adfa3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503bb5d8-6bb3-460e-9652-12ef6ecc149d","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Egy_twerking_video_a_TikTokon_es_maris_bucsut_lehet_inteni_a_szepsegkiralynoi_koronananak","timestamp":"2021. április. 07. 09:46","title":"Egy twerking videó a TikTokon, és máris búcsút lehet inteni a szépségkirálynői koronánának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az iX legerősebb sportváltozata azok számára lehet jó választás, akik keveslik az alapmodell 500 lóerős teljesítményét.","shortLead":"Az iX legerősebb sportváltozata azok számára lehet jó választás, akik keveslik az alapmodell 500 lóerős teljesítményét.","id":"20210406_mes_sportmodell_johet_a_bmw_ix_uj_elektromos_divatterepjarojabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841e6751-3db2-4650-b0c1-cbadeeca16db","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_mes_sportmodell_johet_a_bmw_ix_uj_elektromos_divatterepjarojabol","timestamp":"2021. április. 06. 11:21","title":"M-es sportmodell jöhet a BMW új elektromos divatterepjárójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22524960-4eee-4a16-b21d-0f7bacb154c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerékhajtású hibrid Purosangue-ot előreláthatólag jövőre mutatják majd be. ","shortLead":"Az összkerékhajtású hibrid Purosangue-ot előreláthatólag jövőre mutatják majd be. ","id":"20210407_friss_kemfotokon_a_ferrari_elso_szabadidoautoja_purosangue","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22524960-4eee-4a16-b21d-0f7bacb154c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a60b82-e99f-4a9b-8af6-681b51c24c85","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_friss_kemfotokon_a_ferrari_elso_szabadidoautoja_purosangue","timestamp":"2021. április. 07. 06:41","title":"Friss kémfotókon a Ferrari első szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nap végén megmaradt koronavírus elleni oltóanyagokra első körben több mint 400 ezren regisztráltak.","shortLead":"A nap végén megmaradt koronavírus elleni oltóanyagokra első körben több mint 400 ezren regisztráltak.","id":"20210406_belgium_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27100892-58f6-4531-bd36-a5969cc16a05","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_belgium_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 06. 20:33","title":"Belgiumban már a fel nem használt oltóanyagokra is lehet jelentkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Más tempóban reagálnak a bejelentett nyitásra a boltok.","shortLead":"Más tempóban reagálnak a bejelentett nyitásra a boltok.","id":"20210406_nyitas_ikea_mobelix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3525287d-2035-44db-a0ab-548ae7b03f01","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_nyitas_ikea_mobelix","timestamp":"2021. április. 06. 20:12","title":"Az IKEA még nem nyit, a Möbelix szerdától már várja a vevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a29074-6a6e-4238-8c58-f46c784f38b1","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Több mint 4 ezer kis- és közepes orvostechnikai cég került nehéz helyzetbe azzal, hogy a kórházak már februárban leálltak a számlák kifizetésével. Mivel lényegében minden pénz a koronavírussal fertőzöttek ellátására kell, a beszállítóknak nem marad. Van, aki már hitelt vett fel, de így is 2-3 hónapra elég a pénze. Ha az intézmények nem fizetnek, és nem lesz szállítás, megbénulhat az egészségügy.","shortLead":"Több mint 4 ezer kis- és közepes orvostechnikai cég került nehéz helyzetbe azzal, hogy a kórházak már februárban...","id":"20210408_korhazi_beszallitok_adossag_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2a29074-6a6e-4238-8c58-f46c784f38b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e166431-3a81-4b3c-86af-2ff06bc7a6ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_korhazi_beszallitok_adossag_covid","timestamp":"2021. április. 08. 06:30","title":"Hiába várnak pénzükre a kórházi beszállítók, sokan kerültek a csőd szélére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]