[{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Csörnyeföldnél történt.","shortLead":"A baleset Csörnyeföldnél történt.","id":"20210505_Autopalyapihenonel_gazoltak_halalra_egy_embert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90213451-5271-4c28-a142-d60c24bb2c04","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Autopalyapihenonel_gazoltak_halalra_egy_embert","timestamp":"2021. május. 05. 08:04","title":"Halálra gázoltak egy embert az M70-es autópálya egyik pihenőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5b3379-c070-4749-9f07-431b0f3b8562","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Emmanuel Macron francia államfő Napóleon ellentmondásosságát hangsúlyozta a francia császár halálának kétszázadik évfordulóján Párizsban rendezett megemlékezésen elmondott beszédében.



","shortLead":"Emmanuel Macron francia államfő Napóleon ellentmondásosságát hangsúlyozta a francia császár halálának kétszázadik...","id":"20210506_Macron_tortenelmi_beszedben_ismerte_el_Napoleon_hibait_de_kikelt_a_cancel_culture_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a5b3379-c070-4749-9f07-431b0f3b8562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6725510b-3992-4e94-8770-4fd45102d075","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Macron_tortenelmi_beszedben_ismerte_el_Napoleon_hibait_de_kikelt_a_cancel_culture_ellen","timestamp":"2021. május. 06. 09:05","title":"Macron történelmi beszédben ismerte el Napóleon hibáit, de kikelt a „cancel culture” ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789be9bc-59da-4276-977d-89e820c099a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Boy George azt mondta az 59 éves hírességről: ő volt a leggyönyörűbb és a legbájosabb férfi.","shortLead":"Boy George azt mondta az 59 éves hírességről: ő volt a leggyönyörűbb és a legbájosabb férfi.","id":"20210505_Meghalt_Nick_Kamen_modell_es_enekes_akit_a_Levis_es_Madonna_tettek_vilaghiruve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=789be9bc-59da-4276-977d-89e820c099a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f5a23d-1bc5-47eb-925d-adb214c6baba","keywords":null,"link":"/elet/20210505_Meghalt_Nick_Kamen_modell_es_enekes_akit_a_Levis_es_Madonna_tettek_vilaghiruve","timestamp":"2021. május. 05. 17:39","title":"Meghalt Nick Kamen modell és énekes, akit a Levi’s és Madonna tettek világhírűvé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fee30e-c416-48bd-ab67-998980a791a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ötvenes férfi tesztje pozitív lett, a szakembereknek pedig fogalmuk sincs, hol, kitől kapta el a fertőzést. Ő az első regisztrált fertőzött Új-Dél-Walesben március 31. óta.","shortLead":"Egy ötvenes férfi tesztje pozitív lett, a szakembereknek pedig fogalmuk sincs, hol, kitől kapta el a fertőzést. Ő...","id":"20210506_kornavirus_fertozes_ausztralia_sydney","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81fee30e-c416-48bd-ab67-998980a791a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f16f19-3741-4233-8689-e7f305ce3e34","keywords":null,"link":"/vilag/20210506_kornavirus_fertozes_ausztralia_sydney","timestamp":"2021. május. 06. 06:14","title":"Rejtélyes kornavírus-fertőzés forrása után kutatnak az ausztrál hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nyugtalanabbak lettek a republikánusok, miután a Facebook “legfelsőbb bírósága” szerdán azt közölte: egyelőre nem látják indokoltnak, hogy a volt elnök, Donald Trump fiókjáról lekerüljön a tiltás.","shortLead":"Még nyugtalanabbak lettek a republikánusok, miután a Facebook “legfelsőbb bírósága” szerdán azt közölte: egyelőre nem...","id":"20210506_facebook_oversight_board_kitiltas_kozossegi_media_donald_trump_republikanusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe706061-a9c4-4374-8a4f-27be7dca5c85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_facebook_oversight_board_kitiltas_kozossegi_media_donald_trump_republikanusok","timestamp":"2021. május. 06. 08:40","title":"Csak olaj volt a tűzre, hogy a Facebook bírósága nem engedte vissza Trumpot az oldalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Mennyi pénzt ér meg egy vezérigazgató?","shortLead":"Mennyi pénzt ér meg egy vezérigazgató?","id":"20210505_Tiltakoznak_az_AstraZeneca_fonok_obszcen_bonusza_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7850f6-f209-4911-915b-2dd21182e3e4","keywords":null,"link":"/kkv/20210505_Tiltakoznak_az_AstraZeneca_fonok_obszcen_bonusza_miatt","timestamp":"2021. május. 05. 12:46","title":"Tiltakoznak az AstraZeneca-főnök \"obszcén\" bónusza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b4646c-c76c-43fc-95f9-c999dad88224","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"1921-ben Coco Chanel forradalmasította mindazt, amit a nők illatáról gondoltak. A Chanel No. 5 száz évvel később is a világ első számú parfümje, de a hatalmas sikeréhez az illaton túl szükség volt arra a titokzatosságra is, amelyet a névadója képviselt. ","shortLead":"1921-ben Coco Chanel forradalmasította mindazt, amit a nők illatáról gondoltak. A Chanel No. 5 száz évvel később is...","id":"20210504_Chanel_No_5_100","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03b4646c-c76c-43fc-95f9-c999dad88224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b02e1a-84ec-4709-ba83-c5a82ec5923e","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Chanel_No_5_100","timestamp":"2021. május. 05. 20:00","title":"Száz éve szagoljuk, és még mindig nem untunk rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c7fc34-40f0-499a-acc1-f1aba7ebae12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúnyán összetört mindkét autó.","shortLead":"Csúnyán összetört mindkét autó.","id":"20210506_vezetestol_eltiltott_karambol_ferencvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1c7fc34-40f0-499a-acc1-f1aba7ebae12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621ba2d8-f7fc-4362-9c1f-9b99c5b57262","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_vezetestol_eltiltott_karambol_ferencvaros","timestamp":"2021. május. 06. 15:25","title":"Vezetéstől eltiltott férfi karambolozott Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]