[{"available":true,"c_guid":"9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két latte között eladnak egy Teslát is. ","shortLead":"Két latte között eladnak egy Teslát is. ","id":"20210408_Teslat_es_elektromos_Fiatot_is_kinal_mar_a_Tchibo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896b71df-50b6-428d-9bd3-71c498a7f294","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_Teslat_es_elektromos_Fiatot_is_kinal_mar_a_Tchibo","timestamp":"2021. április. 08. 11:48","title":"Teslát és elektromos Fiatot is kínál már a Tchibo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat a szabályokat kell a továbbiakban is betartani, amiket már jó ideje ismerünk.","shortLead":"Azokat a szabályokat kell a továbbiakban is betartani, amiket már jó ideje ismerünk.","id":"20210408_maszkviseles_tavolsagtartas_vedelmi_intezkedesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ecce9a-76de-4daa-92a4-d4dfdd5cb404","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_maszkviseles_tavolsagtartas_vedelmi_intezkedesek","timestamp":"2021. április. 08. 07:30","title":"Marad a maszkviselés és a távolságtartás: április 19-ig meghosszabbították a védelmi intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3dadc6-56b1-4c88-acd7-0638d03bfccb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Eddig José de Ribera spanyol festőnek tulajdonították a képet. ","shortLead":"Eddig José de Ribera spanyol festőnek tulajdonították a képet. ","id":"20210408_Caravaggio_festmeny_arveres_Spanyolorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d3dadc6-56b1-4c88-acd7-0638d03bfccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de30aec-bfa7-4a92-8bff-1beafe47c128","keywords":null,"link":"/kultura/20210408_Caravaggio_festmeny_arveres_Spanyolorszag","timestamp":"2021. április. 08. 17:55","title":"Órákkal az árverés előtt tiltották meg egy festmény eladását, mert lehet, hogy Caravaggio műve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bf91e7-07c0-4eb0-89eb-20a521d1bee2","c_author":"Jámbor András","category":"360","description":"A Szabolcs utcai hajléktalankórház ügye nem elszigetelt eset, hanem rendszerszintű folyamatok része, melynek következtében együtt szenvedünk verséget, mint közösség és ország. Vélemény.","shortLead":"A Szabolcs utcai hajléktalankórház ügye nem elszigetelt eset, hanem rendszerszintű folyamatok része, melynek...","id":"202114_Jambor_Andras_korhaz_a_varos_peremen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09bf91e7-07c0-4eb0-89eb-20a521d1bee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c78b59-e61d-4079-829f-c4c7420bb1e3","keywords":null,"link":"/360/202114_Jambor_Andras_korhaz_a_varos_peremen","timestamp":"2021. április. 08. 13:00","title":"Jámbor András: Kórház a város peremén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5729ea34-0f58-44eb-8418-5e291369359d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalább hét balesetet jegyeztek fel a hatóságok, ami a buliban történt.","shortLead":"Legalább hét balesetet jegyeztek fel a hatóságok, ami a buliban történt.","id":"20210409_Teljes_kaoszba_fulladt_egy_otezer_fos_illegalis_buli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5729ea34-0f58-44eb-8418-5e291369359d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1342b7f-8b7e-4966-b164-f8df81956821","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_Teljes_kaoszba_fulladt_egy_otezer_fos_illegalis_buli","timestamp":"2021. április. 09. 08:04","title":"Teljes káoszba fulladt egy ötezer fős illegális buli, amit egy természetvédelmi területen tartottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Európa nem fogja fel teljesen, mekkora veszélyt jelent számára Belarusz, pedig nem csupán arról van szó, hogy egy nép szenved: a földrész stabilitása forog kockán. Polgárháború kezdődhet, kivándorlási hullám indulhat be. Hiszen az ország a kommunizmus utolsó bástyája. És ha győz a jelenlegi rendszer, az csak megerősíti a nacionalista mozgalmakat, illetve tekintélyuralmi kormányokat – Oroszországban, Lengyelországban, Magyarországon.” Erre figyelmeztet Szvetlana Alekszijevics a Süddeutsche Zeitungnak adott interjúban.","shortLead":"„Európa nem fogja fel teljesen, mekkora veszélyt jelent számára Belarusz, pedig nem csupán arról van szó, hogy egy nép...","id":"20210408_Szvetlana_Alekszijevics_Belaruszban_polgarhaboru_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04d5cd0-2365-4715-827f-911afd6154b3","keywords":null,"link":"/360/20210408_Szvetlana_Alekszijevics_Belaruszban_polgarhaboru_lehet","timestamp":"2021. április. 08. 07:43","title":"Szvetlana Alekszijevics: Belaruszban polgárháború lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afb7cfd-b034-4614-8551-521ae1489baa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo legújabb gamer telefonja sem kerülhette el az egyik legismertebb YouTube-csatorna tortúratesztjét.","shortLead":"A Lenovo legújabb gamer telefonja sem kerülhette el az egyik legismertebb YouTube-csatorna tortúratesztjét.","id":"20210409_Mutatos_a_Lenovo_uj_telefonja_csak_ne_torne_kette_olyan_konnyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9afb7cfd-b034-4614-8551-521ae1489baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0ed66d-f036-4c87-bd6a-926f1ec7f19d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_Mutatos_a_Lenovo_uj_telefonja_csak_ne_torne_kette_olyan_konnyen","timestamp":"2021. április. 09. 08:33","title":"Mutatós a Lenovo új telefonja, csak ne törne ketté olyan könnyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f872e841-6952-42c0-ba2d-c97197200268","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megrongált egy vonat egy váltót, amíg tart a vizsgálat, nem közlekedhet egy járat sem Rákosrendezőnél.","shortLead":"Megrongált egy vonat egy váltót, amíg tart a vizsgálat, nem közlekedhet egy járat sem Rákosrendezőnél.","id":"20210407_vasut_Rakosrendezo_mav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f872e841-6952-42c0-ba2d-c97197200268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7884378-8339-4022-bc0d-87648ac1a315","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_vasut_Rakosrendezo_mav","timestamp":"2021. április. 07. 18:50","title":"Leállt a vasúti forgalom Rákosrendezőnél, nagy késésekre kell készülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]