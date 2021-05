Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök hét órán át helyszíneltek a háznál.","shortLead":"A rendőrök hét órán át helyszíneltek a háznál.","id":"20210504_betores_kasler_miklos_sarvar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf3f9f9-9ee3-4953-9ac1-35e83fc21199","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_betores_kasler_miklos_sarvar","timestamp":"2021. május. 04. 10:08","title":"Betörtek Kásler Miklós sárvári házába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29106cb-855f-455b-89ce-792e4a5223e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb tucatnyi videojáték indítható magasabb képfrissítéssel a Microsoft újgenerációs konzoljain.","shortLead":"Újabb tucatnyi videojáték indítható magasabb képfrissítéssel a Microsoft újgenerációs konzoljain.","id":"20210504_videojatek_fps_kepfrissites_microsoft_xbox_konzol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c29106cb-855f-455b-89ce-792e4a5223e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3709072c-6ae0-47c2-8099-4c1b456ee8a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_videojatek_fps_kepfrissites_microsoft_xbox_konzol","timestamp":"2021. május. 04. 16:10","title":"Változtattak, több mint 70 játék fut simábban az újfajta Xboxokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc11bae-3527-4f2f-ae2e-23fce5877af0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Hosszú Menetelés 5B nevű űrrakéta jelenleg 300 km-es magasságban kering a Föld körül, és egyre közelebb kerül a légkörhöz. A szakemberek szerint azonban nem biztos, hogy minden darabja elég majd.","shortLead":"A kínai Hosszú Menetelés 5B nevű űrrakéta jelenleg 300 km-es magasságban kering a Föld körül, és egyre közelebb kerül...","id":"20210504_kina_urraketa_long_march_5b_hosszu_meneteles_5b_becsapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bc11bae-3527-4f2f-ae2e-23fce5877af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe722ca1-912e-4b62-8103-9d4513777c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_kina_urraketa_long_march_5b_hosszu_meneteles_5b_becsapodas","timestamp":"2021. május. 04. 10:42","title":"Tudósok attól félnek, lakott területen is becsapódhatnak a kínai űrrakéta darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d118ceb-3224-4f24-903d-d5f469b87d19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkotmányjogász szerint a kormány által létrehozott alapítványok miatt a magyar miniszterelnöknek anyagi gondjai sem lennének egy esetleges vereség után.","shortLead":"Az alkotmányjogász szerint a kormány által létrehozott alapítványok miatt a magyar miniszterelnöknek anyagi gondjai sem...","id":"20210505_Kim_Lane_Scheppele_Orban_Viktor_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d118ceb-3224-4f24-903d-d5f469b87d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da92171-8573-48a4-b0e2-cfd1457b7f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_Kim_Lane_Scheppele_Orban_Viktor_valasztas","timestamp":"2021. május. 05. 10:29","title":"Kim Lane Scheppele: Orbán úgy is dönthet, hogy elveszíti a választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c09baf-00e6-458d-bf90-7a30cc299299","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A két autógyártó közös vállalatot bízott meg a technológia fejlesztésével.","shortLead":"A két autógyártó közös vállalatot bízott meg a technológia fejlesztésével.","id":"20210504_Szilardtestakkumulator_technologiaba_fektet_a_BMW_es_a_Ford","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40c09baf-00e6-458d-bf90-7a30cc299299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eaaccdc-b2cf-48b0-a04c-306b8ee2af08","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_Szilardtestakkumulator_technologiaba_fektet_a_BMW_es_a_Ford","timestamp":"2021. május. 04. 08:13","title":"Összehozta a szilárdtest-akkumulátor a BMW-t és a Fordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd386f9a-383a-4b8d-8cb2-dec383c39d11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érintett nem akar fizetni, inkább ledolgozná a bírságot.","shortLead":"Az érintett nem akar fizetni, inkább ledolgozná a bírságot.","id":"20210503_kerekpar_bicikli_birsag_10_ezer_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd386f9a-383a-4b8d-8cb2-dec383c39d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81479b49-6e01-4f83-afce-8163209ab920","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_kerekpar_bicikli_birsag_10_ezer_forint","timestamp":"2021. május. 03. 21:39","title":"10 ezer forintra büntettek egy magyar fiatalt, mert elesett a kerékpárjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3424000b-8694-43e6-8722-cf0b3f6b292b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Századvég igazgatója szerint Orbán Viktor ellenzékből is folytatja a politizálást, amennyiben 2022-ben elbuknák a választásokat.","shortLead":"A Századvég igazgatója szerint Orbán Viktor ellenzékből is folytatja a politizálást, amennyiben 2022-ben elbuknák...","id":"20210505_G_Fodor_Gabor_Fidesz_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3424000b-8694-43e6-8722-cf0b3f6b292b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87ffeb0-cc55-40e8-be19-ae2207fdb4f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_G_Fodor_Gabor_Fidesz_Orban_Viktor","timestamp":"2021. május. 05. 11:26","title":"G. Fodor Gábor: A választások tétje, hogy folytatja-e a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b5f2b4-bd19-4fa6-8580-f4799686cd13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítójának és feleségének Twitter-csatornái egyszerre jelent meg a közlemény, melyben tudatják, hogy elválnak útjaik.","shortLead":"A Microsoft társalapítójának és feleségének Twitter-csatornái egyszerre jelent meg a közlemény, melyben tudatják...","id":"20210503_bill_gates_valasa_melinda_gates","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71b5f2b4-bd19-4fa6-8580-f4799686cd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cd0c50-7100-484b-b998-24335a5185d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_bill_gates_valasa_melinda_gates","timestamp":"2021. május. 03. 22:41","title":"27 év után elválik Bill és Melinda Gates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]