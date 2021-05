Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"856a18fa-96a8-4633-ba62-22ae3584e0da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A déli félteke nyarára tervezi az esküvőjét az új-zélandi miniszterelnök.","shortLead":"A déli félteke nyarára tervezi az esküvőjét az új-zélandi miniszterelnök.","id":"20210505_Jacinda_Ardern_es_partnere_osszehazasodnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=856a18fa-96a8-4633-ba62-22ae3584e0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef838a7-9aef-421b-b81b-1ec34a9ee0d5","keywords":null,"link":"/elet/20210505_Jacinda_Ardern_es_partnere_osszehazasodnak","timestamp":"2021. május. 05. 09:19","title":"A sok válságkezelés után végre esküvőre készül Jacinda Ardern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0d6af3-70d8-4a04-8adb-545e03d31b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint előfordulhat, hogy évente be kell majd adni a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint előfordulhat, hogy évente be kell majd adni a koronavírus elleni oltást.","id":"20210504_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de0d6af3-70d8-4a04-8adb-545e03d31b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64c96a0-1f92-441a-a4b0-39f891cf4e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_operativ_torzs","timestamp":"2021. május. 04. 12:45","title":"Müller Cecília: Bármelyik vakcina esetében szükség lehet egy harmadik adagra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9b5fab-a26b-4864-85cb-26ffb26db3b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Károly márciusban lépett ki a Momentumból, és mint elmondta, \"ha egy jobbikossal megállapodsz valamiben, nem kell a hátad mögé nézni.\"","shortLead":"Nagy Károly márciusban lépett ki a Momentumból, és mint elmondta, \"ha egy jobbikossal megállapodsz valamiben, nem kell...","id":"20210504_nagy_karoly_jobbik_momentum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c9b5fab-a26b-4864-85cb-26ffb26db3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188d120c-1e76-4980-a304-986ef57d5fed","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_nagy_karoly_jobbik_momentum","timestamp":"2021. május. 04. 21:04","title":"A Jobbik frakciójába ült be a Momentum ifjúsági tagozatának egykori elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e2f80fa-2835-4cbd-a429-a305affd76f6","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Praktizált orvosként, ügyvédként, szolgált papként, igaz, egyik hivatáshoz sem volt papírja Bósa Istvánnak. Fél életét börtönben töltötte, de szeretett dicsekedni tetteivel. Ha mérleget vonunk karrierjéről, inkább mennyiséget, mintsem minőséget találunk: ellentétben a nagymenő szélhámosokkal, stiklijeivel csak \"aprópénzt\" keresett. Dezső András cikksorozatának újabb epizódja.","shortLead":"Praktizált orvosként, ügyvédként, szolgált papként, igaz, egyik hivatáshoz sem volt papírja Bósa Istvánnak. Fél életét...","id":"20210505_Magyar_svindlerek_9_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e2f80fa-2835-4cbd-a429-a305affd76f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb7ae66-c4cb-44e3-8e64-92c68cc2ba60","keywords":null,"link":"/360/20210505_Magyar_svindlerek_9_resz","timestamp":"2021. május. 05. 19:00","title":"A csalókirály, aki eladta a Nyugati pályaudvar tetejét – Magyar svindlerek, 9. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c43340-c676-44c9-afb1-dc27263cfa52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A vezetőség jelezte, hogy kész testületileg lemondani, ha nem fogadják el a javaslatait.","shortLead":"A vezetőség jelezte, hogy kész testületileg lemondani, ha nem fogadják el a javaslatait.","id":"20210504_Golden_Globe_reformok_HFPA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8c43340-c676-44c9-afb1-dc27263cfa52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ed49f4-5e8b-40ea-ae0a-8e0449fe0dfb","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Golden_Globe_reformok_HFPA","timestamp":"2021. május. 04. 16:47","title":"A korrupciós botrány után jelentős reformokat ígérnek a Golden Globe vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc11bae-3527-4f2f-ae2e-23fce5877af0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Hosszú Menetelés 5B nevű űrrakéta jelenleg 300 km-es magasságban kering a Föld körül, és egyre közelebb kerül a légkörhöz. A szakemberek szerint azonban nem biztos, hogy minden darabja elég majd.","shortLead":"A kínai Hosszú Menetelés 5B nevű űrrakéta jelenleg 300 km-es magasságban kering a Föld körül, és egyre közelebb kerül...","id":"20210504_kina_urraketa_long_march_5b_hosszu_meneteles_5b_becsapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bc11bae-3527-4f2f-ae2e-23fce5877af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe722ca1-912e-4b62-8103-9d4513777c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_kina_urraketa_long_march_5b_hosszu_meneteles_5b_becsapodas","timestamp":"2021. május. 04. 10:42","title":"Tudósok attól félnek, lakott területen is becsapódhatnak a kínai űrrakéta darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Mennyi pénzt ér meg egy vezérigazgató?","shortLead":"Mennyi pénzt ér meg egy vezérigazgató?","id":"20210505_Tiltakoznak_az_AstraZeneca_fonok_obszcen_bonusza_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7850f6-f209-4911-915b-2dd21182e3e4","keywords":null,"link":"/kkv/20210505_Tiltakoznak_az_AstraZeneca_fonok_obszcen_bonusza_miatt","timestamp":"2021. május. 05. 12:46","title":"Tiltakoznak az AstraZeneca-főnök \"obszcén\" bónusza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) bejelentette, hogy megkezdi a kínai Sinovac gyógyszergyár által kifejlesztett vakcina uniós bevizsgálását. Ez nem azonos a Magyarországon is használt kínai – Sinopharm – oltással, de ugyanúgy elölt vírust tartalmaz.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) bejelentette, hogy megkezdi a kínai Sinovac gyógyszergyár által kifejlesztett...","id":"20210504_ema_sinovac_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f306f9-9a31-4551-82f9-7ed7b89453b3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210504_ema_sinovac_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 04. 13:47","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte a Sinovac vakcinájának vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]