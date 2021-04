Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1499fd65-e3d5-407a-8b8b-84e6646ace9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet levélben követeli Orbán Viktortól az iskolák zárva tartását. Érthetetlennek tartják, hogy az intézményekben miért nem kell maszkot viselni, és hogy még mindig nem tudni, hogy mikor oltják be az óvodásokat és a tanulókat.","shortLead":"A szakszervezet levélben követeli Orbán Viktortól az iskolák zárva tartását. Érthetetlennek tartják...","id":"20210409_PDSZ_level_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1499fd65-e3d5-407a-8b8b-84e6646ace9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a3c728-3d7d-421a-888a-504172306683","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_PDSZ_level_Orban_Viktor","timestamp":"2021. április. 09. 21:18","title":"PDSZ: A pedagógusoknak meg kell tagadniuk a jelenléti oktatásra vonatkozó utasítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42b7c66-9a92-4c9b-a293-43b5bac5582b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tiltsák be Orbánt! - firkantotta a falra videóüzenetében egy cseh rendezőpáros, akiknek filmje szerepel a budapesti online Cseh Filmkarneválon. A rövid üzenet film előtti levetítését azonban nem akarja engedni a cseh külügy. A rendezők emiatt játékfilmjük visszavonását fontolgatják.","shortLead":"Tiltsák be Orbánt! - firkantotta a falra videóüzenetében egy cseh rendezőpáros, akiknek filmje szerepel a budapesti...","id":"20210410_film_cseh_filmkarneval_cseh_kulugy_kulturalis_diplomacia_orban_viktor_oregfiuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d42b7c66-9a92-4c9b-a293-43b5bac5582b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37650451-d1b6-4f41-8800-26facdb2fd6e","keywords":null,"link":"/kultura/20210410_film_cseh_filmkarneval_cseh_kulugy_kulturalis_diplomacia_orban_viktor_oregfiuk","timestamp":"2021. április. 10. 16:20","title":"Torkán akadt a cseh külügynek egy pesti cseh filmfesztiválra szánt orbánozó videóüzenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Televízió nagy korszakának egyik termékeny rendezője 89 éves volt. Számos hazafias témájú történelmi tévéfilm fűződik a nevéhez.","shortLead":"A Magyar Televízió nagy korszakának egyik termékeny rendezője 89 éves volt. Számos hazafias témájú történelmi tévéfilm...","id":"20210410_Elhunyt_Hajdufy_Miklos_televizios_filmrendezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3c3817-570e-4e92-a33e-f68d747516bc","keywords":null,"link":"/kultura/20210410_Elhunyt_Hajdufy_Miklos_televizios_filmrendezo","timestamp":"2021. április. 10. 08:59","title":"Elhunyt Hajdufy Miklós televíziós filmrendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minél nagyobb egy hím gorilla, annál erőteljesebben tudja verni a mellkasát, hogy jelezze a barátoknak és az ellenségnek, mennyire hatalmas – állapította meg egy új kutatás, amely a gorillák kommunikációját vizsgálta.","shortLead":"Minél nagyobb egy hím gorilla, annál erőteljesebben tudja verni a mellkasát, hogy jelezze a barátoknak és...","id":"20210409_gorilla_kommunikacio_allatvilag_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c370243-a4f4-4450-a448-11f7eaf96141","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_gorilla_kommunikacio_allatvilag_kutatas","timestamp":"2021. április. 09. 20:03","title":"A gorillák kommunikációjának titkait tárta fel egy új kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még körülbelüli összeget sem írtak Hadházy Ákos erre vonatkozó kérdésére.","shortLead":"Még körülbelüli összeget sem írtak Hadházy Ákos erre vonatkozó kérdésére.","id":"20210409_vedettsegi_igazolvany_koltseg_ar_hadhazy_akos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d821838c-07d6-401c-b6bf-7aae302f270b","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_vedettsegi_igazolvany_koltseg_ar_hadhazy_akos","timestamp":"2021. április. 09. 11:37","title":"Nem tudni, mennyibe kerülnek a védettségi igazolványok, mert a kormány nem mondja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7425d2-562b-4f3a-a470-28be09c011e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis olasz autó hajtásában semmi közös nincs a donorját jelentő eredeti összkerékhajtású Pandával. ","shortLead":"A kis olasz autó hajtásában semmi közös nincs a donorját jelentő eredeti összkerékhajtású Pandával. ","id":"20210409_Limitalt_kiadasu_es_elektromos_ez_retro_Fiat_Panda_4x4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f7425d2-562b-4f3a-a470-28be09c011e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d847ea54-6ca7-464a-983b-d1167829bb44","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_Limitalt_kiadasu_es_elektromos_ez_retro_Fiat_Panda_4x4","timestamp":"2021. április. 09. 17:06","title":"Limitált kiadású és elektromos ez a retró Fiat Panda 4x4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy 2011-ben rögzített koncertvideót is mellékelnek hozzá. ","shortLead":"Egy 2011-ben rögzített koncertvideót is mellékelnek hozzá. ","id":"20210409_Prince_album_Welcome_2_America","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89f340-478c-4b5a-879e-5abe8565b846","keywords":null,"link":"/kultura/20210409_Prince_album_Welcome_2_America","timestamp":"2021. április. 09. 12:40","title":"Nyáron megjelenik Prince eddig kiadatlan albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbbaafd-8299-4c23-8349-4003386d6bd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak központi írásbeli tesztek alapján dőlnek el 2021-ben is a diákok érettségi jegyei, de ez vajon javít vagy ront az eredményeken?\r

\r

","shortLead":"Csak központi írásbeli tesztek alapján dőlnek el 2021-ben is a diákok érettségi jegyei, de ez vajon javít vagy ront...","id":"20210409_Erettsegi_szobeli_nelkul_mar_megvolt_a_rendszer_tesztje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecbbaafd-8299-4c23-8349-4003386d6bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdea797-2f59-406c-b47b-245cf5caf176","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Erettsegi_szobeli_nelkul_mar_megvolt_a_rendszer_tesztje","timestamp":"2021. április. 09. 10:11","title":"Érettségi szóbeli nélkül: már megvolt a rendszer tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]