[{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak 250 ezer beoltott ember hiányzik, hogy megkezdődjön a nyitás következő szakasza.","shortLead":"Már csak 250 ezer beoltott ember hiányzik, hogy megkezdődjön a nyitás következő szakasza.","id":"20210417_Orban_Viktor_kiposztolta_mar_3_millio_250_ezer_ember_van_beoltva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db276322-d8c5-4d4f-91ab-192962bdbefe","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_Orban_Viktor_kiposztolta_mar_3_millio_250_ezer_ember_van_beoltva","timestamp":"2021. április. 17. 18:49","title":"Orbán Viktor kiposztolta: már 3 millió 250 ezer ember van beoltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban fogtak el egy szökésben lévő rablót, a 35 éves férfit többrendbeli minősített rablás bűntette miatt kereste a Budai Központi Kerületi Bíróság és a Nyíregyházi Törvényszék.","shortLead":"Németországban fogtak el egy szökésben lévő rablót, a 35 éves férfit többrendbeli minősített rablás bűntette miatt...","id":"20210418_Fogyatekkal_eloket_es_idoseket_rabolt_ki_a_magyar_ferfi_Nemetorszagban_fogtak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e14b8a4-8749-41fc-9cb3-e0efc75a8923","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Fogyatekkal_eloket_es_idoseket_rabolt_ki_a_magyar_ferfi_Nemetorszagban_fogtak_el","timestamp":"2021. április. 18. 09:55","title":"Fogyatékkal élőket és időseket rabolt ki a magyar férfi, Németországban fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Szerbiában korcsoportokra lebontva elemzik az összes oltóanyag, így a Sinopharm hatékonyságát is, sőt országos vizsgálatra készülnek. Magyarországon a kormány nyilvános adatok nélkül állítja, hogy nem kell a harmadik dózist beadni. Az eddigi tapasztalatok alapján az oltóanyag hatékony, de előfordulhatnak esetek, amikor nem indult be az ellenanyag-termelés. Hivatalos iránymutatás hiányában sok érintett rohant a múlt héten magánlaborokhoz, de egy háziorvos szerint ez felesleges és félrevezető is lehet. ","shortLead":"Szerbiában korcsoportokra lebontva elemzik az összes oltóanyag, így a Sinopharm hatékonyságát is, sőt országos...","id":"20210419_sinopharm_hatekonysag_harmadik_dozis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69f7ef4-3ae4-4623-9361-a3a9a67ac4e1","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_sinopharm_hatekonysag_harmadik_dozis","timestamp":"2021. április. 19. 12:10","title":"Úgy is hatásos lehet a kínai vakcina, ha az ellenanyagteszt negatív eredményt hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7c9be0-5339-434d-b2d6-53d177e433ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai Adobe szoftvergyártó cég társalapítója egy emberrablást is túlélt 1992-ben. Obama elnök is kitüntette.","shortLead":"Az amerikai Adobe szoftvergyártó cég társalapítója egy emberrablást is túlélt 1992-ben. Obama elnök is kitüntette.","id":"20210418_Meghalt_a_Photoshopot_es_a_pdf_fajlformatumot_is_kifejleszto_Charles_Geschke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba7c9be0-5339-434d-b2d6-53d177e433ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d6a6b9-d43c-45e6-9ae5-77c1f96f5860","keywords":null,"link":"/tudomany/20210418_Meghalt_a_Photoshopot_es_a_pdf_fajlformatumot_is_kifejleszto_Charles_Geschke","timestamp":"2021. április. 18. 08:49","title":"Meghalt a Photoshopot és a pdf fájlformátumot is kifejlesztő Charles Geschke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea199abc-2466-48df-b4c9-3ee1b9eba433","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A béren kívüli juttatásokat így kapják a japán cég egyik részlegénél.","shortLead":"A béren kívüli juttatásokat így kapják a japán cég egyik részlegénél.","id":"20210418_Bitcoinban_is_fizet_dolgozoinak_a_Toyota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea199abc-2466-48df-b4c9-3ee1b9eba433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265a6604-798d-469c-80a8-d789a81c9d0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Bitcoinban_is_fizet_dolgozoinak_a_Toyota","timestamp":"2021. április. 18. 10:14","title":"Kriptovalutában is fizet dolgozóinak a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3597425b-788f-437a-8447-67469b66b87c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn irányított repülést hajtott végre egy idegen bolygón a NASA, illetve az emberiség. Soha ilyen korábban nem történt.","shortLead":"Hétfőn irányított repülést hajtott végre egy idegen bolygón a NASA, illetve az emberiség. Soha ilyen korábban nem...","id":"20210419_dron_helikopter_mars_nasa_ingenuity","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3597425b-788f-437a-8447-67469b66b87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d305d0-4666-4ec2-8b90-5ef70346dbf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_dron_helikopter_mars_nasa_ingenuity","timestamp":"2021. április. 19. 12:57","title":"Történelmet írt a NASA, felszállt a Marson a kis helikopter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az infektológus szerint nem azzal kell foglalkozni, milyen lesz a negyedik hullám, hanem azzal, hogyan lehet megelőzni. ","shortLead":"Az infektológus szerint nem azzal kell foglalkozni, milyen lesz a negyedik hullám, hanem azzal, hogyan lehet megelőzni. ","id":"20210417_szlavik_janos_koronavirus_jarvany_vakcina_negyedik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c0db48-18a1-4dc0-869b-092e450254fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_szlavik_janos_koronavirus_jarvany_vakcina_negyedik_hullam","timestamp":"2021. április. 17. 17:09","title":"Szlávik János: Az elhunytak száma nem csökken kellő mértékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4815d10-d2b2-4df9-a17e-37f431333623","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Adott némi támpontot a Volkswagen, mire számíthatunk a városi autó friss verziójától.","shortLead":"Adott némi támpontot a Volkswagen, mire számíthatunk a városi autó friss verziójától.","id":"20210419_Itt_egy_kis_elozetes_a_megujult_Volkswagen_Polorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4815d10-d2b2-4df9-a17e-37f431333623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efa9029-f997-4720-9c29-1ef55a076f52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_Itt_egy_kis_elozetes_a_megujult_Volkswagen_Polorol","timestamp":"2021. április. 19. 14:59","title":"Itt egy kis előzetes a megújult Volkswagen Polóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]