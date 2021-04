Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"07248ede-0322-4bef-a170-b9da34636289","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Kedden igazságügyi szakértőket hallgatott meg a bíróság, hogy meg tudja állapítani a Viking Sigyn kapitányának felelősségét a két évvel ezelőtt történt tömegszerencsétlenségben. ","shortLead":"Kedden igazságügyi szakértőket hallgatott meg a bíróság, hogy meg tudja állapítani a Viking Sigyn kapitányának...","id":"20210427_hableany_baleset_targyalas_szakertok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07248ede-0322-4bef-a170-b9da34636289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b98f3c-2cd2-40ba-baf7-2ed0dcafeae8","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_hableany_baleset_targyalas_szakertok","timestamp":"2021. április. 27. 16:10","title":"Szakértők meghallgatásával folytatódott a Hableány-ügy tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a795cb7-bdf3-4d9a-829d-b4fc49d7a4b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Ugyan a tavaly év eleji, lezárásokkal teli időszakhoz viszonyítva megduplázódott a Starbucks nyeresége, a negyedéves eladási adatok gyengébbek lettek a vártnál.","shortLead":"Ugyan a tavaly év eleji, lezárásokkal teli időszakhoz viszonyítva megduplázódott a Starbucks nyeresége, a negyedéves...","id":"20210428_starbucks_nyereseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a795cb7-bdf3-4d9a-829d-b4fc49d7a4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa18e706-bed9-4784-9c74-e12a452f5e17","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_starbucks_nyereseg","timestamp":"2021. április. 28. 08:40","title":"Hiába nőtt a Starbucks nyeresége, a befektetők nem elégedettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c72e42d-9007-49a4-a1bf-52388628d3e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kapnak külön elbírálást azok a diákok, akik koronavírus miatt hagyják ki az érettségit – derül ki a válaszból, amit az Oktatási Hivatal az Eduline-nak küldött.","shortLead":"Nem kapnak külön elbírálást azok a diákok, akik koronavírus miatt hagyják ki az érettségit – derül ki a válaszból, amit...","id":"20210428_erettsegi_Eduline_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c72e42d-9007-49a4-a1bf-52388628d3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda520c3-a1dd-42a2-8160-a40f7125a779","keywords":null,"link":"/elet/20210428_erettsegi_Eduline_koronavirus","timestamp":"2021. április. 28. 07:21","title":"Ősszel próbálkozhat újra az, aki kihagyja az érettségit, mert koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33684ddc-a463-4176-842f-0611ae2be68e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Julian Nagelsmannt az a Jesse Marsch követheti a lipcsei kispadon, aki korábban már együtt dolgozott Szoboszlai Dominikkel Salzburgban.","shortLead":"Julian Nagelsmannt az a Jesse Marsch követheti a lipcsei kispadon, aki korábban már együtt dolgozott Szoboszlai...","id":"20210427_JulianNagelsmann_Leipzig_Bayern_Munchen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33684ddc-a463-4176-842f-0611ae2be68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b190c2-b41f-4e82-9d84-395bf2d8344c","keywords":null,"link":"/sport/20210427_JulianNagelsmann_Leipzig_Bayern_Munchen","timestamp":"2021. április. 27. 13:45","title":"Távozik Gulácsiék edzője, a Bayern Münchennél folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d41425-140f-431c-877d-e2d761dac501","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden 355 ezer adagot szállítottak le, összesen pedig már 2,5 milliót.","shortLead":"Kedden 355 ezer adagot szállítottak le, összesen pedig már 2,5 milliót.","id":"20210427_pfizer_355_ezer_adag_kozlemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31d41425-140f-431c-877d-e2d761dac501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209ab406-1830-440e-8026-b669dd25c50a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_pfizer_355_ezer_adag_kozlemeny","timestamp":"2021. április. 27. 16:40","title":"Csak májusban 1,3 millió adag Pfizer-vakcina érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241a0429-1d6e-4087-adf1-83c421f9f149","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nők két százaléka élt át két vetélést, egy százaléknál kevesebben szenvedik el háromszor vagy ennél is többször.","shortLead":"A nők két százaléka élt át két vetélést, egy százaléknál kevesebben szenvedik el háromszor vagy ennél is többször.","id":"20210427_Kutatas_tizbol_egy_no_szenved_vetelest_elete_soran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=241a0429-1d6e-4087-adf1-83c421f9f149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0666902b-0f40-4e1a-ab3a-af04b626d1b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_Kutatas_tizbol_egy_no_szenved_vetelest_elete_soran","timestamp":"2021. április. 27. 12:50","title":"Kutatás: tízből egy nő szenved vetélést élete során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b642694-50c5-417b-a4ab-3ea9a7a85aa7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bukaresti repülőtereket üzemeltető állami vállalat szerint a reméltnél lassabban indul újra a légi közlekedés.","shortLead":"A bukaresti repülőtereket üzemeltető állami vállalat szerint a reméltnél lassabban indul újra a légi közlekedés.","id":"20210428_Repter_alkalmazott_kenyszerszabadsag_Romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b642694-50c5-417b-a4ab-3ea9a7a85aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f7970e-bf48-46bc-af49-3bf728b11a99","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Repter_alkalmazott_kenyszerszabadsag_Romania","timestamp":"2021. április. 28. 20:21","title":"Több mint 700 reptéri alkalmazottat küldenek kényszerszabadságra Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc65f169-23a2-4bd8-b6a8-fab6f6f5de3f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ma reggel jelentették be annak a mentelmi szavazásnak az eredményét az Európai Parlament plenáris ülésén, amelynek köszönhetően szinte azonnal kattant a bilincs Joannisz Lagosz csuklóján Brüsszelben. Lagosz a görög neonáci párt, az Arany Hajnal egyik vezető alakja.","shortLead":"Ma reggel jelentették be annak a mentelmi szavazásnak az eredményét az Európai Parlament plenáris ülésén, amelynek...","id":"20210427_Letartoztattak_egy_gorog_ujnaci_EPkepviselot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc65f169-23a2-4bd8-b6a8-fab6f6f5de3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d31e23-5318-4f87-8be7-8e1139d92d60","keywords":null,"link":"/eurologus/20210427_Letartoztattak_egy_gorog_ujnaci_EPkepviselot","timestamp":"2021. április. 27. 16:49","title":"Letartóztattak egy görög újnáci EP-képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]