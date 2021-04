Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9bf70466-f0d1-4d56-98a5-a272a0c6c04f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elérte a beoltottak száma a 3,5 millió főt, így szombattól a vendéglátóhelyek megnyithatták a teraszukat, kerthelyiségüket. Az első kicsit szabadabb napon az időjárás is kegyes volt, így a belvárostól a Római-partig egy nagy szabadtéri fesztivállá vált a város. ","shortLead":"Elérte a beoltottak száma a 3,5 millió főt, így szombattól a vendéglátóhelyek megnyithatták a teraszukat...","id":"20210424_Nyitnak_a_teraszok_eled_a_varos__galeria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bf70466-f0d1-4d56-98a5-a272a0c6c04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed17b00f-a379-4066-ba43-f4e9b69026d4","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Nyitnak_a_teraszok_eled_a_varos__galeria","timestamp":"2021. április. 24. 11:26","title":"Terasznyitás után egy nagy fesztiválnak tűnik a város - galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"471dc708-3488-4334-9064-1eaaaa166f7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A családoknak az alsótagozatok és óvodák megnyitása után is vigyázniuk kell a közös programokkal, de hogy miért és miképp, ahhoz nehéz hiteles információt szerezniük. Segítünk.","shortLead":"A családoknak az alsótagozatok és óvodák megnyitása után is vigyázniuk kell a közös programokkal, de hogy miért és...","id":"202116_aprosagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=471dc708-3488-4334-9064-1eaaaa166f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14005d73-9ac0-48e8-a7ac-6462b16f0310","keywords":null,"link":"/360/202116_aprosagok","timestamp":"2021. április. 23. 11:00","title":"Oltatlan gyerek oltott szülővel: még nem ajánlott úgy élni, mint az \"utolsó békeévben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"30-an viszont több, mint 1,5 millió forintot nyertek négy eltalált számmal. ","shortLead":"30-an viszont több, mint 1,5 millió forintot nyertek négy eltalált számmal. ","id":"20210424_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat_nem_lett_otos_talalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d32ab55-8c1d-42cd-a7c3-fb5d1fb41191","keywords":null,"link":"/elet/20210424_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat_nem_lett_otos_talalat","timestamp":"2021. április. 24. 20:40","title":"Kihúzták az eheti lottószámokat, nem lett ötös találat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Számos dologban kellene még tisztábban látniuk – mondta a Sziget ügyvezetője.","shortLead":"Számos dologban kellene még tisztábban látniuk – mondta a Sziget ügyvezetője.","id":"20210423_Tovabbra_sem_dontottek_a_Sziget_szervezoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486d54ae-2f4d-4f0b-8d33-b0fe6a6e6ea4","keywords":null,"link":"/kultura/20210423_Tovabbra_sem_dontottek_a_Sziget_szervezoi","timestamp":"2021. április. 23. 10:25","title":"Továbbra sem döntöttek a Sziget szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d4ea70-584f-4623-910a-9f249ecbe17d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életműdíjjal Török Ádámot, szakmai életműdíjjal Hajnal Gábort ismerték el.\r

