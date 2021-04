Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook ezúttal közvetlenül a felhasználóknál tudakolja, ki mennyire elégedett az általa látott tartalmakkal.","shortLead":"A Facebook ezúttal közvetlenül a felhasználóknál tudakolja, ki mennyire elégedett az általa látott tartalmakkal.","id":"20210423_facebook_hirfolyam_felhasznalo_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3299098a-5c0d-4f56-9e3b-f26816adea5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_facebook_hirfolyam_felhasznalo_felmeres","timestamp":"2021. április. 23. 12:03","title":"Önt is megkérdezheti a Facebook, hogy mit szeretne látni a hírfolyamában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5849b9b-5d59-40d1-baac-43139e79c4e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a valószínűsége, hogy az idén is lesz még mini változata az aktuális iPhone-családnak. Néhány koncepciókép is kikerült arról, hogyan is fog kinézni ez a modell.","shortLead":"Nagy a valószínűsége, hogy az idén is lesz még mini változata az aktuális iPhone-családnak. Néhány koncepciókép is...","id":"20210423_apple_iphone_13_mini_renderelt_kepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5849b9b-5d59-40d1-baac-43139e79c4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3178b914-c030-4f96-8a1e-695aa6c54647","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_apple_iphone_13_mini_renderelt_kepek","timestamp":"2021. április. 23. 11:03","title":"Ilyen lehet a talán utolsó kicsi-olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e19f2e9-b0e2-4057-b673-4faf807162f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a C-osztály hosszított kabinterű variánsa.","shortLead":"Megérkezett a C-osztály hosszított kabinterű variánsa.","id":"20210422_A_kis_Mercedesnek_is_van_elnoki_valtozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e19f2e9-b0e2-4057-b673-4faf807162f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb189d6a-cc1b-45de-8778-6782ca563de3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_A_kis_Mercedesnek_is_van_elnoki_valtozata","timestamp":"2021. április. 23. 08:04","title":"Kínában a kis Mercedesnek is van elnöki változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 2021/2022-es szezon végéig biztosan az AC Milanban focizik Zlatan Ibrahimovic.","shortLead":"A 2021/2022-es szezon végéig biztosan az AC Milanban focizik Zlatan Ibrahimovic.","id":"20210422_Ibrahimovic_szerzodest_hosszabbitott_a_Milannal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4034c1-9002-44af-a489-3d2dcd5ff13d","keywords":null,"link":"/sport/20210422_Ibrahimovic_szerzodest_hosszabbitott_a_Milannal","timestamp":"2021. április. 22. 21:56","title":"Ibrahimovic szerződést hosszabbított a Milannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1eaa659-5397-46ae-bb7a-3531c630f24a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nádori Péter a lapmenedzsment fontos tagja volt.","shortLead":"Nádori Péter a lapmenedzsment fontos tagja volt.","id":"20210423_telex_nadori_peter_munk_veronika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1eaa659-5397-46ae-bb7a-3531c630f24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0643f6bd-e680-4041-bbcc-8eddabdba19b","keywords":null,"link":"/kkv/20210423_telex_nadori_peter_munk_veronika","timestamp":"2021. április. 23. 16:42","title":"Távozik a Telextől Nádori Péter, a társfőszerkesztő férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Április elején 5 nap alatt 50 hamis igazolás szúrtak ki a rendőrök.","shortLead":"Április elején 5 nap alatt 50 hamis igazolás szúrtak ki a rendőrök.","id":"20210423_hamis_koronavirus_teszteredmeny_ausztria_hatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40fc1342-c2cf-4b0c-a040-3ebf7c3bfe6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_hamis_koronavirus_teszteredmeny_ausztria_hatar","timestamp":"2021. április. 23. 19:09","title":"Hamis koronavírus-teszteredményekkel próbálnak bejutni Ausztriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241a0429-1d6e-4087-adf1-83c421f9f149","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig ismertnél nagyobb a Covid-19 betegségből fakadó komplikációk kockázata a várandós nőknél és újszülöttjeiknél – állapította meg egy brit kutatók által pénteken közzétett tanulmány.","shortLead":"Az eddig ismertnél nagyobb a Covid-19 betegségből fakadó komplikációk kockázata a várandós nőknél és újszülöttjeiknél –...","id":"20210423_covid_19_koronavirus_varandos_nok_ujszulott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=241a0429-1d6e-4087-adf1-83c421f9f149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93505f72-3801-4cb5-9323-4880810ebf9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_covid_19_koronavirus_varandos_nok_ujszulott","timestamp":"2021. április. 23. 19:50","title":"Új kutatás: a koronavírus nagyobb kockázatot jelent a várandósokra és az újszülöttekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyapjas István felmondott, de titoktartás miatt nem árulta el az okokat.","shortLead":"Gyapjas István felmondott, de titoktartás miatt nem árulta el az okokat.","id":"20210423_ottone_csalas_lelegezteto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8259541a-0c5f-4279-a3d4-20a1032b7f81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_ottone_csalas_lelegezteto","timestamp":"2021. április. 23. 09:11","title":"24.hu: Csalást gyanít a tavalyi lélegeztetőgép-beszerzés egyik nagy nyertesének könyvvizsgálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]