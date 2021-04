Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6b1b0edc-fd5a-4a15-b726-fa9e01842e07","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fogyasztóbarát lakáshitelek és személyi hitelek összehasonlító programja már korábban elindult, így már a fogyasztóbarát termékcsalád valamennyi tagja rendelkezik önálló kalkulátorral.","shortLead":"A fogyasztóbarát lakáshitelek és személyi hitelek összehasonlító programja már korábban elindult, így már...","id":"20210428_mnb_fogyasztobarat_otthonbiztositas_kalkuiator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b1b0edc-fd5a-4a15-b726-fa9e01842e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb19372-51b1-4977-bf6b-fca29b79d7c7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210428_mnb_fogyasztobarat_otthonbiztositas_kalkuiator","timestamp":"2021. április. 28. 12:45","title":"Mostantól könnyebb lesz jó döntést hozni, ha biztosítást kötnénk az otthonunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Brüsszel szerint a cseh törvényeket kellene módosítani.","shortLead":"Brüsszel szerint a cseh törvényeket kellene módosítani.","id":"20210428_Babis_miniszterelnoknek_nem_kell_visszafizetnie_a_cegenek_juttatott_unios_penzeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da93d752-7969-4734-a59e-8cd064057bd3","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_Babis_miniszterelnoknek_nem_kell_visszafizetnie_a_cegenek_juttatott_unios_penzeket","timestamp":"2021. április. 28. 12:10","title":"Babis miniszterelnöknek nem kell visszafizetnie a cégének juttatott uniós pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mik az alternatív lehetőségek, ha nem vagyunk jogosultak a hitelre vagy olyan felújítást végeznénk, amire nem jár támogatás?","shortLead":"Mik az alternatív lehetőségek, ha nem vagyunk jogosultak a hitelre vagy olyan felújítást végeznénk, amire nem jár...","id":"20210428_lakasfelujitasi_hitel_kivaltas_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d00e39-eaea-434c-8134-a8e151d69af5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210428_lakasfelujitasi_hitel_kivaltas_bank360","timestamp":"2021. április. 28. 10:50","title":"Mennyivel kell többet fizetnem, ha nem vagyok jogosult a lakásfelújítási hitelre, de mégis felújítanék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296d3884-917b-405b-bfd5-1e695bc0f89b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az érintett terméket az üzletlánc bármely magyarországi egységében blokk nélkül visszaveszik.","shortLead":"Az érintett terméket az üzletlánc bármely magyarországi egységében blokk nélkül visszaveszik.","id":"20210427_aldi_gabonakeverek_rakkelto_visszahivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=296d3884-917b-405b-bfd5-1e695bc0f89b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8875fac7-ebb2-4915-b7be-74f3de85e486","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_aldi_gabonakeverek_rakkelto_visszahivas","timestamp":"2021. április. 27. 17:52","title":"Rákkeltő anyaggal szennyezett müzlit hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f58b3fa-a786-4e45-aa9b-926aec69393a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a balesetben csodával határos módon senki nem hunyt el.","shortLead":"Ebben a balesetben csodával határos módon senki nem hunyt el.","id":"20210427_audi_horvatorszag_baleset_parkolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f58b3fa-a786-4e45-aa9b-926aec69393a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d0a9b3-3868-49fa-a178-c386a2f8ef7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_audi_horvatorszag_baleset_parkolo","timestamp":"2021. április. 27. 22:00","title":"Nyolc autót is letarolt egy parkolóba csapódó Audi Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a felhasználók kezébe adja a lehetőséget, hogy szabályozhassák a Windows 10-en futó programok erőforrásigényét.","shortLead":"A Microsoft a felhasználók kezébe adja a lehetőséget, hogy szabályozhassák a Windows 10-en futó programok...","id":"20210427_windows_10_eco_mode_takarekos_uzemmod_szoftverek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b93c461-e749-418c-8b48-cfdb114a151d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_windows_10_eco_mode_takarekos_uzemmod_szoftverek","timestamp":"2021. április. 27. 09:03","title":"Új kapcsoló jön a Windowsba, felgyorsítja a programokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közel ötéves ügy még nem zárult le, mert a védelem felmentésért fellebbezett.","shortLead":"A közel ötéves ügy még nem zárult le, mert a védelem felmentésért fellebbezett.","id":"20210426_birosag_itelet_fegyhazbuntetes_biztonsagi_or_turista_gozsdu_udvar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae44927-20b5-4136-8df0-c836b8c3a675","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_birosag_itelet_fegyhazbuntetes_biztonsagi_or_turista_gozsdu_udvar","timestamp":"2021. április. 26. 19:28","title":"Öt év fegyházat kapott a biztonsági őr, aki életveszélyes sérülést okozott egy turistának a Gozsdu udvarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b92a5a-90be-44f7-8dc8-f0550a97be89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bejegyzéseknél a Magyar Turisztikai Ügynökséghez köthető Csodás Magyarország-oldalt is megemlítették. ","shortLead":"A bejegyzéseknél a Magyar Turisztikai Ügynökséghez köthető Csodás Magyarország-oldalt is megemlítették. ","id":"20210426_Orban_Rahel_terasznyitas_hiressegek_poszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35b92a5a-90be-44f7-8dc8-f0550a97be89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9bbf43-a2d9-4db4-8a13-70d6cc59f42b","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_Orban_Rahel_terasznyitas_hiressegek_poszt","timestamp":"2021. április. 26. 16:57","title":"Kormánycég fizette a terasznyitást ünneplő hírességek posztjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]