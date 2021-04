Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a783e61f-f99d-4af4-916a-2c979db04287","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Macesz Bistróból közben vezetőt és nevet váltott, mostantól Felix Gastronomy hívják.","shortLead":"A Macesz Bistróból közben vezetőt és nevet váltott, mostantól Felix Gastronomy hívják.","id":"202114_macesz_bistro_a_matolcsy_fiu_baratja_terjeszkedik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a783e61f-f99d-4af4-916a-2c979db04287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc3206e-4a26-448c-855f-cf73b1e6d42d","keywords":null,"link":"/360/202114_macesz_bistro_a_matolcsy_fiu_baratja_terjeszkedik","timestamp":"2021. április. 09. 12:00","title":"A járvány miatt zárva tartó étterembe szállt be az MNB-elnök fiának barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c23b287-4b69-4810-ae50-e79aa9641592","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tervek szerint május elején kezdheti meg hazafelé tartó útját a NASA OSIRIS-REx nevű űrszondája, amely a Bennu felszínéről gyűjtött mintákkal tér majd vissza a Földre.","shortLead":"A tervek szerint május elején kezdheti meg hazafelé tartó útját a NASA OSIRIS-REx nevű űrszondája, amely a Bennu...","id":"20210408_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c23b287-4b69-4810-ae50-e79aa9641592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2b17c-33b6-4dc5-acdb-198b5695efe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_urkutatas","timestamp":"2021. április. 08. 20:03","title":"Búcsút vesz a NASA űrszondája a 321 millió kilométerre lévő aszteroidától, lassan elindul a Föld felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hertha vezetőedzője pár óvatos mondattal kommentálta, hogy a klub megvált a kapusedzőtől annak nyilatkozata miatt.","shortLead":"A Hertha vezetőedzője pár óvatos mondattal kommentálta, hogy a klub megvált a kapusedzőtől annak nyilatkozata miatt.","id":"20210410_petry_zsolt_dardai_pal_herhta_bsc_futball_nyilatkozat_szivarvanycsaladok_bevandorlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd94240-1562-4ce2-8872-9a8a7be9c722","keywords":null,"link":"/sport/20210410_petry_zsolt_dardai_pal_herhta_bsc_futball_nyilatkozat_szivarvanycsaladok_bevandorlas","timestamp":"2021. április. 10. 08:40","title":"Dárdai Petry Zsolt elbocsátásól: Kemény, ami történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1499fd65-e3d5-407a-8b8b-84e6646ace9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet levélben követeli Orbán Viktortól az iskolák zárva tartását. Érthetetlennek tartják, hogy az intézményekben miért nem kell maszkot viselni, és hogy még mindig nem tudni, hogy mikor oltják be az óvodásokat és a tanulókat.","shortLead":"A szakszervezet levélben követeli Orbán Viktortól az iskolák zárva tartását. Érthetetlennek tartják...","id":"20210409_PDSZ_level_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1499fd65-e3d5-407a-8b8b-84e6646ace9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a3c728-3d7d-421a-888a-504172306683","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_PDSZ_level_Orban_Viktor","timestamp":"2021. április. 09. 21:18","title":"PDSZ: A pedagógusoknak meg kell tagadniuk a jelenléti oktatásra vonatkozó utasítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af345c65-e52c-4fa8-a3d0-9313c9f478a7","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Egy év alatt a második nagy gyár jelenti be távozását Ózdról. A dolgozók tanácstalanok, a polgármester a település jövőjét félti, a kormány segítséget ígér. A Johnson Electric távozása a legrosszabbkor jött: a város még az előző gyárbezárást sem heverte ki, de már vannak pozitív fejlemények.



","shortLead":"Egy év alatt a második nagy gyár jelenti be távozását Ózdról. A dolgozók tanácstalanok, a polgármester a település...","id":"20210410_ozd_johnson_electric_gyarbezaras_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af345c65-e52c-4fa8-a3d0-9313c9f478a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e886909b-70e7-4bf9-9ebb-4fc49225c969","keywords":null,"link":"/kkv/20210410_ozd_johnson_electric_gyarbezaras_riport","timestamp":"2021. április. 10. 07:00","title":"Akkor jött az újabb gyárbezárás, amikor még az előzőt sem heverte ki Ózd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad98fb1e-1d09-499c-8db7-540be2b4e8f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jens Spahn elégedetlen azzal, ahogy tartományi szinten kezelik a járványt. Törvénnyel emelné szövetségi szintre korlátozások bevezetését, hogy egy 2–3 hetes zárlattal megtörjék a fertőzés terjedését.","shortLead":"Jens Spahn elégedetlen azzal, ahogy tartományi szinten kezelik a járványt. Törvénnyel emelné szövetségi szintre...","id":"20210409_koronavirusjarvany_nemetorszag_jens_spahn_teljes_zarlat_harmadik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad98fb1e-1d09-499c-8db7-540be2b4e8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912546d8-a3f7-4a80-97fc-11f60365f1e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_koronavirusjarvany_nemetorszag_jens_spahn_teljes_zarlat_harmadik_hullam","timestamp":"2021. április. 09. 12:50","title":"2–3 hétre lezárná Németországot az egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ae0af6-4d6c-4086-aa98-a7f786d83b11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koronavírus-fertőzés miatt meghalt Kerezsán László, pilisi DK-s önkormányzati képviselő, a DK választókerületi alelnöke. ","shortLead":"Koronavírus-fertőzés miatt meghalt Kerezsán László, pilisi DK-s önkormányzati képviselő, a DK választókerületi...","id":"20210410_Meghalt_Kerezsan_Laszlo_a_DK_pilisi_onkormanyzati_kepviseloje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95ae0af6-4d6c-4086-aa98-a7f786d83b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1658c5-a6dd-4953-87b3-2c64ce8d4e67","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Meghalt_Kerezsan_Laszlo_a_DK_pilisi_onkormanyzati_kepviseloje","timestamp":"2021. április. 10. 14:32","title":"Meghalt Kerezsán László, a DK pilisi önkormányzati képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40c7753-9b5f-46a6-a042-00a93c8f951b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter élesen elítélte azokat a nyugati vádakat, amelyek szerint Oroszország és Kína geopolitikai eszközként használják fel a koronavírus elleni oltóanyagokat, és így egyfajta hibrid \"vakcinaháborút\" folytatnak.","shortLead":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter élesen elítélte azokat a nyugati vádakat, amelyek szerint Oroszország és Kína...","id":"20210410_Az_oroszoknak_nem_tetszik_ahogy_a_nyugat_beszel_a_vakcinakrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b40c7753-9b5f-46a6-a042-00a93c8f951b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0edf9112-9f2f-48fd-97fc-7558719c21e7","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Az_oroszoknak_nem_tetszik_ahogy_a_nyugat_beszel_a_vakcinakrol","timestamp":"2021. április. 10. 08:22","title":"Az oroszoknak nem tetszik, ahogy a nyugat beszél a vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]