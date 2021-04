A Honor még tavaly, a Huawei leányvállalataként mutatta be az új okoskarkötőjét, a Honor Band 6-ot. Az eszköz érzékeny időszakban érkezett meg: a céget akkor adta el a Huawei egy másik kínai vállalatnak, hogy megmentse azt – az eladással ugyanis többé nem vonatkoznak rá a Huaweit sújtó amerikai szankciók.

Emiatt nem is lehetett pontosan tudni, a készülék Európában is megjelenik-e, és ha igen, mikor. Az érkezést végül januárban jelentette be a Honor, most pedig az is kiderült, Magyarországon is elérhető lesz a készülék.

© Honor

A Honor Band 6 egy 1,47 colos AMOLED kijelző kapott, ami a Honor Band 5-ös 0,95 coljához képest meglehetősen komoly növekedést jelent. Emiatt az akkumulátor is nagyobbra nőtt, a 100 mAh helyett már 185 mAh pakk szolgáltatja az energiát. Igaz, ez elvileg nem jelent többletüzemidőt: a cég a Honor Band 5 után a Honor Band 6-ról is azt mondja, átlagos használat mellett 14 napos üzemidővel lehet számolni. Emellett egy 10 perces töltés elviekben 3 napnyi üzemidőt tesz majd lehetővé.

© Honor

A készülék 24 órán át figyeli folyamatosan a viselője pulzusát, valamint megkapta a véroxigénszintjének mérésére szolgáló funkciót is. A Honor azonban hangsúlyozza: a Band 6 nem egy orvosi eszköz, így a mérései nem biztos, hogy pontosak. Az eredményre emiatt inkább csak referenciaként érdemes tekinteni.

© Honor

A Honor Band 6-ot április 23-tól lehet majd megvásárolni Magyarországon. A cég 18 990 forintos ajánlott fogyasztói árat határozott meg a készülékre.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.