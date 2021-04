Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel hétezerrel több nyolcadik osztályos diák van idén, mint a 2019/2020-as tanévben.","shortLead":"Közel hétezerrel több nyolcadik osztályos diák van idén, mint a 2019/2020-as tanévben.","id":"20210412_Elesebb_a_verseny_a_gimnaziumi_helyekert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d676efaf-e851-41d9-b69b-96670f5dadfa","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Elesebb_a_verseny_a_gimnaziumi_helyekert","timestamp":"2021. április. 12. 10:15","title":"Élesebbé vált a verseny a gimnáziumi helyekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az edinburgh-i herceg saját képei részben magángyűjtők kollekcióját, részben a királyi művészeti gyűjteményt gazdagítják. ","shortLead":"Az edinburgh-i herceg saját képei részben magángyűjtők kollekcióját, részben a királyi művészeti gyűjteményt...","id":"20210412_Fulop_herceg_sok_sajat_festmenyt_is_hatrahagyott_az_utokorra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921eec0b-c364-402c-a010-698a029693c6","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Fulop_herceg_sok_sajat_festmenyt_is_hatrahagyott_az_utokorra","timestamp":"2021. április. 12. 10:19","title":"Fülöp herceg jó néhány saját festményt is hátrahagyott az utókorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa5afb-2473-4acf-80a4-2155ce283480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még csak néhány hónapja érhető el az iOS 14, az alkalmas okostelefonok 90 százaléka már azt futtatja.","shortLead":"Bár még csak néhány hónapja érhető el az iOS 14, az alkalmas okostelefonok 90 százaléka már azt futtatja.","id":"20210412_apple_iphone_ios14_adaptacio_mixpanel_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81fa5afb-2473-4acf-80a4-2155ce283480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10f1c9a-1c0f-4fab-a8bd-f5292519a068","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_apple_iphone_ios14_adaptacio_mixpanel_felmeres","timestamp":"2021. április. 12. 12:03","title":"Tízből kilenc: ennyire nagy a frissítési kedv az iPhone-osoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dd42c4-d5d0-448d-adf6-7c54528fd4d3","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A járvány kezdete óta összesített számok szerint lakosságarányosan csak Csehország és San Marino előzi meg Magyarországot az egymillió főre jutó koronavírusos halálesetek számban, de a jelenlegi trendek szerint hamar az élre kerülhetünk. A kormány szerint ezek az adatok nem mutatják a valós képet, a központi kommunikáció ma már inkább a hazai többlethalálozásra mutogat. Megpróbálunk pár dolgot tisztázni a számháborúval kapcsolatban. ","shortLead":"A járvány kezdete óta összesített számok szerint lakosságarányosan csak Csehország és San Marino előzi meg...","id":"20210413_magyar_halalozasi_adatok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2dd42c4-d5d0-448d-adf6-7c54528fd4d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef5e97b-1f02-4b93-b4fd-f5c362c6a0b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_magyar_halalozasi_adatok_koronavirus","timestamp":"2021. április. 13. 14:45","title":"Tényleg a magyar halálozási adatok a legrosszabbak a világon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pentagon egyik illetékese is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amelyen egy azonosítatlan eszköz halad az amerikai haditengerészet egyik hadihajója fölött.","shortLead":"A Pentagon egyik illetékese is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amelyen egy azonosítatlan eszköz halad...","id":"20210412_ufo_video_haditengereszet_pentagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fb54d5-e3aa-4c43-9704-a4b5bf3c2fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_ufo_video_haditengereszet_pentagon","timestamp":"2021. április. 12. 10:33","title":"Háromszög alakú ufót vettek videóra egy amerikai hadihajó fölött, hivatalos vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem létező macskákról készít képet a This Cat Does Not Exist nevű weboldal mögött futó algoritmus, méghozzá olyan meggyőző eredménnyel, mintha valódi képet látnánk.","shortLead":"Nem létező macskákról készít képet a This Cat Does Not Exist nevű weboldal mögött futó algoritmus, méghozzá olyan...","id":"20210413_cica_foto_macska_this_cat_does_not_exist_kamu_fenykep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c94f156-5ace-4884-af57-da92900fb4a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_cica_foto_macska_this_cat_does_not_exist_kamu_fenykep","timestamp":"2021. április. 13. 14:03","title":"Végignézte az internetre feltöltött macskás képeket a mesterséges intelligencia, már sajátokat is készít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047b4ef5-fe27-4c8a-9907-ae63edfe3af0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tízezer négyzetméteren pusztítanak a lángok, az épület teteje beomlott.","shortLead":"Tízezer négyzetméteren pusztítanak a lángok, az épület teteje beomlott.","id":"20210412_tuz_szentpetervar_gyarepulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=047b4ef5-fe27-4c8a-9907-ae63edfe3af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bcf8ae-9ec1-4345-beb2-e22e94e76e58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_tuz_szentpetervar_gyarepulet","timestamp":"2021. április. 12. 21:28","title":"Videó: hatalmas tűz ütött ki egy szentpétervári gyárépületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatás arra is rákérdezett, visszaengedi-e a szülő a gyermekét az iskolába április 19-én.","shortLead":"A kutatás arra is rákérdezett, visszaengedi-e a szülő a gyermekét az iskolába április 19-én.","id":"20210413_szulok_felmeres_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec536fc3-783a-4739-8ca4-d5d2e43d20c5","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_szulok_felmeres_iskola","timestamp":"2021. április. 13. 05:22","title":"Egy felmérés szerint a szülők többsége nem tartja biztonságosnak az iskolák újranyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]