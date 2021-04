Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f958e92-c971-4263-8de6-2af1b2c18c35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyven köztéri plakátot helyeztek ki a kerületben. ","shortLead":"Negyven köztéri plakátot helyeztek ki a kerületben. ","id":"20210414_Esterhazy_Peter_plakatok_III_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f958e92-c971-4263-8de6-2af1b2c18c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ed599e-c73e-4af2-80dd-8a92094fbb28","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Esterhazy_Peter_plakatok_III_kerulet","timestamp":"2021. április. 14. 09:26","title":"Esterházy Péter születésének évfordulója alkalmából az író idézeteivel plakátolták tele a III. kerületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő megpróbált falazni a férjének, de a rendőröket nem tudták átverni.","shortLead":"A nő megpróbált falazni a férjének, de a rendőröket nem tudták átverni.","id":"20210413_Baleset_Egyhazashetye_hazaspar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abc1148-56d0-40b3-b662-1db7f57e3dd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_Baleset_Egyhazashetye_hazaspar","timestamp":"2021. április. 13. 15:12","title":"Balesetet okozott egy férfi Egyházashetyénél, majd megpróbálta a feleségére kenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3d8678-701d-4670-83ef-a344a2265127","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210414_Marabu_Feknyuz_Es_bizva_bizzal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b3d8678-701d-4670-83ef-a344a2265127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fed0c19-37a0-4716-a92f-21b10c27ca9e","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Marabu_Feknyuz_Es_bizva_bizzal","timestamp":"2021. április. 14. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: És bízva bízzál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztráltaknak már majdnem a kétharmada megkapta az első oltást, a többieknek bármikor csöröghet a telefonja. Müller Cecília szerint bár egyes járványügyi számokban csökkenést lehet látni, azokból egyelőre nem szabad levonni nagy következtetéseket.","shortLead":"A regisztráltaknak már majdnem a kétharmada megkapta az első oltást, a többieknek bármikor csöröghet a telefonja...","id":"20210413_operativ_torzs_oltas_harmadik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8be92f8-a54e-4c2f-918e-6fd25966ef80","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_operativ_torzs_oltas_harmadik_hullam","timestamp":"2021. április. 13. 13:11","title":"Operatív törzs: Megjött az első Janssen-szállítmány, most tetőzik a harmadik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267814f3-6007-4647-bde7-9cbee4ce4638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó három sávon átcikázva egy villamosvezeték-oszlopnak csapódva állt meg. ","shortLead":"Egy autó három sávon átcikázva egy villamosvezeték-oszlopnak csapódva állt meg. ","id":"20210414_Elokerult_egy_video_az_aprilis_elejen_torten_hatalmas_balesetrol_az_Arpad_hidon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=267814f3-6007-4647-bde7-9cbee4ce4638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1554954e-dc21-47a8-812b-21fa2589ec25","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_Elokerult_egy_video_az_aprilis_elejen_torten_hatalmas_balesetrol_az_Arpad_hidon","timestamp":"2021. április. 14. 08:55","title":"Előkerült egy videó az április elején történt hatalmas balesetről az Árpád hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb2b9b2-e69b-42ab-8292-2cdb5beddfc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma csökkent.","id":"20210414_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbb2b9b2-e69b-42ab-8292-2cdb5beddfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9aaafe1-8275-4d6c-99d8-58a06642ae8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. április. 14. 09:17","title":"Koronavírus: 285 beteg meghalt, 3597 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fa55fd-4c70-429e-9560-ac3190b0fcc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU soros elnökeként hozhatja elő Franciaország a költségvetési szabályok felülvizsgálatát. A válságok és az ezeket követő állami támogatások dogmatikussá tették a Maastrichtban felvázolt Európát, a Covid-válság pedig még inkább egyértelművé tette a szabályzat és a valóság közti eltérését – írja a Le Monde.","shortLead":"Az EU soros elnökeként hozhatja elő Franciaország a költségvetési szabályok felülvizsgálatát. A válságok és az ezeket...","id":"20210413_koltsegvetesi_hiany_deficitszabaly_EU_franciaorszag_soros_eu_elnokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79fa55fd-4c70-429e-9560-ac3190b0fcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ac2c22-4b7d-4cb7-945e-9bbf851918f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_koltsegvetesi_hiany_deficitszabaly_EU_franciaorszag_soros_eu_elnokseg","timestamp":"2021. április. 13. 17:00","title":"A francia EU-elnökség megváltoztatná a 3 százalékos deficitszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502c104f-d8ef-4812-b723-cd3dc729bec1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az azeriek az örményektől zsákmányolt harci eszközöket mutattak be, és karikatúra-szerű viaszfigurákkal jelenítették meg az ellenséges katonákat.","shortLead":"Az azeriek az örményektől zsákmányolt harci eszközöket mutattak be, és karikatúra-szerű viaszfigurákkal jelenítették...","id":"20210413_Ormenyorszag_Azerbajdzsan_kiallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=502c104f-d8ef-4812-b723-cd3dc729bec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df06815-425b-4a68-8e10-278142af0d7c","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_Ormenyorszag_Azerbajdzsan_kiallitas","timestamp":"2021. április. 13. 21:41","title":"Fajgyűlöletet látnak az örmények az azeriek háborús panoptikumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]