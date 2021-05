Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e6ceca6e-9661-40e5-b1f0-3dc091340b37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diktatúrába vezető úton mindig eljön egy pont, amikor már olyan törvényeket hoznak, amelyeket muszáj megszegni – közölte a független országgyűlési képviselő, akire a tavalyi dudálós tüntetések miatt szabtak ki büntetést.","shortLead":"A diktatúrába vezető úton mindig eljön egy pont, amikor már olyan törvényeket hoznak, amelyeket muszáj megszegni –...","id":"20210503_hadhazy_akos_kozerdeku_munka_dudalos_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6ceca6e-9661-40e5-b1f0-3dc091340b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677e461d-cf12-4ad3-b100-e3d7f0ad1d1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_hadhazy_akos_kozerdeku_munka_dudalos_tuntetes","timestamp":"2021. május. 03. 12:55","title":"Hadházy Ákos napszámosként kezdte meg a közérdekű munkát egy kertészetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff08a95-19be-40e0-99cb-1483711cfc6a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ csaknem összes gleccsere veszít tömegéből, méghozzá gyorsuló ütemben – állapította meg egy frissen közzétett, minden korábbinál átfogóbb nemzetközi tudományos kutatás. ","shortLead":"A világ csaknem összes gleccsere veszít tömegéből, méghozzá gyorsuló ütemben – állapította meg egy frissen közzétett...","id":"20210503_gleccserolvadas_nasa_terra_muhold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ff08a95-19be-40e0-99cb-1483711cfc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd6f120-4802-43a5-8fb6-99b3f628e1f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_gleccserolvadas_nasa_terra_muhold","timestamp":"2021. május. 03. 09:03","title":"Feloldották a titkosítást a képekről: minden korábbinál gyorsabban olvad a világ csaknem összes gleccsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. A négymilliós határ elérése után eddig kevesen kapták meg az első oltásukat.","shortLead":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. A négymilliós határ elérése...","id":"20210503_covid_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b5cff3-9765-464c-adbd-5e92e6e64abb","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_covid_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2021. május. 03. 09:09","title":"106 újabb áldozata van a koronavírusnak, alig 9 ezren kapták meg tegnap az első oltásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0984eb5b-874b-41c0-8285-210c554e4bd4","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A repülőgép-hordozók (ez az anyahajók rendes neve) a mennybe mennek. De nem átvitt értelemben, sőt dicsőség helyett éppen hogy megaláztatás vár rájuk, ha a haditechnika fejlődése így folytatódik.","shortLead":"A repülőgép-hordozók (ez az anyahajók rendes neve) a mennybe mennek. De nem átvitt értelemben, sőt dicsőség helyett...","id":"202117__egi_repulogephordozok__gremlins__kamikaze__legbol_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0984eb5b-874b-41c0-8285-210c554e4bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc788f19-d838-4c39-acba-1ba05841dbcf","keywords":null,"link":"/360/202117__egi_repulogephordozok__gremlins__kamikaze__legbol_kapott","timestamp":"2021. május. 02. 13:30","title":"Kiszolgáltak az anyahajók – jönnek az anyarepülőgépek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453e9e4c-1ea0-4c99-ae7e-81739fc53acf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság végsebessége messze meghaladja a 300 km/h-t. ","shortLead":"Az újdonság végsebessége messze meghaladja a 300 km/h-t. ","id":"20210504_720_loeros_lett_az_uj_porsche_panamera_turbo_s","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=453e9e4c-1ea0-4c99-ae7e-81739fc53acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05af22bb-18a6-4756-806a-bf4a760725ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_720_loeros_lett_az_uj_porsche_panamera_turbo_s","timestamp":"2021. május. 04. 07:59","title":"720 lóerős lett az új Porsche Panamera Turbo S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A védettségi igazolványokat a ruhatárnál fogják elkérni a könyvtárban.","shortLead":"A védettségi igazolványokat a ruhatárnál fogják elkérni a könyvtárban.","id":"20210503_orszagos_szechenyi_konyvtar_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feff9f72-34e5-421c-9d2d-f6c73133b838","keywords":null,"link":"/kultura/20210503_orszagos_szechenyi_konyvtar_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 03. 17:59","title":"Megnyitja kapuit a védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az infektológus reméli, hogy továbbra is sokan lesznek, akik be akarják oltatni magukat.","shortLead":"Az infektológus reméli, hogy továbbra is sokan lesznek, akik be akarják oltatni magukat.","id":"20210503_szlavik_janos_koronavirus_jarvany_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff803f51-d6de-488f-9948-4d3f402ca8af","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_szlavik_janos_koronavirus_jarvany_vedooltas","timestamp":"2021. május. 03. 09:54","title":"Szlávik: Néhány hét múlva lehet meg az ötmillió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e7c9cd-6977-427f-809f-f79d2dcf2a57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóipari vezető szerint a jelenlegi áraik duplájába kerülhetnek rövidesen a hagyományos motorú kisebb autók. ","shortLead":"Az autóipari vezető szerint a jelenlegi áraik duplájába kerülhetnek rövidesen a hagyományos motorú kisebb autók. ","id":"20210504_Elmondta_a_Renault_vezere_hogy_miert_lesznek_nagyon_dragak_a_kisebb_autok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52e7c9cd-6977-427f-809f-f79d2dcf2a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1beb89-c431-4928-b43c-b7bc9fc761f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_Elmondta_a_Renault_vezere_hogy_miert_lesznek_nagyon_dragak_a_kisebb_autok","timestamp":"2021. május. 04. 09:56","title":"A Renault vezére attól fél, hogy az új előírások miatt megduplázódna a kisautók ára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]