Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cd947355-3ad4-4d88-85e1-a8c102b9628e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Máris elfogták a férfit, aki több késszúrással ölte meg a feleségét szombaton Zuglóban.","shortLead":"Máris elfogták a férfit, aki több késszúrással ölte meg a feleségét szombaton Zuglóban.","id":"20210424_A_ferje_szurt_le_egy_not_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd947355-3ad4-4d88-85e1-a8c102b9628e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12472f6c-b01f-4fce-9f46-7ae3efce0a04","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_A_ferje_szurt_le_egy_not_Budapesten","timestamp":"2021. április. 24. 16:45","title":"A férje szúrt le egy nőt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy héten keresztül lehetne viselni a pillekönnyű, elektronikus bőrt, amit egy vizes spray segítségével lehet majd mellkasra rögzíteni.","shortLead":"Egy héten keresztül lehetne viselni a pillekönnyű, elektronikus bőrt, amit egy vizes spray segítségével lehet majd...","id":"20210424_Eborrel_kovetnek_nyomon_az_egeszegugyi_allapotunkat_japan_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d46c930-48ae-439e-b7b9-c199046f1255","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_Eborrel_kovetnek_nyomon_az_egeszegugyi_allapotunkat_japan_kutatok","timestamp":"2021. április. 24. 20:00","title":"E-bőrrel követnék nyomon az egészégügyi állapotunkat japán kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91a9ab4-11ff-40d7-9f6f-8a36dbd8912b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságíró a kétezres években vált ismertté az olajügyekkel kapcsolatos munkáival.","shortLead":"Az újságíró a kétezres években vált ismertté az olajügyekkel kapcsolatos munkáival.","id":"20210423_karman_iren_momentum_szolnok_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91a9ab4-11ff-40d7-9f6f-8a36dbd8912b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b18239-2752-4054-a304-8a54c2909929","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_karman_iren_momentum_szolnok_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 23. 21:55","title":"Kármán Irént indítja a Momentum Szolnokon az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19dc1aca-bc96-4077-8149-963adfcc04e8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kínában már bevett gyakorlat, de összesen vagy félszáz ország rendszeresen alkalmazza az eljárást, mellyel akkor is csapadékot lehet előállítani, ha egyébként nem esne. A felhők piszkálásának következményei még felettébb bizonytalanok.","shortLead":"Kínában már bevett gyakorlat, de összesen vagy félszáz ország rendszeresen alkalmazza az eljárást, mellyel akkor is...","id":"202116__esoteremtes__kina_azelen__ketes_eredmenyek__cseppben_azero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19dc1aca-bc96-4077-8149-963adfcc04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ad226e-8875-4d8d-b509-565bddeec49f","keywords":null,"link":"/360/202116__esoteremtes__kina_azelen__ketes_eredmenyek__cseppben_azero","timestamp":"2021. április. 24. 13:30","title":"Dollármilliárdos üzletté nőtte ki magát az esőcsinálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3214af-e69d-478b-8bab-1ac08ca9cf4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Etna lejtőin, az elegáns Taormina és a szicíliai keleti part strandjai közelében fekvő város bőséges házakat árul: nagyjából 900 elhagyott házat árulnak egy kávé áráért - írja a CNN. A legtöbb a város legrégebbi részein található. Körülbelül a fele romos, és jelképes 1 eurós áron adják el. A többi jobb állapotban van, és olcsón, 4000-5000 eurótól kezdődően értékesítik őket.","shortLead":"Az Etna lejtőin, az elegáns Taormina és a szicíliai keleti part strandjai közelében fekvő város bőséges házakat árul...","id":"20210425_Egy_euroert_is_lehet_hazat_venni_az_Etna_lejtoin_de_fel_is_kell_ujitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3214af-e69d-478b-8bab-1ac08ca9cf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23008784-0638-4ccc-9b72-96abaccc8f16","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210425_Egy_euroert_is_lehet_hazat_venni_az_Etna_lejtoin_de_fel_is_kell_ujitani","timestamp":"2021. április. 25. 13:56","title":"Egy euróért is lehet házat venni az Etna lejtőin, de fel is kell újítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4868260-b4dd-468e-a929-e097fc783f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban majdnem 5 milliárd forintot adott a kormány egy új, pécsi sporttelepre.","shortLead":"Korábban majdnem 5 milliárd forintot adott a kormány egy új, pécsi sporttelepre.","id":"20210424_Tobb_mint_2_milliardbol_epul_harom_palya_es_egy_csarnok_a_pecsi_stadion_helyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4868260-b4dd-468e-a929-e097fc783f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8241a309-4432-450d-9dfd-b7b5abfc5655","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_Tobb_mint_2_milliardbol_epul_harom_palya_es_egy_csarnok_a_pecsi_stadion_helyen","timestamp":"2021. április. 24. 18:05","title":"Több, mint 2 milliárdból épül három pálya és egy csarnok a pécsi stadion helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9bace9-8e18-4de7-9cf2-cd88ff22a9b7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kuratóriumban ott van Csányi Sándor, aki a mezőgazdaságban is nagypályás szereplő.","shortLead":"A kuratóriumban ott van Csányi Sándor, aki a mezőgazdaságban is nagypályás szereplő.","id":"202116_zoldsegtermesztesi_kutatointezet_alapitvanyi_vagyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a9bace9-8e18-4de7-9cf2-cd88ff22a9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea53881-3f72-4e9c-b702-a945e67d6644","keywords":null,"link":"/360/202116_zoldsegtermesztesi_kutatointezet_alapitvanyi_vagyon","timestamp":"2021. április. 25. 08:30","title":"Egyetemi alapítványhoz szervezték ki az állami zöldségkutató intézetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241a0429-1d6e-4087-adf1-83c421f9f149","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig ismertnél nagyobb a Covid-19 betegségből fakadó komplikációk kockázata a várandós nőknél és újszülöttjeiknél – állapította meg egy brit kutatók által pénteken közzétett tanulmány.","shortLead":"Az eddig ismertnél nagyobb a Covid-19 betegségből fakadó komplikációk kockázata a várandós nőknél és újszülöttjeiknél –...","id":"20210423_covid_19_koronavirus_varandos_nok_ujszulott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=241a0429-1d6e-4087-adf1-83c421f9f149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93505f72-3801-4cb5-9323-4880810ebf9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_covid_19_koronavirus_varandos_nok_ujszulott","timestamp":"2021. április. 23. 19:50","title":"Új kutatás: a koronavírus nagyobb kockázatot jelent a várandósokra és az újszülöttekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]