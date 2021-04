Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"86eca2d3-665b-4465-ad50-c73b3ac9c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt szerint a kormány kiszúrja a nyugdíjasok szemét az átlagosan havi 900 forintos emeléssel.","shortLead":"A párt szerint a kormány kiszúrja a nyugdíjasok szemét az átlagosan havi 900 forintos emeléssel.","id":"20210428_DK_fel_kilo_csirkemell_Orban_Viktor_nyugdijemeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86eca2d3-665b-4465-ad50-c73b3ac9c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba878e9a-7864-4509-9aed-8670faeba318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_DK_fel_kilo_csirkemell_Orban_Viktor_nyugdijemeles","timestamp":"2021. április. 28. 16:39","title":"A DK fél kiló csirkemellet vitt Orbánnak, hogy érzékeltesse a nyugdíjemelés mértékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b87cf3-eae4-438a-ac20-b8e483226573","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW X2-es plug-in megnyugtató meglepetése, hogy két, alapvetően önmagukban különösebben semmi extrával nem kecsegtető hajtási egységet párosítva egészen élvezetes végeredményt lehet létrehozni.","shortLead":"A BMW X2-es plug-in megnyugtató meglepetése, hogy két, alapvetően önmagukban különösebben semmi extrával nem kecsegtető...","id":"20210427_BMW_X2_25eteszt_jatekos_konnektoros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62b87cf3-eae4-438a-ac20-b8e483226573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a7f64c-4ff0-4222-8d41-f0785e26406d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_BMW_X2_25eteszt_jatekos_konnektoros","timestamp":"2021. április. 28. 04:23","title":"BMW X2 25e-teszt: játékos kis konnektoros ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idősotthonok és hajléktalanszállók lakóit, dolgozóit vizsgálta a főváros. Aki megkapta a Pfizer–BioNTech- vagy Moderna-vakcinát, azoknak a 98,9 százaléka már védettnek tekinthető, a zárt idősotthonokban pedig kevés kivétellel már azok is biztonságban érezhetik magukat, akiket még nem oltottak be.","shortLead":"Idősotthonok és hajléktalanszállók lakóit, dolgozóit vizsgálta a főváros. Aki megkapta a Pfizer–BioNTech- vagy...","id":"20210428_fovaros_antigen_teszt_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b02f03-90d8-4e75-bce3-8f12912c1542","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_fovaros_antigen_teszt_koronavirus","timestamp":"2021. április. 28. 11:24","title":"Elkészült a főváros antitesttesztje: a beoltottak 98,9 százaléka védett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46f9a0a-9c41-474c-98d9-ca154576e99f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kihirdették a tervpályázat győzteseit.","shortLead":"Kihirdették a tervpályázat győzteseit.","id":"20210429_latvanyterv_diakvaros_nagyvasartelep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a46f9a0a-9c41-474c-98d9-ca154576e99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48fbe15-0360-4645-a3e6-bc0a0706f53c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210429_latvanyterv_diakvaros_nagyvasartelep","timestamp":"2021. április. 29. 10:05","title":"Látványterveken a Diákváros nagyvásártelepi fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NEO-01 nevű űreszközt kétféle feladatra vetik be: égitesteket figyel, miközben űrszemetet gyűjt.","shortLead":"A NEO-01 nevű űreszközt kétféle feladatra vetik be: égitesteket figyel, miközben űrszemetet gyűjt.","id":"20210427_kina_halo_robot_urszemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe28c3c1-17c8-47f1-8be9-0b6d2756c57f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_kina_halo_robot_urszemet","timestamp":"2021. április. 27. 18:07","title":"Kína felküldött egy robotot az űrbe, nagyon fontos munka vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahol nagy a munkaerőhiány, vagy ahol erős segítség érkezik külföldi szakszervezetektől, ott van esélyük a magyar munkavállalói érdekképviseleteknek a sikerre.","shortLead":"Ahol nagy a munkaerőhiány, vagy ahol erős segítség érkezik külföldi szakszervezetektől, ott van esélyük a magyar...","id":"20210428_szakszervezet_erdekkepviselet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3011f2-7532-4a0f-a9a7-01f29e071f44","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_szakszervezet_erdekkepviselet","timestamp":"2021. április. 28. 13:49","title":"Hiába korlátozza a kormány a szakszervezeteket, néha így is erőt tudnak mutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5e488b-1a2d-4e51-ad24-54b014969e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális chiphiány problémája még hónapokig nem oldódik meg a Cisco vezérigazgatója szerint. A jelenség már most is komoly gondokat okoz.","shortLead":"A globális chiphiány problémája még hónapokig nem oldódik meg a Cisco vezérigazgatója szerint. A jelenség már most is...","id":"20210429_cisco_chiphiany_felvezeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e5e488b-1a2d-4e51-ad24-54b014969e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbb9225-511b-4251-bddb-667bf887409d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_cisco_chiphiany_felvezeto","timestamp":"2021. április. 29. 10:03","title":"Még legalább 6 hónapig szenvedhet a világ a chiphiánytól, jósolja a Cisco első embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779f0d92-c17f-4356-8421-9efbd56a5dfb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel fél évvel ezelőtt mutatta be az Apple saját lapkakészletét, az Apple M1-et, ami több szempontból is lenyűgözte a techvilágot. A legutóbbi hírek szerint pedig már a folytatás is érkezik nemsokára.","shortLead":"Közel fél évvel ezelőtt mutatta be az Apple saját lapkakészletét, az Apple M1-et, ami több szempontból is lenyűgözte...","id":"20210428_apple_m2_lapkakeszlet_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=779f0d92-c17f-4356-8421-9efbd56a5dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289ecf9e-e069-484a-a8c2-64ea245f8f70","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_apple_m2_lapkakeszlet_processzor","timestamp":"2021. április. 28. 19:33","title":"Hamarosan jön az Apple M2 chip, és jó eséllyel mindent visz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]