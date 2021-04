Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök és a NATO-főtitkár is közölte, nincs megfelelő katonai megoldás az Afganisztán előtt álló kihívásokra, itt az idő kivonulni.","shortLead":"Az amerikai elnök és a NATO-főtitkár is közölte, nincs megfelelő katonai megoldás az Afganisztán előtt álló...","id":"20210414_Biden_afganisztan_kivonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34511e4-0118-40fd-b4e6-0f440611d224","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_Biden_afganisztan_kivonulas","timestamp":"2021. április. 14. 21:48","title":"Biden bejelentette: szeptember 11-ig kivonulnak az amerikai katonák Afganisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3caa07a-a04f-487d-a683-26d63e4a66ea","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az ellenzék esetleges választási győzelme nem jelenti azt, hogy valóban kormányozhat, mert az Orbán-kormány már nemcsak a vagyont menti ki, hanem az államot is: kiskirályok feudális anarchiájára készül. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Az ellenzék esetleges választási győzelme nem jelenti azt, hogy valóban kormányozhat, mert az Orbán-kormány már nemcsak...","id":"202115__az_allam_elrablasa__meghackelt_intezmenyek__jogallami_forradalom__frankenstein_ebredese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3caa07a-a04f-487d-a683-26d63e4a66ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ca8981-32db-442a-a93a-6a442354f06a","keywords":null,"link":"/360/202115__az_allam_elrablasa__meghackelt_intezmenyek__jogallami_forradalom__frankenstein_ebredese","timestamp":"2021. április. 15. 13:00","title":"Ha az ellenzék hatalomra jut, jogállami forradalom nélkül legfeljebb biciklisávokat festhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54954f30-1ed7-4777-bf9d-d9f51710c457","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A halak mindenesetre most tejszínű vízben fürdenek. ","shortLead":"A halak mindenesetre most tejszínű vízben fürdenek. ","id":"20210415_Feherre_valt_egy_walesi_folyo_miutan_beleborult_egy_tejszallito_tanker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54954f30-1ed7-4777-bf9d-d9f51710c457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d354c1-6b7e-473a-882d-38709b829edb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_Feherre_valt_egy_walesi_folyo_miutan_beleborult_egy_tejszallito_tanker","timestamp":"2021. április. 15. 18:05","title":"Fehérré vált egy walesi folyó, miután beleborult egy tejszállító tanker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75722a62-f464-4a0a-b626-228447c91b15","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Mi lenne, ha egy lopott amerikai drónnal bombáznának le egy várost? Indulhat-e úgy világháború, hogy a világ nagyhatalmai közül valójában senki nem szeretné? Ken Follett a következő regényéről beszélt egy sajtótájékoztatón, amelyen a hvg.hu is jelen volt.","shortLead":"Mi lenne, ha egy lopott amerikai drónnal bombáznának le egy várost? Indulhat-e úgy világháború, hogy a világ...","id":"20210415_ken_follett_uj_regenye_never_sajtotajekoztato_soha_harmadik_vilaghaboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75722a62-f464-4a0a-b626-228447c91b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3896bdf1-d1f6-4a43-bb4a-8d9551210c94","keywords":null,"link":"/elet/20210415_ken_follett_uj_regenye_never_sajtotajekoztato_soha_harmadik_vilaghaboru","timestamp":"2021. április. 15. 16:47","title":"Ken Follett: Putyin jobban tenné, ha elolvasná a következő könyvemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely azt mondta, ha tudták volna, hogy a szegedi professzor rasszista megjegyzést tett az amerikai alelnökre, nem terjesztették volna fel a Magyar Érdemrendre.","shortLead":"Gulyás Gergely azt mondta, ha tudták volna, hogy a szegedi professzor rasszista megjegyzést tett az amerikai alelnökre...","id":"20210415_szte_rasszizmus_gulyas_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd6caf1-fe19-4e66-a10a-9bd465e6eb17","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_szte_rasszizmus_gulyas_gergely","timestamp":"2021. április. 15. 12:16","title":"Elnézést kért a kormány Ádertől, hogy ki kellett tüntetnie a rasszista megjegyzések miatt bepanaszolt szegedi professzort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6940d0c1-d734-4fe0-a53d-2d7fea456448","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Merkely Béla oltotta be a súlyos betegségen átesett nőt.","shortLead":"Merkely Béla oltotta be a súlyos betegségen átesett nőt.","id":"20210414_oltas_kismama_mutudo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6940d0c1-d734-4fe0-a53d-2d7fea456448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9f3623-7813-4267-8eb6-2926e6f2ad23","keywords":null,"link":"/elet/20210414_oltas_kismama_mutudo","timestamp":"2021. április. 14. 13:25","title":"Beoltották azt a kismamát, akit korábban műtüdőre kellett tenni a fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután Karácsony Gergely főpolgármester közölte, kételkedik abban, hogy egyszerre valósul majd meg a Budapest Diákváros és a kínai Fudan Egyetem a Déli Városkapu Fejlesztési Program helyszínén, az Indexre írt hosszú publicisztikát Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. ","shortLead":"Miután Karácsony Gergely főpolgármester közölte, kételkedik abban, hogy egyszerre valósul majd meg a Budapest Diákváros...","id":"20210415_Furjes_Balazs_Fudan_Egyetem_Diakvaros_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f69a88-ee8a-4e97-9f07-3e63b1c0b6fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Furjes_Balazs_Fudan_Egyetem_Diakvaros_","timestamp":"2021. április. 15. 12:21","title":"Fürjes Balázs: A Fudan Egyetem budapesti campusa nem a Diákváros helyett épül meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad8db6f-4ba0-4960-80da-b335985fb9be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valahol elképesztő az alaposság, amivel ez a felépítmény készült. Másfelől teljesen szabálytalan.","shortLead":"Valahol elképesztő az alaposság, amivel ez a felépítmény készült. Másfelől teljesen szabálytalan.","id":"20210415_foto_horrorkaravan_artand","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ad8db6f-4ba0-4960-80da-b335985fb9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eeb5fc-16f8-4fc3-925b-a5eb97486b09","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_foto_horrorkaravan_artand","timestamp":"2021. április. 15. 14:59","title":"Fotó: Mindig tudnak újat mutatni a horrorkaravánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]