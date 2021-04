Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae6855f1-e9a5-4398-acbe-f5c84487bc84","c_author":"Fliegauf Bence","category":"360","description":"Tolerálni kell-e az intoleranciát? Nyitható-e ez az etikai ördöglakat? Vélemény.","shortLead":"Tolerálni kell-e az intoleranciát? Nyitható-e ez az etikai ördöglakat? Vélemény.","id":"20210414_Fliegauf_Bence_Amikor_felveri_a_gaz_a_tarsadalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae6855f1-e9a5-4398-acbe-f5c84487bc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001385f8-659c-42d7-9519-ca4f35c0b510","keywords":null,"link":"/360/20210414_Fliegauf_Bence_Amikor_felveri_a_gaz_a_tarsadalmat","timestamp":"2021. április. 14. 15:00","title":"Fliegauf Bence: Amikor felveri a gaz a társadalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre érkező rendőr elfogta a fegyverest.","shortLead":"A helyszínre érkező rendőr elfogta a fegyverest.","id":"20210414_gazpisztoly_lovoldozes_kispest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1ad259-86e5-42d8-9f6e-dc915defc7b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_gazpisztoly_lovoldozes_kispest","timestamp":"2021. április. 14. 17:41","title":"Gázpisztollyal lövöldöztek Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22aacdce-2324-4e1f-b10c-115671ae39e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"82 millióan látták a Netflix sorozatát, érezhető volt a nyomás a folytatásra.","shortLead":"82 millióan látták a Netflix sorozatát, érezhető volt a nyomás a folytatásra.","id":"20210414_Bridgerton_nincs_megallas_jon_a_harmadik_es_a_negyedik_evad_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22aacdce-2324-4e1f-b10c-115671ae39e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da342d95-a87a-4f15-a2df-a6ad3c6cade0","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Bridgerton_nincs_megallas_jon_a_harmadik_es_a_negyedik_evad_is","timestamp":"2021. április. 14. 11:29","title":"Bridgerton: nincs megállás, jön a harmadik és a negyedik évad is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egerben, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben is emelkedő koncentrációt mértek.","shortLead":"Egerben, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben is emelkedő koncentrációt mértek.","id":"20210414_Koronavirus_szennyviz_koncentracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa026537-523f-49f9-af77-692abe278989","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Koronavirus_szennyviz_koncentracio","timestamp":"2021. április. 14. 17:58","title":"Továbbra is magas a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1291822-2574-4e39-bd36-e2652c00a03b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Gracenote Sports a 11. helyre várja Magyarországot az éremtáblázaton.\r

","shortLead":"A Gracenote Sports a 11. helyre várja Magyarországot az éremtáblázaton.\r

","id":"20210414_tokio_olimpia_magyar_ermek_joslas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1291822-2574-4e39-bd36-e2652c00a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc703d8b-0235-426b-a7ad-dc72e5b92c38","keywords":null,"link":"/sport/20210414_tokio_olimpia_magyar_ermek_joslas","timestamp":"2021. április. 14. 15:01","title":"Hét magyar aranyérmet jósol Tokióra egy amerikai elemzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca0098b-cfe1-47e5-9308-e368cc00be6d","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Egy család negyvenes éveiben járó testvérpárja – csak egy példa az Ózd környéki roma közösségekben koronavírus miatt elhunytak közül. A vírus nem válogat, egy helyi háziorvos szerint többségi és a kisebbségi közösségekben egyformán tombol a járvány. A romák körében mégis nagyobb a kockázat, de nem csak az általánosan rosszabb egészségi állapotuk miatt.","shortLead":"Egy család negyvenes éveiben járó testvérpárja – csak egy példa az Ózd környéki roma közösségekben koronavírus miatt...","id":"20210413_koronavirus_roma_szegregatumok_ozd_jarvanyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca0098b-cfe1-47e5-9308-e368cc00be6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a656bf3-1a46-4728-9cc7-1e398c788949","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_koronavirus_roma_szegregatumok_ozd_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. április. 13. 20:00","title":"„Az első hullámot még kinevettük, most napról napra jönnek a megdöbbentő halálesetek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d72d8b-5307-469b-a0bd-478646f16252","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"A fizikai SIM-kártyákat a készülékbe beágyazott chippel felváltó eSIM technológia környezetkímélő, biztonságosabb, praktikusabb, és a használatával már az okosórában sem foglalja el a helyet semmi a memóriakártyától. Az innováció már ma is elérhető, de a szakértők szerint két év múlva már ez lesz az elsődleges mobiltelefon-azonosítási technológia. Összeszedtük, milyen előnyökkel jár eSIM-képes készülékre váltani.","shortLead":"A fizikai SIM-kártyákat a készülékbe beágyazott chippel felváltó eSIM technológia környezetkímélő, biztonságosabb...","id":"magyartelekomnyrt_20210310_Itt_a_biztonsagos_mobilozas_jovoje_a_SIMkartya_beleolvadt_a_telefonunkba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38d72d8b-5307-469b-a0bd-478646f16252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6b4339-8da8-4cd7-8684-0d5d1f629c99","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20210310_Itt_a_biztonsagos_mobilozas_jovoje_a_SIMkartya_beleolvadt_a_telefonunkba","timestamp":"2021. április. 14. 16:15","title":"Itt a biztonságos mobilozás jövője: a SIM-kártya beleolvadt a telefonunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"8088aa0e-e44a-409e-9db5-2f67f970f927","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Napi 200-300 halálesetnél és húszezres fertőzésszámnál túl veszélyes lett volna 40 százalékos kapacitást ígérni a stadionba, bőven elég a 20 százalék - döntöttek a németek.","shortLead":"Napi 200-300 halálesetnél és húszezres fertőzésszámnál túl veszélyes lett volna 40 százalékos kapacitást ígérni...","id":"20210414_Munchen_Eb_rendezes_stadion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8088aa0e-e44a-409e-9db5-2f67f970f927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c748a4-ded9-4167-9582-ae5c5f4fa224","keywords":null,"link":"/sport/20210414_Munchen_Eb_rendezes_stadion","timestamp":"2021. április. 14. 19:48","title":"Ötödházzal vállal München Eb-rendezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]