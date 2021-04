Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c660303-5a3c-45e6-bf2c-c75e8f43cf65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egész Európában csak nagyon kevés olyan klub van, ami harmincnál is több alkalommal lett első.","shortLead":"Egész Európában csak nagyon kevés olyan klub van, ami harmincnál is több alkalommal lett első.","id":"20210420_Az_Ujpest_ellen_lett_ujra_bajnok_a_Fradi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c660303-5a3c-45e6-bf2c-c75e8f43cf65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868d09bb-9d38-451b-a0f5-53211ff570a2","keywords":null,"link":"/sport/20210420_Az_Ujpest_ellen_lett_ujra_bajnok_a_Fradi","timestamp":"2021. április. 20. 21:51","title":"Az Újpest ellen lett újra bajnok a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szemeryné Pataki Klaudia szerint a városnak nyugalomra van szüksége. Pár napja Cser-Palkovics András, Székesfehérvár szintén fideszes polgármestere is hasonlókról írt.","shortLead":"Szemeryné Pataki Klaudia szerint a városnak nyugalomra van szüksége. Pár napja Cser-Palkovics András, Székesfehérvár...","id":"20210421_kecskemet_fidesz_szemereyne_pataki_klaudia_ellenzek_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7b68815-4a27-4b38-a08c-779eeea73503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5c41d0-5bb2-4869-9f90-86615cf3b0a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_kecskemet_fidesz_szemereyne_pataki_klaudia_ellenzek_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 21. 16:37","title":"Kecskemét fideszes polgármestere nem szeretne ellenzéki előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem verték nagy dobra, de mostanra kiderült: az Apple a jövő héten teszi elérhetővé az iOS 14.5-ös változatát, amely több érdekes új funkciót is tartalmaz.","shortLead":"Nem verték nagy dobra, de mostanra kiderült: az Apple a jövő héten teszi elérhetővé az iOS 14.5-ös változatát, amely...","id":"20210421_ios_14_5_megjelenes_letoltes_apple_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8a69bd-2dd3-48cb-bd24-3c0a8eeb3b18","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_ios_14_5_megjelenes_letoltes_apple_iphone","timestamp":"2021. április. 21. 16:03","title":"Figyelje az iPhone-ját, napokon belül új funkciókat kapcsolhat be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a7ea9c-c670-4e06-90d3-190a9437f0d1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A 2050-es klímasemlegesség elérése érdekében fogadott egy intézkedéscsomagot az Európai Bizottság, amelynek célja, hogy több pénz jusson a fenntartható tevékenységeknek. ","shortLead":"A 2050-es klímasemlegesség elérése érdekében fogadott egy intézkedéscsomagot az Európai Bizottság, amelynek célja...","id":"20210421_Brusszeli_javaslatok_a_fenntarthatosag_erdekeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41a7ea9c-c670-4e06-90d3-190a9437f0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a537b843-ec1e-459f-8477-571e2cd3857d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210421_Brusszeli_javaslatok_a_fenntarthatosag_erdekeben","timestamp":"2021. április. 21. 16:10","title":"Ötször annyi cég lesz kénytelen fenntarthatósági jelentést készíteni, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e01267e-f44e-438e-b8bb-c9585f762bb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ egyik legolcsóbb elektromos autója hamarosan nyitható tetejű változatban is kapható lesz.","shortLead":"A világ egyik legolcsóbb elektromos autója hamarosan nyitható tetejű változatban is kapható lesz.","id":"20210420_szuperolcso_paranyi_uj_villanykabrio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e01267e-f44e-438e-b8bb-c9585f762bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a86791-fb62-44e3-b616-be951072f4dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_szuperolcso_paranyi_uj_villanykabrio","timestamp":"2021. április. 20. 06:41","title":"Szuperolcsó parányi új villanykabrió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bb4661-bc96-4fa0-85ac-1e2f248f770f","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Egyszer csak minden reklám nélkül megjelent Nick Cave új lemeze, a teljes egészében a karantén alatt írt és felvett Carnage. Az énekes talán már sosem lesz ugyanolyan, mint az őt ért tragédia előtt, de az új album már olyan, mint a fény az alagút végén.","shortLead":"Egyszer csak minden reklám nélkül megjelent Nick Cave új lemeze, a teljes egészében a karantén alatt írt és felvett...","id":"20210420_nick_cave_carnage_kritika_lemez_uj_album_warren_ellis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7bb4661-bc96-4fa0-85ac-1e2f248f770f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876e3994-50ae-460b-8282-af2dac7cb108","keywords":null,"link":"/kultura/20210420_nick_cave_carnage_kritika_lemez_uj_album_warren_ellis","timestamp":"2021. április. 20. 20:00","title":"Nick Cave sokkal többet tett, mint hogy megírta a karantén hivatalos dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rengést Magyarországon is lehetett érezni.","shortLead":"A rengést Magyarországon is lehetett érezni.","id":"20210420_foldrenges_becsujhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e1a7ff-3538-4297-b02e-5033484a09e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_foldrenges_becsujhely","timestamp":"2021. április. 20. 05:14","title":"4,3-as erősségű földrengés volt Bécsújhelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4f24ab-1d81-429f-a4bd-9d6a8553fab3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az otthonunkban évek óta lehetőségünk van a gépeknek átadni a házimunkát, hogy hasznosabb dolgokkal foglalkozhassunk. A Micro Focus szakértői szerint az irodákban is egyszerűen delegálhatjuk az ismétlődő, adminisztratív feladatokat az intelligens és könnyen bevethető szoftverrobotoknak, amelyek az embereknél gyorsabban, pontosabban és biztonságosabban dolgoznak, míg mi fontosabb feladatokat végezhetünk.","shortLead":"Az otthonunkban évek óta lehetőségünk van a gépeknek átadni a házimunkát, hogy hasznosabb dolgokkal foglalkozhassunk...","id":"20210420_szoftverrobotok_robotizalt_folyamatautomatizalas_micro_focus_rpa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f4f24ab-1d81-429f-a4bd-9d6a8553fab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ccd1adc-5eec-4d23-8cbc-841241c96a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_szoftverrobotok_robotizalt_folyamatautomatizalas_micro_focus_rpa","timestamp":"2021. április. 20. 16:03","title":"Ha irodában dolgozik, itt az ideje megtanulnia a kifejezést: szoftverrobot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]