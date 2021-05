Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemsokára az Egyesült Államokban is engedélyt kaphat a 12 év fölöttiek oltása.","shortLead":"Nemsokára az Egyesült Államokban is engedélyt kaphat a 12 év fölöttiek oltása.","id":"20210505_koronavirus_jarvany_kanada_pfizer_vakcina_12_16_evesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d98d12-2d2c-4371-8253-7a3e2b376858","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_koronavirus_jarvany_kanada_pfizer_vakcina_12_16_evesek","timestamp":"2021. május. 05. 16:53","title":"Már a 12 éveseket is olthatják a Pfizer-vakcinával Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Az egyetem hónapokig vizsgálódott, végül a napokban zárták le a hallgatók által bepanaszolt oktató ügyében a döntést. A konkrét intézkedést nem részletezték.","shortLead":"Az egyetem hónapokig vizsgálódott, végül a napokban zárták le a hallgatók által bepanaszolt oktató ügyében a döntést...","id":"20210505_SZTE_hivatalos_Az_egyetem_az_ertekrendjevel_osszhangban_hozott_munkaltatoi_dontest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42d0e8f-4594-4275-a9c3-341b7afc84cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_SZTE_hivatalos_Az_egyetem_az_ertekrendjevel_osszhangban_hozott_munkaltatoi_dontest","timestamp":"2021. május. 05. 12:17","title":"Az SZTE \"az egyetem az értékrendjével összhangban hozott munkáltatói döntést\" a bepanaszolt professzorról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df57da6-e1fa-4d88-9b6f-4b76b3125095","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Youtube-csatornát indított Vilmos herceg és Katalin hercegné.","shortLead":"Youtube-csatornát indított Vilmos herceg és Katalin hercegné.","id":"20210505_vilmos_es_kate_youtubecsatornaja_cambridge_hercege_es_hercegnoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0df57da6-e1fa-4d88-9b6f-4b76b3125095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d66aa58-1f48-43a3-8bc5-03c903d965a6","keywords":null,"link":"/elet/20210505_vilmos_es_kate_youtubecsatornaja_cambridge_hercege_es_hercegnoje","timestamp":"2021. május. 05. 21:05","title":"Bemutatkoztak a brit királyi youtuberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d85e109-2a2f-4019-b560-48b6d84cae3a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A kemény munka és a minőségi termékek megszállottja volt a gyógyszercég-társalapító Charles Pfizer, aki tudott nem keserű pirulát csinálni, és gyára fő termékei között volt a Coca-Cola egyik alapanyaga, a penicillin és a merevedési zavarok elleni legismertebb szer is.","shortLead":"A kemény munka és a minőségi termékek megszállottja volt a gyógyszercég-társalapító Charles Pfizer, aki tudott nem...","id":"20210506_Belfergesseg_elleni_szerrel_kezdte_Charles_Pfizer_a_vakcinak_Mercedesenek_nevadoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d85e109-2a2f-4019-b560-48b6d84cae3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ce4691-e41c-48db-bacc-f6b5af994a66","keywords":null,"link":"/360/20210506_Belfergesseg_elleni_szerrel_kezdte_Charles_Pfizer_a_vakcinak_Mercedesenek_nevadoja","timestamp":"2021. május. 06. 14:00","title":"Bélférgesség elleni szerrel kezdte Charles Pfizer, „a vakcinák Mercedesének” névadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5699097-0b19-4003-8ac8-4d65761e0a65","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Árverésre bocsátják John F. Kennedy leveleit, amelyeket évekkel Jacqueline Bouvierrel kötött házassága után írt svéd szerelméhez.



","shortLead":"Árverésre bocsátják John F. Kennedy leveleit, amelyeket évekkel Jacqueline Bouvierrel kötött házassága után írt svéd...","id":"20210506_Kennedy_levelek_aukcio_von_Post","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5699097-0b19-4003-8ac8-4d65761e0a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02032782-580f-4620-83d4-3773e16aed6f","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Kennedy_levelek_aukcio_von_Post","timestamp":"2021. május. 06. 09:07","title":"Eladják a leveleket, amelyeket Kennedy házassága idején írt svéd szerelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c04cc6-b46d-4005-9df6-bbe2043e308b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Magyar Közlönyben már benne van az erről szóló kormányrendelet, de a stadiont nem nevezik meg. A helyrajzi szám alapján ugyanakkor be lehet azonosítani.","shortLead":"A Magyar Közlönyben már benne van az erről szóló kormányrendelet, de a stadiont nem nevezik meg. A helyrajzi szám...","id":"20210505_groupama_arena_felujitas_kiemelt_beruhazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c04cc6-b46d-4005-9df6-bbe2043e308b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7584211-ab42-47a4-aefb-aae48694eb62","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210505_groupama_arena_felujitas_kiemelt_beruhazas","timestamp":"2021. május. 05. 11:30","title":"Kiemelt jelentőségű lett a Groupama Aréna felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e2f80fa-2835-4cbd-a429-a305affd76f6","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Praktizált orvosként, ügyvédként, szolgált papként, igaz, egyik hivatáshoz sem volt papírja Bósa Istvánnak. Fél életét börtönben töltötte, de szeretett dicsekedni tetteivel. Ha mérleget vonunk karrierjéről, inkább mennyiséget, mintsem minőséget találunk: ellentétben a nagymenő szélhámosokkal, stiklijeivel csak \"aprópénzt\" keresett. Dezső András cikksorozatának újabb epizódja.","shortLead":"Praktizált orvosként, ügyvédként, szolgált papként, igaz, egyik hivatáshoz sem volt papírja Bósa Istvánnak. Fél életét...","id":"20210505_Magyar_svindlerek_9_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e2f80fa-2835-4cbd-a429-a305affd76f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb7ae66-c4cb-44e3-8e64-92c68cc2ba60","keywords":null,"link":"/360/20210505_Magyar_svindlerek_9_resz","timestamp":"2021. május. 05. 19:00","title":"A csalókirály, aki eladta a Nyugati pályaudvar tetejét – Magyar svindlerek, 9. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4f4e17-bbf7-41d0-ae9c-7c9cd0c290e8","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ami gazdaság, az újraindítódik, ami egészség, az járványvédekeződik. Az egészségüggyel kapcsolatos kiadások valóban jelentősen nőnek. A 2022-es költségvetésben a kormány 3,2 ezer milliárd forintos hiánnyal számol, és 5 százalék fölötti gazdasági növekedéssel.","shortLead":"Ami gazdaság, az újraindítódik, ami egészség, az járványvédekeződik. Az egészségüggyel kapcsolatos kiadások valóban...","id":"20210505_koltsegvetes_2022_allamhaztartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed4f4e17-bbf7-41d0-ae9c-7c9cd0c290e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e881adb0-ef80-41f2-9a74-9d3c6071f403","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_koltsegvetes_2022_allamhaztartas","timestamp":"2021. május. 05. 11:05","title":"A kormány 10 ezer milliárd forintnyi szómágiát varázsolt a 2022-es költségvetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]