[{"available":true,"c_guid":"f818d43b-3c83-4886-854a-8b6382d5a1c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rakétaindításokhoz használt modulok legtöbbje a légkörbe érve elég, a SpaceX műszerével azonban nem ez történt: a bokszzsák méretű darabka irányt tévesztett.","shortLead":"A rakétaindításokhoz használt modulok legtöbbje a légkörbe érve elég, a SpaceX műszerével azonban nem ez történt...","id":"20210407_spacex_falcon_9_raketa_raketadarab_urszemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f818d43b-3c83-4886-854a-8b6382d5a1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0450f87b-6689-4b79-b54e-8f9c90f30999","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_spacex_falcon_9_raketa_raketadarab_urszemet","timestamp":"2021. április. 07. 11:03","title":"Kiment a farmjára, a SpaceX visszahullott rakétadarabja fogadta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c257984-d7ff-41ff-a996-49d62754b419","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elértük a 2,5 millió beoltottat, így hiába volt sosem látott magasságban a napi elhunytak száma, kinyithatnak a boltok és fogadhatják a vendégeiket a szolgáltatások. Elindult ugyanakkor egy eddig nem látott rendszer is: korlátozzák a boltba belépők számát.","shortLead":"Elértük a 2,5 millió beoltottat, így hiába volt sosem látott magasságban a napi elhunytak száma, kinyithatnak a boltok...","id":"20210407_boltnyitas_koronavirus_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c257984-d7ff-41ff-a996-49d62754b419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de30d80b-66d4-4d51-acba-8a2d2908a8b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_boltnyitas_koronavirus_percrol_percre","timestamp":"2021. április. 07. 11:15","title":"Így nyitnak a boltok országszerte - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a29074-6a6e-4238-8c58-f46c784f38b1","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Több mint 4 ezer kis- és közepes orvostechnikai cég került nehéz helyzetbe azzal, hogy a kórházak már februárban leálltak a számlák kifizetésével. Mivel lényegében minden pénz a koronavírussal fertőzöttek ellátására kell, a beszállítóknak nem marad. Van, aki már hitelt vett fel, de így is 2-3 hónapra elég a pénze. Ha az intézmények nem fizetnek, és nem lesz szállítás, megbénulhat az egészségügy.","shortLead":"Több mint 4 ezer kis- és közepes orvostechnikai cég került nehéz helyzetbe azzal, hogy a kórházak már februárban...","id":"20210408_korhazi_beszallitok_adossag_covid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2a29074-6a6e-4238-8c58-f46c784f38b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e166431-3a81-4b3c-86af-2ff06bc7a6ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_korhazi_beszallitok_adossag_covid","timestamp":"2021. április. 08. 06:30","title":"Hiába várnak pénzükre a kórházi beszállítók, sokan kerültek a csőd szélére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Comirnatyból áprilisban összesen körülbelül egymillió adagot szállítanak le.","shortLead":"A Comirnatyból áprilisban összesen körülbelül egymillió adagot szállítanak le.","id":"20210407_koronavirus_jarvany_covid19_pfizer_biontech_vakcina_gyorgy_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c86977-8d78-46d1-bf7d-085a661ad227","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_koronavirus_jarvany_covid19_pfizer_biontech_vakcina_gyorgy_istvan","timestamp":"2021. április. 07. 12:33","title":"Újabb 250 ezer Pfizer-vakcina érkezett, már megvan, kinek adják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0def3103-c184-480f-a948-3b38b1215ae5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Régóta nem tapasztalt feszültség alakult ki Ukrajna és Oroszország határán: ismét gyakorivá váltak a tűzpárbajok az ukrán kormányerőket és a Moszkva-párti szakadárokat elválasztó frontvonalon, a határ orosz oldalán pedig az orosz hadsereg egyre több katonát von össze. A helyzetet súlyosbítja, hogy Ukrajna a NATO-val közös hadgyakorlatra készül, ami igencsak nyugtalanítja Moszkvát.","shortLead":"Régóta nem tapasztalt feszültség alakult ki Ukrajna és Oroszország határán: ismét gyakorivá váltak a tűzpárbajok...","id":"20210407_Ujra_a_haboru_kuszobere_jutott_Ukrajna_es_Oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0def3103-c184-480f-a948-3b38b1215ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687f12a0-d6df-4b62-8204-c07dfebafdca","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_Ujra_a_haboru_kuszobere_jutott_Ukrajna_es_Oroszorszag","timestamp":"2021. április. 07. 17:00","title":"Újra a háború küszöbére jutott Ukrajna és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c92b4da-f3b0-4888-90b7-4543303c534e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter nem aggódik, amiért a frissen beoltott pedagógusokat egyből visszaküldik az iskolákba. A kormány intézkedéseit azzal vette védelmébe, hogy mások ennél lényegesen kisebb védettség mellett is dolgoznak.","shortLead":"A miniszter nem aggódik, amiért a frissen beoltott pedagógusokat egyből visszaküldik az iskolákba. A kormány...","id":"20210407_iskolak_ujranyitasa_gulyas_gergely_burany_sandor_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c92b4da-f3b0-4888-90b7-4543303c534e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94704af0-e678-4cb7-95ce-35881f4edba2","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_iskolak_ujranyitasa_gulyas_gergely_burany_sandor_parlament","timestamp":"2021. április. 07. 20:36","title":"Gulyás: Nem nagy nehezen döntött a kormány a pedagógusok beoltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5729ea34-0f58-44eb-8418-5e291369359d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalább hét balesetet jegyeztek fel a hatóságok, ami a buliban történt.","shortLead":"Legalább hét balesetet jegyeztek fel a hatóságok, ami a buliban történt.","id":"20210409_Teljes_kaoszba_fulladt_egy_otezer_fos_illegalis_buli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5729ea34-0f58-44eb-8418-5e291369359d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1342b7f-8b7e-4966-b164-f8df81956821","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_Teljes_kaoszba_fulladt_egy_otezer_fos_illegalis_buli","timestamp":"2021. április. 09. 08:04","title":"Teljes káoszba fulladt egy ötezer fős illegális buli, amit egy természetvédelmi területen tartottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95f8fb8-334d-4f19-a775-e65dc4e13c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Spot előzőleg Csernobilban is szétnézett, most a harcmezőn próbálgatják a francia alakulatok. A különleges tréningről képek készültek.","shortLead":"Spot előzőleg Csernobilban is szétnézett, most a harcmezőn próbálgatják a francia alakulatok. A különleges tréningről...","id":"20210408_boston_dynamics_spot_robotkutya_francia_hadsereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e95f8fb8-334d-4f19-a775-e65dc4e13c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aca788a-9e3c-41e5-b14f-4b4bf34fa85b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_boston_dynamics_spot_robotkutya_francia_hadsereg","timestamp":"2021. április. 08. 14:12","title":"A Boston Dynamics robotkutyája együtt gyakorlatozott a francia hadsereggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]