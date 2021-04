Az amerikai Whole Foods nevű élelmiszerüzlet egyik seattle-i egységében is használható már az Amazon One, a kiskereskedelmi óriás különleges érintésmentes fizetési rendszere – jelentette be a multimilliárdos Jeff Bezos vállalata egy sajtóközleményben.

Az Amazon One nagyban különbözik a hagyományos érintésmentes fizetéstől, itt ugyanis a vásárlónak csupán a tenyerét kell egy kör alakú leolvasó fölé tennie. A szenzorok ezután “letapogatják” a felhasználó kézmintáját, és ha minden stimmel, a terminál elindítja a fizetést. A kártyát vagy a mobilt elő sem kell venni, és PIN-kód beírására sincs szükség.

Az Amazon One a cég állítása szerint igen biztonságos megoldást jelent. A metódus alapját az emberi kéz sokszínűsége adja, amely az ujjlenyomathoz hasonlóan teljesen egyedi mintázatokból áll össze. Ahhoz persze, hogy a One működjön is, a felhasználónak előbb be kell szkennelnie a tenyerét a vállalati (felhő alapú) rendszerbe, és ugyanígy a kártyaadatokat is meg kell adnia. Ha azonban ez megtörtént, a fizetés olyan, mint a varázslat.

A The Guardian kiberbiztonsági szakértőket idézve ugyanakkor kitér rá, hogy az újfajta rendszer sokféle veszélyt hordoz magában, mivel az ilyen megoldásokat szívesebben támadják a hackerek. Eddig ugyanakkor nem történt semmiféle incidens, a háttértechnikát pedig több (elsősorban amerikai) üzletben is telepítették.

Az Amazon a koronavírus-járvány kitörésekor alkotta meg az újfajta fizetést. A fejlesztés célja a készpénz, illetve a kártyahasználat mellőzése volt, illetve, hogy a vásárlók higiénikusabb keretek közt vásárolhassanak.

