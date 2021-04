Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dbba31c3-ac04-4925-b5c9-8a8b685c7b7a","c_author":"Laborczi Dóra","category":"360","description":"A hívő ember meggyőződése, ahogyan Lutheré is az volt, hogy élete nem mulandó földi hatalmaktól, politikai ciklusoktól és hatalmi pozícióktól függ. Vélemény.","shortLead":"A hívő ember meggyőződése, ahogyan Lutheré is az volt, hogy élete nem mulandó földi hatalmaktól, politikai ciklusoktól...","id":"202116_itt_allok_maskent_nem_tehetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbba31c3-ac04-4925-b5c9-8a8b685c7b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59df3152-60fe-45c9-84ba-be62b1c6d3e6","keywords":null,"link":"/360/202116_itt_allok_maskent_nem_tehetek","timestamp":"2021. április. 25. 11:00","title":"Laborczi Dóra teológus: A szabad lelkiismeret és a hit veszélyes minden elnyomó hatalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff36f0e2-0f71-4063-ac51-754e6e0d74ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nomádok földje a legjobb színésznő, a legjobb film és a legjobb rendező díját is elnyerte vasárnap éjjel Los Angelesben. Chloe Zhao 39 évesen lassan hozzászokhat ahhoz, hogy történelmet írt. ","shortLead":"A nomádok földje a legjobb színésznő, a legjobb film és a legjobb rendező díját is elnyerte vasárnap éjjel Los...","id":"20210426_Igy_kell_letarolni_az_Oscart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff36f0e2-0f71-4063-ac51-754e6e0d74ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cbfd6c-1552-45e2-a27d-f01ef677cda6","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Igy_kell_letarolni_az_Oscart","timestamp":"2021. április. 26. 06:50","title":"Így kell letarolni az Oscart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában a magyarhoz képest nagyon alacsonyak a számok.","shortLead":"Szlovéniában a magyarhoz képest nagyon alacsonyak a számok.","id":"20210425_Szloveniaban_hetfon_nyitnak_a_szallodak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08ce0b6-65f1-4de3-9067-fef52ec600cf","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Szloveniaban_hetfon_nyitnak_a_szallodak","timestamp":"2021. április. 25. 09:09","title":"Szlovéniában hétfőn nyitnak a szállodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492ab69c-4577-44c9-9409-27d16e4bcb82","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Miután éveken át tanulmányozták a Déli-óceán jeges vizét úszó robotmonitorokkal, a tudósok a világ minden óceánján alkalmazni kezdik őket.","shortLead":"Miután éveken át tanulmányozták a Déli-óceán jeges vizét úszó robotmonitorokkal, a tudósok a világ minden óceánján...","id":"20210424_uszo_robotmonitor_go_bgc_oceankutatas_mbari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=492ab69c-4577-44c9-9409-27d16e4bcb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c47e826-91e5-47da-bea7-8858d3ca1b48","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_uszo_robotmonitor_go_bgc_oceankutatas_mbari","timestamp":"2021. április. 24. 16:03","title":"A világ összes óceánján bevetik az úszó robotmonitorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16534fb4-646f-4fa2-82d3-4a39ee6442e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss kutatás szerint a csernobili szülők szervezetét ért sugárzás nem terjedt át a később fogant gyermekekre.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a csernobili szülők szervezetét ért sugárzás nem terjedt át a később fogant gyermekekre.","id":"20210426_csernobil_atomeromu_sugarzas_sugarfertozott_egeszsegkarosodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16534fb4-646f-4fa2-82d3-4a39ee6442e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38452b57-5962-46d1-8645-784154869d5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_csernobil_atomeromu_sugarzas_sugarfertozott_egeszsegkarosodas","timestamp":"2021. április. 26. 13:07","title":"A csernobili sugárfertőzöttek gyermekei nem szenvedtek egészségkárosodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f318696f-eda6-41ee-8808-ecacee349b75","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 82 ember meghalt és további 110 megsérült abban a tűzben, amely szombat éjjel keletkezett egy koronavírus-betegeket ellátó bagdadi kórházban, a város délkeleti részében. Orvosok és páciensek az ablakból kiugrálva próbáltak menekülni.","shortLead":"Legalább 82 ember meghalt és további 110 megsérült abban a tűzben, amely szombat éjjel keletkezett...","id":"20210425_Tobb_mint_nyolcvanan_meghaltak_a_bagdadi_korhaztuzben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f318696f-eda6-41ee-8808-ecacee349b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ccf88d-eb0e-4dd0-baf9-5e36e7b7b613","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Tobb_mint_nyolcvanan_meghaltak_a_bagdadi_korhaztuzben","timestamp":"2021. április. 25. 14:22","title":"Több, mint nyolcvanan meghaltak a bagdadi kórháztűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183b9a65-eac5-4d79-bdc4-6df5641e9bef","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"2022 ilyen tekintetben is új helyzetet hoz: a kormányoldal nem mondhatja újra, hogy \"folytatjuk\", az ellenzéknek pedig meg kellene tanulnia végre jól programot írni. Vélemény.","shortLead":"2022 ilyen tekintetben is új helyzetet hoz: a kormányoldal nem mondhatja újra, hogy \"folytatjuk\", az ellenzéknek pedig...","id":"20210426_Csizmadia_Ervin_Ezert_valnak_ujra_fontossa_a_partprogramok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=183b9a65-eac5-4d79-bdc4-6df5641e9bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9eec81-b1c0-4f23-87e4-b8bde423715a","keywords":null,"link":"/360/20210426_Csizmadia_Ervin_Ezert_valnak_ujra_fontossa_a_partprogramok","timestamp":"2021. április. 26. 14:30","title":"Csizmadia Ervin: Ezért válnak újra fontossá a pártprogramok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70c685d-40e8-47be-b5b0-ecd066056894","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig több, mint 5 millióan nem mentek el a Pfizer vagy a Moderna vakcinájának a második dózisáért, amit aggályosnak tart a járványügyi központ.","shortLead":"Eddig több, mint 5 millióan nem mentek el a Pfizer vagy a Moderna vakcinájának a második dózisáért, amit aggályosnak...","id":"20210425_Egyre_tobb_amerikai_hagyja_ki_a_koronavirus_elleni_oltas_masodik_adagjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c70c685d-40e8-47be-b5b0-ecd066056894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1340ba-9204-4085-8b75-ae4ad20c4e77","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Egyre_tobb_amerikai_hagyja_ki_a_koronavirus_elleni_oltas_masodik_adagjat","timestamp":"2021. április. 25. 20:05","title":"Egyre több amerikai hagyja ki a koronavírus elleni oltás második adagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]