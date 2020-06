Mondhatni az utolsó pillanatban került sor az idei Las Vegas-i CES-re (Consumer Electronics Show), még mielőtt valóban világjárvánnyá terebélyesedett volna a koronavírus támadása. Más kérdés, hogy vannak, akik szerint éppen ez a rendezvény indíthatta el az amerikai pandémiát. Bár ezt így utólag lehetetlen igazolni, azt senki sem vitathatja, hogy jó ötlet volt virtuálissá tenni az utána következő többi nagy rendezvényt.

Mostanában úgy tűnik, kicsit fellélegzett a világ, és sorra oldják a vírusjárvány miatt hozott korlátozó intézkedéseket. Ugyan egyelőre még nem tudni, hogy valóban múló járványról van szó, vagy lesz, akár erősebb második hullám, mindenesetre a CES-t szervező Consumer Technology Association (CTA) igencsak optimista, bejelentették ugyanis, hogy a 2021-es CES ismét fizikai valójában lesz megrendezve.

Persze a világ már soha többet nem lesz olyan, mint a koronavírus-járvány előtt, és ez a CES-re is igaz. A CTA-nál is számítanak arra, hogy sokkal kevesebb látogatója lesz a kiállításnak, éppen ezért ígéretet tettek arra, hogy a korábbiaknál sokkal több eseményt fognak majd élőben közvetíteni. Emellett rendszeresen tisztítani és fertőtleníti fogják a tereket és „fertőtlenítő állomások” is lesznek. Szélesebbek lesznek a folyosók is a távolságtartás érdekében, csökkenteni fogják a fizikai érintkezést a mobilfizetési technológiák felhasználásával, és egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak majd a helyszínen. Terveznek lázmérést is, illetve adaptálják a bevált gyakorlatokat, így például előírnák az arcmaszkviselést.

Jelenleg még nehéz megmondani, hogy érdemes-e jövő januárban ilyen nagyszabású rendezvényt tartani, különösen annak fényében, hogy a védőoltást is csak jövőre várják. Még ha a CTA zöld utat is kap az egészségügyi hatóságoktól, kérdés, hogyan kezeli majd az érdeklődés esetleges (de nagyon is érthető) hiányát.

