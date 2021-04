Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Bár a részletek a nyomozás ellenére is homályosak, az Europol még idejében leállította egy bérgyilkos és megbízója internetes ténykedését. A sötét weben keresett bérgyilkost egy olasz férfi a barátnője ellen, de lebukott

Inkább saját űrállomást hoznak létre. Oroszország kilép a Nemzetközi Űrállomás-projektből

Megakadályozta a kormány az Aegon biztosító eladását. Minimum gyanús, hogy tette ezt egy olyan szabály alapján, amelyet egy nappal a tranzakció bejelentése előtt hozott. Az Aegon is valamelyik havernál landolhat, a kérdés csak az, mikor és hogyan

Egyenként behívta az igazgató a pedagógusokat, akik megtagadták a jelenléti oktatást. Mindössze egy tanár ment be tanítani Répcelakon, fegyelmit kaptak a hiányzók

Hétfőtől újra jelenléti oktatás lesz az alsó tagozatokon, ám az otthon maradók is kapnak feladatokat. Emmi: Elrendelhető rendkívüli szünet, ha kevés diák jelenik meg az iskolában

Közérdekű keresettel érte el a GVH, hogy két, üdülési jogok miatt elmarasztalt cég ügyfeleinek elég csak a szerződést bemutatniuk a bíróságon. Könnyebben és gyorsabban kaphatnak kártérítést az üdülési joggal pórul járt vevők

Nagy kérdés, hogy mi lesz az édesszájúakkal, ha a járvány miatt nem tartható meg a csokifesztivál. Szerencsen új üzleti lehetőségeket látnak a csokiimádó Gombóc Artúrban

Azzal kereste meg egy olvasó a Bankmonitor szakértőit, hogy problémái adódtak akkor, amikor lakástakarék-pénztári megtakarításból szerette volna előtörleszteni a moratóriumban lévő lakáshitelét. Elveszítjük a lakástakarék állami támogatását, ha moratóriumos lakáshitelt törlesztünk elő belőle?