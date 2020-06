Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A hordhatatlan ruhát eddig csak a divathetek kifutóin bemutatott extravagáns haute couture darabok jelentették, most viszont megjelent a digitális divat. Attól azonban nem kell tartani, hogy a végén nem lesz egy göncünk sem, amit felvehetnénk. Az új divat szerint haza sem kell vinni a ruhát, mégis jól mutat Facebookon Zöldre festettük a metró szellőzőnyílását és kapott egy Super Mario-s húsevő növényt. Először jött 4 rendőr, aztán 20. Aztán helyszíneltek - számolt be hétfői kalandjáról Facebook oldalán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP). Az MKKP zöldre festette a metró szellőzőnyílását, majd jött több mint húsz rendőr Megfertőződött Nikol Pasinján örmény miniszterelnök és családja az új típusú koronavírussal. A volt szovjet tagköztársaságban súlyos egészségügyi válság alakulhat ki. Megfertőzödött az örmény miniszterelnök és családja A Ferencváros játékosa a gólja után mutatta meg, mi van a pólójára írva. A Fradi játékosa a pólóján üzent: Igazságot George Floydnak! A határon megvizsgált közel 170 ezer játék nagy részét meg kellett semmisíteni. Veszélyes gyerekjátékokra figyelmeztetnek a fogyasztóvédők Hétfőtől újra látogathatók a holland múzeumok, visszakerültek a helyükre a világhírű remekművek, köztük Rembrandt Éjjeli őrjárat, valamint Van Gogh Napraforgók és Vermeer Leány gyöngy fülbevalóval című festménye. Újranyitnak a hollandiai múzeumok Sokba került, rontotta a revíziós esélyeket, és politikailag is veszélyesnek számított az akkori hatalom szerint az a több mint négyszázezer magyar menekült, aki 1918 és 1924 között érkezett a megmaradt Magyarországra a békediktátum alapján elcsatolt területekről. Zárt karokkal fogadták a Trianon után beözönlő menekülteket Embert gázolt a HÉV hétfő délután a Pest megyei Kistarcsán, a kórházi megállóban. Ismét gázolt a HÉV