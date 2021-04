Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da6e65b3-9c73-4c35-bc3f-f2510d630e20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a The Lancet állt ki a Sinopharm vakcina mellett, hanem a kínai cég munkatársai írtak levelet a szaklapba.","shortLead":"Nem a The Lancet állt ki a Sinopharm vakcina mellett, hanem a kínai cég munkatársai írtak levelet a szaklapba.","id":"20210421_sinopharm_lancet_menczer_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da6e65b3-9c73-4c35-bc3f-f2510d630e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ddee6c2-187f-40f8-baf1-cd6f9b019354","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_sinopharm_lancet_menczer_tamas","timestamp":"2021. április. 21. 17:41","title":"Egy levelet nézett Menczer Tamás Sinopharm melletti kiállásnak a The Lancetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac502db-1d6b-42b2-9988-3a6bc53a30a6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legértékesebb európai természeti területek egyikéről, a Natura 2000 hálózathoz tartozó hegyoldalról van szó.\r

","shortLead":"A legértékesebb európai természeti területek egyikéről, a Natura 2000 hálózathoz tartozó hegyoldalról van szó.\r

","id":"202116_visegrad_lepence_engedely_amilliardosoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cac502db-1d6b-42b2-9988-3a6bc53a30a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0009f5-a834-4e30-8fc4-456cd508e29b","keywords":null,"link":"/360/202116_visegrad_lepence_engedely_amilliardosoknak","timestamp":"2021. április. 23. 10:00","title":"Környezetvédelmi hatástanulmány nélkül indul a visegrádi strand újjáépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 2021/2022-es szezon végéig biztosan az AC Milanban focizik Zlatan Ibrahimovic.","shortLead":"A 2021/2022-es szezon végéig biztosan az AC Milanban focizik Zlatan Ibrahimovic.","id":"20210422_Ibrahimovic_szerzodest_hosszabbitott_a_Milannal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4034c1-9002-44af-a489-3d2dcd5ff13d","keywords":null,"link":"/sport/20210422_Ibrahimovic_szerzodest_hosszabbitott_a_Milannal","timestamp":"2021. április. 22. 21:56","title":"Ibrahimovic szerződést hosszabbított a Milannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9968af3-112f-44d4-a941-5cd9a8e04008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghaladta a 26 ezret a halálos áldozatok száma.","shortLead":"Meghaladta a 26 ezret a halálos áldozatok száma.","id":"20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_vedooltas_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9968af3-112f-44d4-a941-5cd9a8e04008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d347bcaa-c9e8-4471-9134-b52782d6cb45","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_vedooltas_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 22. 08:50","title":"Koronavírus: elhunyt 214 beteg, 3 millió 419 ezer a beoltottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40431bd4-3579-430e-870b-aa0bec1bfb73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd képviselője járt utána, mégis mennyit költ az állam az alkotásokra.","shortLead":"Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd képviselője járt utána, mégis mennyit költ az állam az alkotásokra.","id":"20210421_vadaszati_vilagkiallitas_kocsis_cake_olivia_agancs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40431bd4-3579-430e-870b-aa0bec1bfb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b5392c-ceee-43cd-9f47-cefd52b4bb15","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_vadaszati_vilagkiallitas_kocsis_cake_olivia_agancs","timestamp":"2021. április. 21. 16:07","title":"240 millióból készülnek a vadászati világkiállítás szobrai és az agancskapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint a Fudan Egyetemmel egy ékszerdoboz jönne létre a fővárosban.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint a Fudan Egyetemmel egy ékszerdoboz jönne létre a fővárosban.","id":"20210421_palkovics_laszlo_karacsony_gergely_baranyi_krisztina_fudan_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa89676-738f-4722-8a34-c37364fd4142","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_palkovics_laszlo_karacsony_gergely_baranyi_krisztina_fudan_egyetem","timestamp":"2021. április. 21. 18:49","title":"Palkovics olyan ajánlatot tenne Karácsonynak és Baranyinak a kínai egyetemért, ami “nem lesz semmi”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21b3de5-7823-4b80-9db2-79bf85920750","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség egy fiatal, vékony, magas férfit keres, aki világos nadrágot és felsőt, és egy hosszú, sötét kabátot viselt. Segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomoznak ellene. ","shortLead":"A rendőrség egy fiatal, vékony, magas férfit keres, aki világos nadrágot és felsőt, és egy hosszú, sötét kabátot...","id":"20210423_Segitseg_fotozas_godor_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d21b3de5-7823-4b80-9db2-79bf85920750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4200599-fe15-43cb-a3ee-5f74f5faa4b1","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Segitseg_fotozas_godor_ferfi","timestamp":"2021. április. 23. 08:17","title":"Nem segített, csak lefotózta a gödörbe esett férfit, aki később meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c8c546-10af-44fa-a0fe-e3fde5bd357c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szerdán elsüllyedt az indonéz flotta német gyártmányú tengeralattjárója, s a fedélzeten lévő 53 embernek 72 órára elegendő oxigénje volt a baleset pillanatában. A tengeralattjárók személyzetének mentése, ha nem is lehetetlen, de mindenképpen bonyolult és veszélyes feladat. A szakemberek szerint hatszáz méterig lehet jó eséllyel kimenteni a mélyben rekedteket, a KRI Nanggala 402-es azonban mintegy hétszáz méterre van a felszíntől.","shortLead":"Szerdán elsüllyedt az indonéz flotta német gyártmányú tengeralattjárója, s a fedélzeten lévő 53 embernek 72 órára...","id":"20210423_Igy_lehet_megmenteni_a_tengeralattjarokon_rekedt_tengereszeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44c8c546-10af-44fa-a0fe-e3fde5bd357c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b305f5ef-b066-4bab-82c9-792f66e2998e","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_Igy_lehet_megmenteni_a_tengeralattjarokon_rekedt_tengereszeket","timestamp":"2021. április. 23. 11:15","title":"Fogy az idő és a remény – ki lehet-e menteni 700 méter mélyről a Nanggala-402-es legénységét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]