[{"available":true,"c_guid":"6ddd2823-f737-45d1-bff2-01a3020d7390","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vanuatut azonnal lezárták, 16 embert karanténba helyeztek.","shortLead":"Vanuatut azonnal lezárták, 16 embert karanténba helyeztek.","id":"20210419_Koronavirusos_holttestet_mosott_partra_a_viz_a_Csendesoceani_szigeten_semmit_sem_biztak_a_veletlenre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ddd2823-f737-45d1-bff2-01a3020d7390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b15932d-2c4a-4de3-998c-2a61a574d580","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Koronavirusos_holttestet_mosott_partra_a_viz_a_Csendesoceani_szigeten_semmit_sem_biztak_a_veletlenre","timestamp":"2021. április. 19. 12:43","title":"Koronavírusos holttestet mosott partra a víz, a csendes-óceáni szigeten semmit sem bíztak a véletlenre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d2054-fd13-46c8-82da-9cfee4e4e950","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új-zélandi repülőtereken mintha az Igazából szerelem című film nyitójelenete elevenedett volna meg.","shortLead":"Az új-zélandi repülőtereken mintha az Igazából szerelem című film nyitójelenete elevenedett volna meg.","id":"20210419_Valahogy_igy_neznek_ki_a_karanten_utani_olelesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=037d2054-fd13-46c8-82da-9cfee4e4e950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d170032-adca-4942-8d7b-60664c4d8a63","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Valahogy_igy_neznek_ki_a_karanten_utani_olelesek","timestamp":"2021. április. 19. 10:56","title":"Valahogy így néznek ki a karantén utáni ölelések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Várhatóan a hét közepén lesz lehetőség az újranyitásra.","shortLead":"Várhatóan a hét közepén lesz lehetőség az újranyitásra.","id":"20210418_Jovo_het_vegere_nagy_forgalmat_varnak_a_teraszokon_a_vendeglatosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f1cf7f-ad0a-4031-be96-5566ab0f779e","keywords":null,"link":"/kkv/20210418_Jovo_het_vegere_nagy_forgalmat_varnak_a_teraszokon_a_vendeglatosok","timestamp":"2021. április. 18. 16:54","title":"Jövő hét végére nagy forgalmat várnak a teraszokon a vendéglátósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39842d41-9d60-43e1-802f-4189271313dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A légyfajt néhány éve fedezték fel Koszovó egyik nemzeti parkjában, de a tudósok csak most, a pandémia miatti karanténidőszak alatt adták neki a Potamophylax coronavirus nevet","shortLead":"A légyfajt néhány éve fedezték fel Koszovó egyik nemzeti parkjában, de a tudósok csak most, a pandémia miatti...","id":"20210418_koronavirus_legyfaj_potamophylax_coronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39842d41-9d60-43e1-802f-4189271313dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2e5f7e-460f-45de-ac80-395f6fcd1fc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210418_koronavirus_legyfaj_potamophylax_coronavirus","timestamp":"2021. április. 18. 16:03","title":"A koronavírusról neveztek el egy legyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple aktuális fenntarthatósági jelentésében szó esik az iPhone-töltők dobozból kihagyásának környezeti hatásáról.","shortLead":"Az Apple aktuális fenntarthatósági jelentésében szó esik az iPhone-töltők dobozból kihagyásának környezeti hatásáról.","id":"20210419_apple_iphone_12_doboz_adapter_tolto_kornyezetvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f04d7a1-f1bb-406c-8150-52c92f48264e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_apple_iphone_12_doboz_adapter_tolto_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. április. 19. 10:33","title":"861 ezer tonna fémet spórolt az Apple azzal, hogy kihagyta a töltőt az iPhone-ok dobozából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9115e5db-a26c-461e-bc7c-6842ddfcc5eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A zajszennyezés hosszú távú kockázatot jelent a fák és más növények számára, a hatás pedig a zajforrás megszüntetése után is fennmaradhat – derül ki egy amerikai kutatásból. ","shortLead":"A zajszennyezés hosszú távú kockázatot jelent a fák és más növények számára, a hatás pedig a zajforrás megszüntetése...","id":"20210419_zajszennyezes_fak_novenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9115e5db-a26c-461e-bc7c-6842ddfcc5eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6e6bbe-02da-49dd-8c71-66d92e607392","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_zajszennyezes_fak_novenyek","timestamp":"2021. április. 19. 10:03","title":"Kiderült, hogy nem örülnek a fák a zajnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sok eső várható a következő napokban, de melegszik az idő, így ismét előfordulhatnak 20 Celsius-fok körüli csúcsértékek. A hét második felében újabb hidegfront érkezik, de több lesz a napsütés.","shortLead":"Sok eső várható a következő napokban, de melegszik az idő, így ismét előfordulhatnak 20 Celsius-fok körüli...","id":"20210418_Eso_meleg_szel_napsutes__igazi_aprilisi_ido_lesz_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8434f89d-9be2-4ab2-84b9-2291acc65024","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Eso_meleg_szel_napsutes__igazi_aprilisi_ido_lesz_jovo_heten","timestamp":"2021. április. 18. 16:36","title":"Eső, meleg, szél, napsütés – igazi áprilisi idő lesz jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4815d10-d2b2-4df9-a17e-37f431333623","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Adott némi támpontot a Volkswagen, mire számíthatunk a városi autó friss verziójától.","shortLead":"Adott némi támpontot a Volkswagen, mire számíthatunk a városi autó friss verziójától.","id":"20210419_Itt_egy_kis_elozetes_a_megujult_Volkswagen_Polorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4815d10-d2b2-4df9-a17e-37f431333623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efa9029-f997-4720-9c29-1ef55a076f52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_Itt_egy_kis_elozetes_a_megujult_Volkswagen_Polorol","timestamp":"2021. április. 19. 14:59","title":"Itt egy kis előzetes a megújult Volkswagen Polóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]